Személyiségteszt: ezt árulja el rólad a körömlakkod színe

Gondolj bele, mennyire más érzés, amikor vérpiros körmökkel lendülsz neki a napnak, és amikor valamilyen visszafogott árnyalatban tündökölsz. Az első magabiztosságot és lendületet sugároz, míg a második inkább nyugalmat és harmóniát. Van, aki teljesen ösztönösen nyúl egy bizonyos színhez, mások viszont tudatosan választanak olyat, amely illik az aktuális stílusukhoz vagy lelkiállapotukhoz. Akárhogy is, a döntésed sokkal többet mond el rólad, mint gondolnád. Olvasd el személyiségtesztünket!
A körömlakk nem csupán divat vagy apró részlet a megjelenésben: sokat elárul arról is, milyen a hangulatod, a kisugárzásod és a személyiséged. Válaszd ki a kedvenc színedet, és tudd meg, mit mond rólad ez a személyiségteszt!
A piros mindig klasszikus és figyelemfelkeltő. Ha ezt választod, energikus, bátor és szenvedélyes vagy, aki nem fél kilépni a komfortzónájából. Szereted, ha felfigyelnek rád, és élvezed, ha középpontba kerülsz. A piros köröm egyértelműen azt üzeni: itt vagyok, és számoljatok velem!
A lila a kifinomultság és a fantázia színe. Ha közel áll hozzád, valószínűleg gondolkodó típus vagy, aki belülről erős, és nem harsánysággal hívja fel magára a figyelmet. Van egy titokzatos oldalad, amelyet mások izgalmasnak találnak – és amitől egy kicsit mindig különlegesnek tűnsz.
A rózsaszín gyengédséget, nőiességet és nyitottságot sugall. Általában barátságos, kedves személyiséget jelez, aki szeret másokkal harmóniában élni. Ha a halvány rózsaszínt kedveled, nyugodt, megfontolt vagy, ha pedig az élénk árnyalatokat, akkor a játékosabb, energikusabb oldalad mutatod meg.
A fehér a tisztaság és a rendezettség színe. Ha ezt viseled, valószínűleg szereted az átláthatóságot és az egyszerűséget. Nyugodt, kiegyensúlyozott ember vagy, aki kerüli a felesleges bonyodalmakat, és mindig a tiszta, világos megoldásokat keresi.
A nude árnyalatok a visszafogott elegancia jelképei. Ha ez áll hozzád közel, nem feltétlenül keresed a feltűnést, mégis mindig ápolt és stílusos maradsz. Nyugodt, megbízható személyiség vagy, akire a környezeted szívesen támaszkodik.
A kék a hűség, a nyugalom és a biztonság színe. Ha kedveled, valószínűleg kiegyensúlyozott, türelmes és segítőkész vagy. Szereted, ha rend van körülötted, és igyekszel békét teremteni mások között is.
A zöld a természet, a frissesség és a stabilitás színe. Ha ezt választod, kiegyensúlyozott vagy, de nyitott az újdonságokra és a fejlődésre. Fontos számodra a biztonság, de nem félsz kipróbálni valami újat.
A fekete erőt, határozottságot és függetlenséget sugároz. Ha ez a kedvenc árnyalatod, valószínűleg erős és önálló személyiség vagy, aki nem fél kitűnni. A fekete egyszerre hordoz eleganciát, művészi érzékenységet és magabiztosságot.
A sárga a vidámság, a kreativitás és az életöröm színe. Ha gyakran ezt viseled, nyitott és barátságos vagy, aki szeret új élményeket gyűjteni. Optimista életszemléleted miatt mások is feltöltődnek a társaságodban.
Az arany, ezüst és más fémes árnyalatok a magabiztosságot és a modern stílust képviselik. Ha gyakran viseled, szereted, ha észrevesznek, és mindig figyelsz a részletekre. Nem félsz kicsit különlegesnek lenni, és szívesen játszol a divattal.
Hosszú körmöket, feltűnő formákat, élénk mintákat vagy a szokatlan megoldásokat szereted? Akkor biztosan bátor, kreatív és egyedi vagy. Szereted, ha felfigyelnek rád, imádsz kísérletezni, feszegetni a határokat, és mindig szívesen mutatsz valami újat a világnak.
