Kávé a szépségápolásban – Így használd otthon külsőleg a feketét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 16:15
A népszerű koffeines ital számtalan előnyét ismerjük, mindennapos mértékletes fogyasztása kifejezetten pozitív hatással lehet a szervezetünkre; akárcsak a fekete külsőleg való használata, amivel felfrissíthetjük a megjelenésünket. Lássuk, miként alkalmazható a kávé a szépségápolásban!
  • Felfrissülhet a bőrünk a kávé külsőleg való alkalmazásától.
  • A fejbőrünk és a hajunk is meghálál egy kis feketét. 
  • A narancsbőrrel küzdőknek érdemes őrleményt használniuk.

A kávé, a benne található koffein és a további értékes tápanyagok kifejezetten hasznosak a szervezetünk számára, feltéve, hogy betartjuk a mértékletesség elvét, és nem haladjuk meg a napi ajánlott beviteli mennyiséget. Ugyanakkor nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is érdemes alkalmazni a feketét, hiszen a kávé a szépségápolásban is nagy kincs lehet.

Kávé a szépségápolásban: őrölt kávéval a kézfejét kenő nő
A kávé a szépségápolásban egy remek természetes alapanyag, amelyet érdemes rendszeresen használni.
Fotó: AtlasStudio /  Shutterstock 

Kávé a szépségápolásban: 5 dolog, amire felhasználhatjuk a feketét

Viszlát szem alatti karikák

A koffein segíthet csökkenteni a szem alatti és körüli duzzanatot, valamint halványítani a sötét karikákat, mindezt a vérkeringés élénkítésével, továbbá a kávé antioxidáns tartalmának köszönhető világosító hatással. A legjobb eredmény érdekében mártsunk egy vattát vagy vattakorongot langyos vagy hideg főzött kávéba, majd miután kicsavartuk, helyezzük a szemünkre, és pihenjünk így 10-15 percig. Hetente többször is megismételhetjük a szépségtrükköt.

Aranyat ér a fejbőrnek

A koffein tökéletesen táplálja, regenerálja és élénkíti a fejbőrt, ezért érdemes pakolást készíteni őrölt kávéból. Két evőkanálnyi mennyiséget keverjünk össze kb. 1 evőkanálnyi hajbalzsammal, majd az így kapott masszával masszírozzuk át a fejbőrünket. Pár perc elteltével alaposan öblítsük ki a pakolást. A módszert – amivel még a hajunk is gyorsabban nőhet –, alkalmazzuk hetente egyszer.

Csodás hámlasztószer

Az arcunkat és a testünket is ápolhatjuk, pontosabban radírozhatjuk kávéval. A természetes hámlasztószer segíthet megszabadulni az elhalt hámsejtektől, miközben élénkíti a bőrt, amely így frissebbnek és üdébbnek tűnhet. Attól függően, hogy mekkora bőrfelületet szeretnénk átradírozni, keverjünk össze őrölt kávét, akár megmaradt zaccot kókusz- vagy olívaolajjal, esetleg mézzel. A pasztát vigyük fel, és óvatosan, körkörös mozdulatokkal masszírozzuk enyhén a bőrünkbe. Legyünk nagyon gyengédek, hogy ne okozzunk mikrosérüléseket a hámszöveten. Ismételjük meg a folyamatot heti néhány alakommal vagy igény szerint.

Élénkebb barna árnyalat

A barna hajúak a tincseiket is ápolhatják kávéval, illetve zaccal, amely fénylővé és élénkebbé teheti a hajszínt. A hatás érdekében adjunk a szokásos hajkondicionálónkhoz kb. 2 evőkanálnyi őrleményt, és vigyük fel nedves hajra. Tekerjünk a fejünkre sötét színű törülközőt, és hagyjuk fenn a házi készítményt pár percig. Alapos öblítéssel zárjuk a műveletet, amelyet igény szerint vessünk be több alkalommal a héten.

Társ a narancsbőr elleni küzdelemben

Mivel a koffein élénkíti a vérkeringést, és képes elvonni a folyadékot a bőr alatti zsírsejtekből, remek narancsbőr elleni készítmény is előállítható belőle. Ehhez 1 bögrényi barna cukorra, ugyanennyi kávézaccra, és 3 evőkanálnyi olívaolajra lesz szükségünk. A kikevert kencét vigyük fel a problémás területekre, és dörzsöljük át vele a bőrünket, mielőtt bő vízzel leöblítenénk. A bőr idővel feszesebb, simább lehet.

