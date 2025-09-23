Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Cserepes ajkak? – Ezeket a természetes és filléres módszereket vesd be a mindennapokban

Cserepes ajkak? – Ezeket a természetes és filléres módszereket vesd be a mindennapokban

cserepes ajkak
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 13:45
természetes módszerekszáj
A hűvös nappalok, illetve az, hogy egyre kevesebb vitamint viszünk be, sok tekintetben megviselik az emberi szervezetet, elég, ha csak a bőrünkre gondolunk, ami sokkal szárazabb lehet ilyenkor. Ebben az időszakban jelennek meg a cserepes ajkak is, melyek azon túl, hogy nem feltétlenül esztétikusak, számtalan kellemetlenséget is okozhatnak.
László Juli
A szerző cikkei

Akinek gyakran szárad ki a szája, jól tudja: a húzódó, feszülő, fájó bőr minden, csak nem kellemes érzés, főleg, ha a túlzott szárazság miatt ki is reped, esetleg bevérzik az ajkunk, illetve a szánk széle. Mindez az evést és ivást, a nevetést, de még a fogmosást is fájdalmassá, kényelmetlenné teheti. Szerencsére van megoldás a cserepes ajkak ellen, méghozzá a természetből.

Természetes szerek a cserepes ajkak kezelésére.
A cserepes ajkak kezelésére a leghatékonyabbak a természetes megoldások.   
Fotó: profelis_aurata /  Shutterstock 

Csodát tesz az olívaolaj a cserepes ajkakkal

A legtöbb konyhában megtalálható olívaolaj jótékony hatásait a bőrápolásban is tanácsos kihasználni. Ez az alapanyag ugyanis amellett, hogy táplál, még nyugtat is, akárcsak a szőlőmag-, a jojoba- vagy a makadámiaolaj.

Hogyan használjuk?
Csepegtessük egy vattakorongra az olajat, majd enyhén dörzsöljük, masszírozzuk az ajkainkba. A legjobb este megtenni ezt, így reggelre csodásan puha és életteli lesz a szánk. 

Mézzel a legpuhább ajkakért

A méz nemcsak kiváló puhító tulajdonsága miatt tökéletes választás a száraz ajkak ápolására, de azért is, mert antibakteriális, gyulladáscsökkentő és sebgyógyító hatással rendelkezik. Ebből kifolyólag szépen gyógyítja a kirepedt bőrt, miközben táplálja is azt.

Hogyan használjuk?
Mivel a méz hidratál és hámlaszt is, érdemes minél gyakrabban használni, például este vékony rétegben felkenni, majd 15-20 perc után lemosni. Arra azért ügyeljünk, hogy ne nyaljuk le az édes nedűt.

Mi okozhat az ajakszárazságot?

  • nem megfelelő hidratáltság
  • időjárási körülmények: túl hideg, szél, extrém napsütés
  • nem megfelelő arcápolási szokások
  • allergént tartalmazó ajakápolók
  • A-, E-, B12-vitamin hiánya
  • különféle betegségek
  • dohányzás
  • alacsony páratartalom 
Cserepes ajkakra méz való.
Eredményesen szállhatunk szembe a cserepes ajkakkal, ha mézet használunk. 
Fotó: ZeiMomArt /  Shutterstock 

Ne becsüljük le a kókuszolajat!

Valóságos csodaszer a kókuszolaj, amire egyre többen esküsznek, ha a természetes alapanyagok kerülnek terítékre. Ez a zsiradék ugyanis a konyhán kívül, a szépség- és bőrápolásban is aranyat ér. Egyszerre puhítja és hidratálja a bőrt, tovább védelmet ad az ajkak számára. Repedezett felületen kifejezetten érdemes alkalmazni, mivel a kókuszolaj antibakteriális, így elkerülhetjük az esetleges fertőzések kialakulását.

Hogyan használjuk?
Adagoljuk ki egy kisebb tégelybe, amit akár magunkkal is hordhatunk, és a nap bármely szakaszában felvihetjük a folyékony ápolót. Tarthatjuk a hűtőben is, így dermedtebb halmazállapotú lesz. 

Profitáljunk a sheavaj erejéből

Gyógyír a száraz, feszülő és fájdalmas ajkakra a 100%-os sheavaj, ami kíméletes és tökéletesen puhít. A test bármely részén jótékony natúr alapanyag tápláló és hidratáló egyben, ezért akár megelőzésképpen is érdemes gondolni rá a mindennapokban.

Hogyan használjuk?
Az általában tégelyben kapható sheavajat egyszerűen vigyük fel az ujjunkkal a cserepes ajakra,picit masszírozzuk bele. Napközben és este is kenegethetjük.

Megelőzhető a kiszáradás

  • A legfontosabb dolog, amit a mindennapokban tehetünk az ajak kicserepedése ellen az a megfelelő hidratálás, vagyis, ha a szervezetünk számára elegendő folyadékot fogyasztunk.
  • Érdemes kerülni az olyan kozmetikumokat, melyek irritálnak, túl sok vegyszert, színezéket, illatanyagot, alkoholt, és egyéb szárító hatású alapanyagot tartalmaznak. 
  • Ha hűvös, szeles az időjárás, még mielőtt elindulnánk vigyünk fel hidratálót, a legjobb, ha fényvédőt is tartalmazó terméket választunk, így garantáltan elkerülhetjük a kellemetlen következményeket. 
  • Kifejezetten szárító szokás, ha folyton nyalogatjuk, nyálazzuk az ajkainkat, ezt a módszert inkább felejtsük el.
  • A szájon át való lélegzés szintén szárító, ezért vegyünk levegőt az orrunkon keresztül.

 Természetes ajakápoló balzsam 3 összetevőből? Kövesd a videóban található lépéseket: 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu