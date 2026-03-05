Kávé a szépségápolásban – Így használd otthon külsőleg a feketét

Felfrissülhet a bőrünk a kávé külsőleg való alkalmazásától.

A fejbőrünk és a hajunk is meghálál egy kis feketét.

A narancsbőrrel küzdőknek érdemes őrleményt használniuk.

A kávé, a benne található koffein és a további értékes tápanyagok kifejezetten hasznosak a szervezetünk számára, feltéve, hogy betartjuk a mértékletesség elvét, és nem haladjuk meg a napi ajánlott beviteli mennyiséget. Ugyanakkor nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is érdemes alkalmazni a feketét, hiszen a kávé a szépségápolásban is nagy kincs lehet.

A kávé a szépségápolásban egy remek természetes alapanyag, amelyet érdemes rendszeresen használni.

Kávé a szépségápolásban: 5 dolog, amire felhasználhatjuk a feketét

Viszlát szem alatti karikák

A koffein segíthet csökkenteni a szem alatti és körüli duzzanatot, valamint halványítani a sötét karikákat, mindezt a vérkeringés élénkítésével, továbbá a kávé antioxidáns tartalmának köszönhető világosító hatással. A legjobb eredmény érdekében mártsunk egy vattát vagy vattakorongot langyos vagy hideg főzött kávéba, majd miután kicsavartuk, helyezzük a szemünkre, és pihenjünk így 10-15 percig. Hetente többször is megismételhetjük a szépségtrükköt.

Aranyat ér a fejbőrnek

A koffein tökéletesen táplálja, regenerálja és élénkíti a fejbőrt, ezért érdemes pakolást készíteni őrölt kávéból. Két evőkanálnyi mennyiséget keverjünk össze kb. 1 evőkanálnyi hajbalzsammal, majd az így kapott masszával masszírozzuk át a fejbőrünket. Pár perc elteltével alaposan öblítsük ki a pakolást. A módszert – amivel még a hajunk is gyorsabban nőhet –, alkalmazzuk hetente egyszer.

Csodás hámlasztószer

Az arcunkat és a testünket is ápolhatjuk, pontosabban radírozhatjuk kávéval. A természetes hámlasztószer segíthet megszabadulni az elhalt hámsejtektől, miközben élénkíti a bőrt, amely így frissebbnek és üdébbnek tűnhet. Attól függően, hogy mekkora bőrfelületet szeretnénk átradírozni, keverjünk össze őrölt kávét, akár megmaradt zaccot kókusz- vagy olívaolajjal, esetleg mézzel. A pasztát vigyük fel, és óvatosan, körkörös mozdulatokkal masszírozzuk enyhén a bőrünkbe. Legyünk nagyon gyengédek, hogy ne okozzunk mikrosérüléseket a hámszöveten. Ismételjük meg a folyamatot heti néhány alakommal vagy igény szerint.