Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szempillanövesztő szérumot szempillaspirállal alkalmazó fiatal nő

Így varázsolj hosszabb, dúsabb pillákat otthon – 5 szempillanövesztő szérum, amely tényleg működik

szempilla
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 16:15
szérumápolásszépség
A hosszú, sűrű és egészséges szempilla minden nő álma. Nemcsak a smink mutatósabb rajta, hanem a tekintet is fiatalosabb, üdébb lesz tőle. A piacon számos szempillanövesztő szérum kapható, de nem mindegy, melyiket választod. Összegyűjtöttük a legjobb ár‑érték arányú, könnyen beszerezhető termékeket, amelyekkel már néhány hét alatt látványos eredményt érhetsz el.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei
  • A szempillanövesztő szérumok rendszeres, következetes használat mellett már 3–6 hét alatt látható eredményt hozhatnak.
  • Különböző árkategóriák és összetevők közül választhatsz a natúrkozmetikumoktól a prémium, peptideket tartalmazó készítményekig.
  • A legtöbb termék nemcsak hosszabbá, hanem erősebbé és egészségesebbé is teszi a pillákat, miközben mérsékli a töredezést és a hullást.

Ha szeretnéd a tekinteted fiatalosabbá és üdébbé varázsolni, nem mindig kell drága kezelésekben gondolkodnod. A megfelelő szempillanövesztő szérum rendszeres használatával otthon, kényelmesen elérheted a dús, egészséges pillákat.

Szempillanövesztő szérumot akalmazó, hosszú szempillájú, barna szemű nő
Jól megválasztott szempillanövesztő szérumokkal könnyen elérheted a dús, egészséges pillákat.
Fotó: Parilov /  Shutterstock 

Top 5 szempillanövesztő szérum, amely tényleg működik  

1. Eveline Cosmetics Total Action 8 in 1 szempillanövesztő szérum

Total Action 8 az 1-ben koncentrált szérum szempillára
10ml – 1 649 Ft 
Fotó: www.eveline.hu/

Az Eveline szempillanövesztő széruma az egyik legnépszerűbb drogériás termék a piacon. Különlegessége a D‑panthenol, szója proteinek, argánolaj és hialuronsav kombinációjában rejlik, amely egyszerre táplálja, erősíti és növeszti a pillákat.

A termék használata egyszerű: tiszta, sminkmentes pillákra kell felvinni a szérumot minden este, közvetlenül a tövekhez. A felhasználók szerint 3–4 hét után már látható a különbség, mérséklődik a töredezés és a hullás, miközben a szempillák fényesebbek és dúsabbak lesznek. A szérum spirál alá is használható, így a reggeli sminkelés előtt is beilleszthető a rutinba. Érzékeny szeműek számára is alkalmas, és az olcsó ára miatt kezdőknek és kísérletezőknek is ideális választás.  

2. alverde NATURKOSMETIK éjszakai szempillanövesztő szérum

alverde NATURKOSMETIK szempillanövesztő szérum
3 ml – 2 199 Ft
Fotó: .dm.hu

Ha természetes összetevőket keresel, az alverde natúr szempillanövesztő széruma kitűnő választás. Növényi kivonatok és kíméletes formulák találhatók benne. A hatóanyagok fokozatosan erősítik a pillákat, mérséklik a töredezést, és elősegítik a növekedést. Rendszeres használat mellett a pillák egészségesebbek és sűrűbbek lesznek, miközben nem irritálják a szemet. A termék elsősorban esti alkalmazásra ajánlott, amikor a szempillák regenerálódnak.

3. e-FIORE természetes szempillanövesztő szérum ricinusolajjal – regeneráló és erősítő hatású

e-FIORE természetes szempillanövesztő szérum ricinusolajjal
2 950 Ft
Fotó: nutridome.hu/

Ez a természetes alapú szérum ricinusolajjal, kókuszolajjal, argánolajjal, málna magolajjal és E‑vitaminnal dolgozik, amelyek intenzíven táplálják, regenerálják és erősítik a szempillákat. A hipoallergén, tartósítószer‑mentes formula segít mérsékelni a hullást, serkenti az egészséges növekedést, és véd a káros külső hatásoktól. Használatkor tiszta, száraz pillákra kell felvinni kis mennyiséget, lehetőleg este, sminkeltávolítás után.

4. Douglas Collection Lash Augmenting Growth Enhancer szérum

Lash Augmenting Growth Lash szempillanövesztő szérum
5 243 Ft
Fotó: .douglas.hu

A Douglas saját márkás széruma már középkategóriás árkategóriát képvisel, de ennek megfelelően prémium hatóanyagokat tartalmaz, például tahiti mikroalga kivonatot és panthenolt, amelyek táplálják a pillákat és serkentik a természetes növekedést.

A szérum különlegessége, hogy nemcsak a pillák növekedését támogatja, hanem védelmet is nyújt a káros külső hatásokkal szemben. Használata rendszeres, esti felvitellel javasolt, de kombinálható a napi sminkeléssel is. Habár az ára magasabb, ideális választás lehet azoknak, akik már kipróbálták a drogériás szérumokat, de hosszabb távon látványosabb hatást szeretnének elérni.

5. Kék Lukács Pilla szempillanövesztő szérum – természetes ápolás a hosszabb, dúsabb pillákért

Kék Lukács szempillanövesztő szérum
30 ml – 5285 Ft 
Fotó: keklukacsbolt.hu

Ez a 30 ml‑es szérum kifejezetten azoknak készült, akik szeretnék természetes módon táplálni és erősíteni a szempilláikat. A formula acetyl hexapeptide‑8 peptideket és tápláló olívaolajat tartalmaz, amelyek támogatják a pillák egészséges növekedését és rugalmasságát, miközben antioxidáns csírakivonatokkal segítik a regenerálódást.

A termék szemöldök ápolására is alkalmas, így egy univerzális kiegészítője lehet a szépségápolási rutinodnak.

Használati tippek a szérumokhoz

  • A szempillák növekedése lassú folyamat, ezért 3–6 hétig tartó, következetes használat szükséges a látványos eredmény eléréséhez.
  • Mindig tiszta, sminkmentes pillákra vidd fel a szérumot, közvetlenül a tövekhez.
  • A legtöbb szérumot az esti rutin részeként érdemes alkalmazni, mivel a pillák éjszaka regenerálódnak.
  • A hatás egyénenként változik: egyesek már pár hét után észreveszik a különbséget, míg másoknak hosszabb időre van szükség.
  • Kombinálhatod a szérumot tápláló olajokkal vagy spirállal a még látványosabb eredményért, de mindig ügyelj rá, hogy a felvitel során ne irritáld a szemet.

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu