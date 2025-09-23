Cserepes ajkak? – Ezeket a természetes és filléres módszereket vesd be a mindennapokban

Akinek gyakran szárad ki a szája, jól tudja: a húzódó, feszülő, fájó bőr minden, csak nem kellemes érzés, főleg, ha a túlzott szárazság miatt ki is reped, esetleg bevérzik az ajkunk, illetve a szánk széle. Mindez az evést és ivást, a nevetést, de még a fogmosást is fájdalmassá, kényelmetlenné teheti. Szerencsére van megoldás a cserepes ajkak ellen, méghozzá a természetből.
A legtöbb konyhában megtalálható olívaolaj jótékony hatásait a bőrápolásban is tanácsos kihasználni. Ez az alapanyag ugyanis amellett, hogy táplál, még nyugtat is, akárcsak a szőlőmag-, a jojoba- vagy a makadámiaolaj.
Hogyan használjuk?
Csepegtessük egy vattakorongra az olajat, majd enyhén dörzsöljük, masszírozzuk az ajkainkba. A legjobb este megtenni ezt, így reggelre csodásan puha és életteli lesz a szánk.
A méz nemcsak kiváló puhító tulajdonsága miatt tökéletes választás a száraz ajkak ápolására, de azért is, mert antibakteriális, gyulladáscsökkentő és sebgyógyító hatással rendelkezik. Ebből kifolyólag szépen gyógyítja a kirepedt bőrt, miközben táplálja is azt.
Hogyan használjuk?
Mivel a méz hidratál és hámlaszt is, érdemes minél gyakrabban használni, például este vékony rétegben felkenni, majd 15-20 perc után lemosni. Arra azért ügyeljünk, hogy ne nyaljuk le az édes nedűt.
Valóságos csodaszer a kókuszolaj, amire egyre többen esküsznek, ha a természetes alapanyagok kerülnek terítékre. Ez a zsiradék ugyanis a konyhán kívül, a szépség- és bőrápolásban is aranyat ér. Egyszerre puhítja és hidratálja a bőrt, tovább védelmet ad az ajkak számára. Repedezett felületen kifejezetten érdemes alkalmazni, mivel a kókuszolaj antibakteriális, így elkerülhetjük az esetleges fertőzések kialakulását.
Hogyan használjuk?
Adagoljuk ki egy kisebb tégelybe, amit akár magunkkal is hordhatunk, és a nap bármely szakaszában felvihetjük a folyékony ápolót. Tarthatjuk a hűtőben is, így dermedtebb halmazállapotú lesz.
Gyógyír a száraz, feszülő és fájdalmas ajkakra a 100%-os sheavaj, ami kíméletes és tökéletesen puhít. A test bármely részén jótékony natúr alapanyag tápláló és hidratáló egyben, ezért akár megelőzésképpen is érdemes gondolni rá a mindennapokban.
Hogyan használjuk?
Az általában tégelyben kapható sheavajat egyszerűen vigyük fel az ujjunkkal a cserepes ajakra,picit masszírozzuk bele. Napközben és este is kenegethetjük.
