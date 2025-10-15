Ahogy beköszönt az ősz, máris ég az arcod? Az orvos szerint ez a leghatékonyabb megoldás az érzékeny bőr ápolására

Az ősz beköszöntével a hőmérő higanyszála egyre lejjebb kúszik, a lenge nyári ruhákat pedig felváltják a meleg, puha szettek. Azonban, ha te is az érzékeny bőrűek táborát erősíted, nemcsak a testedet kell védened, hanem az arcodat is. Ezért annak érdekében, hogy önfeledten élvezhesd ezt a kirándulós, este bekuckózós időszakot, felfedjük, hogyan előzheted meg a bőr kipirosodását és dehidratáltságát.

Eláruljuk, milyen szokásokat kerülj, ha érzékeny bőrű vagy

Fotó: Focus Pixel Art / GettyImages

Érzékeny bőr – ez okozza a kellemetlen irritációt

Dr. Derrick Phillips a Daily Mail Online-nak nyilatkozva elmondta, hogy minden a bőrbarrierünk egészségén múlik, ami a bőr külső rétegét, a hámréteget védi. A bőrbarrier ugyanis megakadályozza, hogy a vírusok, a baktériumok és a szennyező anyagok a bőrbe jussanak, valamint benntartja a nedvességet. Sérülése estén viszont nem tudja kint tartani az irritáló anyagokat, amelyek a bőrbe jutva az arc kipirosodásához, szárazságához és gyulladásához vezethetnek.

Ezek károsítják a bőr védőrétegét

Igazából szinte bármi negatív hatással lehet a bőrbarrier egészségére, legyen szó akár túl sok bőrápoló használatáról vagy olyan szépségápolási termékekről, amelyek erős kémiai vegyületeket tartalmaznak. Emellett stressz, genetika és öregedés is állhat a háttérben, nem is beszélve a különböző betegségekről, amik nyilvánvalóan tovább gyengítik bőr védekezőképességét. Dr. Phillps emellett kiemelte, hogy a bőr állandó gyulladása komoly problémákhoz vezethet, köztük ekcémához vagy rosaceához.

Ezeken a szokásokon változtass, ha jót akarsz magadnak

Az időjárás-változással együtt a levegő páratartalma is csökken, a meleg otthonok pedig csak még inkább kikezdik a bőrödet. A szakember ezért azt tanácsolja, ha teheted, ne ülj radiátor közelébe, mivel az még tovább szárítja a bőrödet. Az sem árt, ha beszerzel egy párásítót, ami visszaadhatja bőröd hidratáltságát. Továbbá rossz hír a hosszú, forró zuhany szerelmeseinek, hogy ez a szokás tovább ront a helyzeten.

Ha érzékeny bőröd károsodott, akkor térj vissza az alaprutinhoz!

Fotó: Philippe TURPIN / GettyImages

Ezeket ajánlja az orvos, ha érzékeny a bőröd

A bőrgyógyász szerint a PEA, azaz a palmitoil-etanolamid tartalmú termékek erősítik a bőr természetes védőrétegét. Emellett a bőr számára nagyon fontos a B3-vitamin és a hialuronsav is, ezért akkor jársz a legjobban, ha mindhárom összetevő megtalálható az általad választott készítményben. Illetve mindig tartsd szem előtt, hogy a termékek megfelelő hidratálást nyújtsanak.