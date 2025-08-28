Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Személyiségteszt, Színes körömlakkok

Személyiségteszt: ezt árulja el rólad a körömlakkod színe

köröm
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 17:15
körömlakkszemélyiségtesztszín
A körömdíszítés ma már jóval több, mint egy trendi szépségpraktika: igazi önkifejezési forma. A választott színek és minták meglepően sokat elárulnak a hangulatodról és a személyiségedről. Most egy személyiségtesztben megmutatjuk, hogyan hat a körömfestési stílusod a magabiztosságodra és a mindennapjaidra.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Gondolj bele, mennyire más érzés, amikor vérpiros körmökkel lendülsz neki a napnak, és amikor valamilyen visszafogott árnyalatban tündökölsz. Az első magabiztosságot és lendületet sugároz, míg a második inkább nyugalmat és harmóniát. Van, aki teljesen ösztönösen nyúl egy bizonyos színhez, mások viszont tudatosan választanak olyat, amely illik az aktuális stílusukhoz vagy lelkiállapotukhoz. Akárhogy is, a döntésed sokkal többet mond el rólad, mint gondolnád. Olvasd el személyiségtesztünket!

személyiségteszt, női kezek, körömlakk színek
Te melyik színt választod? Ez a személyiségteszt sok mindent elárul rólad.
Fotó: LightField Studios /  Shutterstock 

Mit árul el rólad a körmöd színe a személyiségteszt szerint?

A körömlakk nem csupán divat vagy apró részlet a megjelenésben: sokat elárul arról is, milyen a hangulatod, a kisugárzásod és a személyiséged. Válaszd ki a kedvenc színedet, és tudd meg, mit mond rólad ez a személyiségteszt!

Piros

A piros mindig klasszikus és figyelemfelkeltő. Ha ezt választod, energikus, bátor és szenvedélyes vagy, aki nem fél kilépni a komfortzónájából. Szereted, ha felfigyelnek rád, és élvezed, ha középpontba kerülsz. A piros köröm egyértelműen azt üzeni: itt vagyok, és számoljatok velem!

Lila

A lila a kifinomultság és a fantázia színe. Ha közel áll hozzád, valószínűleg gondolkodó típus vagy, aki belülről erős, és nem harsánysággal hívja fel magára a figyelmet. Van egy titokzatos oldalad, amelyet mások izgalmasnak találnak – és amitől egy kicsit mindig különlegesnek tűnsz.

Rózsaszín

A rózsaszín gyengédséget, nőiességet és nyitottságot sugall. Általában barátságos, kedves személyiséget jelez, aki szeret másokkal harmóniában élni. Ha a halvány rózsaszínt kedveled, nyugodt, megfontolt vagy, ha pedig az élénk árnyalatokat, akkor a játékosabb, energikusabb oldalad mutatod meg.

Fehér

A fehér a tisztaság és a rendezettség színe. Ha ezt viseled, valószínűleg szereted az átláthatóságot és az egyszerűséget. Nyugodt, kiegyensúlyozott ember vagy, aki kerüli a felesleges bonyodalmakat, és mindig a tiszta, világos megoldásokat keresi.

Nude

A nude árnyalatok a visszafogott elegancia jelképei. Ha ez áll hozzád közel, nem feltétlenül keresed a feltűnést, mégis mindig ápolt és stílusos maradsz. Nyugodt, megbízható személyiség vagy, akire a környezeted szívesen támaszkodik.

Kék

A kék a hűség, a nyugalom és a biztonság színe. Ha kedveled, valószínűleg kiegyensúlyozott, türelmes és segítőkész vagy. Szereted, ha rend van körülötted, és igyekszel békét teremteni mások között is.

Zöld

A zöld a természet, a frissesség és a stabilitás színe. Ha ezt választod, kiegyensúlyozott vagy, de nyitott az újdonságokra és a fejlődésre. Fontos számodra a biztonság, de nem félsz kipróbálni valami újat.

Fekete

A fekete erőt, határozottságot és függetlenséget sugároz. Ha ez a kedvenc árnyalatod, valószínűleg erős és önálló személyiség vagy, aki nem fél kitűnni. A fekete egyszerre hordoz eleganciát, művészi érzékenységet és magabiztosságot.

Sárga

A sárga a vidámság, a kreativitás és az életöröm színe. Ha gyakran ezt viseled, nyitott és barátságos vagy, aki szeret új élményeket gyűjteni. Optimista életszemléleted miatt mások is feltöltődnek a társaságodban.

Metál

Az arany, ezüst és más fémes árnyalatok a magabiztosságot és a modern stílust képviselik. Ha gyakran viseled, szereted, ha észrevesznek, és mindig figyelsz a részletekre. Nem félsz kicsit különlegesnek lenni, és szívesen játszol a divattal.

Extrém körmök

Hosszú körmöket, feltűnő formákat, élénk mintákat vagy a szokatlan megoldásokat szereted? Akkor biztosan bátor, kreatív és egyedi vagy. Szereted, ha felfigyelnek rád, imádsz kísérletezni, feszegetni a határokat, és mindig szívesen mutatsz valami újat a világnak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu