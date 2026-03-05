Jó hírek érkeztek: elhagyhatta a kórházat Galla Miklós, így van most a humorista

Ahogy arról a Bors elsők között számolt be, a minap rendőrök, tűzoltók és mentők lepték el Dunaharaszti egyik csendes utcáját. Később kiderült, ahhoz a házhoz érkeztek, ahol Galla Miklós lakik.
Szerencsére nem tragédiáról volt szó, de a mentősök kórházba szállították a humoristát. Az események után az önkormányzat munkatársai lezárták az ingatlant. Csütörtökön azonban nagy fordulat történt a dolgokban, ugyanis lekerült a hatósági pecsét a bejárati ajtóról és a kerítésről, és a lakat sem volt már ott a bejárati ajtón, ahová egy nappal korábban tették - írja a Blikk.
A lap nem érte utól Galla Miklóst, így nem tudni, hogy mi történt pontosan. A művész egyik szomszédja, aki a ház körüli teendői miatt szinte egész nap az utcán tartózkodott, a Blikknek annyit mondott, hogy jó ideje nem látott semmilyen mozgást az ingatlan körül. Mint mondta Galla Miklós mindig taxival közlekedett, de csütörtökön nem érkezett hozzá egy autó sem.
A portál kereste az önkormányzatot, arra voltak kíváncsiak, tudnak-e arról, hogy lekerült a hatósági pecsét és a lakat a művész házáról. A Rendészeti Iroda munkatársai szűkszavúan csak annyit mondtak: tudnak arról, hogy a művész úr hazatért az otthonába, de további részleteket csak a rendőrség közölhet. A lap a helyi rendőrőrsön nem kapott információkat a történtekről, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság pedig nem reagált a megkeresésükre. A Blikk próbálta elérni Galla Miklóst, többször is csengettek a házánál, de a művész nem nyitott ajtót, és a telefonját sem vette fel. Később hazatért a 66 esztendős humorista közeli szomszédja, aki elmondta, a Holló Színház atyja már előző este a saját ágyában aludhatott és könnyen lehet, hogy a csütörtököt is a pihenésnek szentelte.
Miklós már szerdán este megjött, rendőrök hozták haza, az ő segítségükkel jutott be a házába. Az előző nap eseményei minden bizonnyal megviselték és szerintem egész nap alszik, mert nem volt mozgás a ház körül
- mondta a Blikknek a hölgy.
Teljesen reménykeltő állapotban volt, jobb állapotban volt, mint az azelőtti fellépésünkön. Kifejezetten az volt az érzésem, hogy felfelé megy az energialépcsőn. Annyira bíztam benne, hogy ez nem jön vissza. Nem tudom, mi van vele most. Nem lehet tudni. Azt sem lehet tudni, melyik kórházban van
- nyilatkozta a barátjáról a Laár András.
