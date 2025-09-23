Cserepes ajkak? – Ezeket a természetes és filléres módszereket vesd be a mindennapokban

Akinek gyakran szárad ki a szája, jól tudja: a húzódó, feszülő, fájó bőr minden, csak nem kellemes érzés, főleg, ha a túlzott szárazság miatt ki is reped, esetleg bevérzik az ajkunk, illetve a szánk széle. Mindez az evést és ivást, a nevetést, de még a fogmosást is fájdalmassá, kényelmetlenné teheti. Szerencsére van megoldás a cserepes ajkak ellen, méghozzá a természetből.

A cserepes ajkak kezelésére a leghatékonyabbak a természetes megoldások.

Fotó: profelis_aurata / Shutterstock

Csodát tesz az olívaolaj a cserepes ajkakkal

A legtöbb konyhában megtalálható olívaolaj jótékony hatásait a bőrápolásban is tanácsos kihasználni. Ez az alapanyag ugyanis amellett, hogy táplál, még nyugtat is, akárcsak a szőlőmag-, a jojoba- vagy a makadámiaolaj.

Hogyan használjuk?

Csepegtessük egy vattakorongra az olajat, majd enyhén dörzsöljük, masszírozzuk az ajkainkba. A legjobb este megtenni ezt, így reggelre csodásan puha és életteli lesz a szánk.

Mézzel a legpuhább ajkakért

A méz nemcsak kiváló puhító tulajdonsága miatt tökéletes választás a száraz ajkak ápolására, de azért is, mert antibakteriális, gyulladáscsökkentő és sebgyógyító hatással rendelkezik. Ebből kifolyólag szépen gyógyítja a kirepedt bőrt, miközben táplálja is azt.

Hogyan használjuk?

Mivel a méz hidratál és hámlaszt is, érdemes minél gyakrabban használni, például este vékony rétegben felkenni, majd 15-20 perc után lemosni. Arra azért ügyeljünk, hogy ne nyaljuk le az édes nedűt.

Mi okozhat az ajakszárazságot? nem megfelelő hidratáltság

időjárási körülmények: túl hideg, szél, extrém napsütés

nem megfelelő arcápolási szokások

allergént tartalmazó ajakápolók

A-, E-, B12-vitamin hiánya

különféle betegségek

dohányzás

alacsony páratartalom

Eredményesen szállhatunk szembe a cserepes ajkakkal, ha mézet használunk.

Fotó: ZeiMomArt / Shutterstock

Ne becsüljük le a kókuszolajat!

Valóságos csodaszer a kókuszolaj, amire egyre többen esküsznek, ha a természetes alapanyagok kerülnek terítékre. Ez a zsiradék ugyanis a konyhán kívül, a szépség- és bőrápolásban is aranyat ér. Egyszerre puhítja és hidratálja a bőrt, tovább védelmet ad az ajkak számára. Repedezett felületen kifejezetten érdemes alkalmazni, mivel a kókuszolaj antibakteriális, így elkerülhetjük az esetleges fertőzések kialakulását.