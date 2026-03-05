Jó hírek érkeztek: elhagyhatta a kórházat Galla Miklós, így van most a humorista

Ahogy arról a Bors elsők között számolt be, a minap rendőrök, tűzoltók és mentők lepték el Dunaharaszti egyik csendes utcáját. Később kiderült, ahhoz a házhoz érkeztek, ahol Galla Miklós lakik.

Galla Miklós Fotó: Kunos Attila

Szerencsére nem tragédiáról volt szó, de a mentősök kórházba szállították a humoristát. Az események után az önkormányzat munkatársai lezárták az ingatlant. Csütörtökön azonban nagy fordulat történt a dolgokban, ugyanis lekerült a hatósági pecsét a bejárati ajtóról és a kerítésről, és a lakat sem volt már ott a bejárati ajtón, ahová egy nappal korábban tették - írja a Blikk.

A lap nem érte utól Galla Miklóst, így nem tudni, hogy mi történt pontosan. A művész egyik szomszédja, aki a ház körüli teendői miatt szinte egész nap az utcán tartózkodott, a Blikknek annyit mondott, hogy jó ideje nem látott semmilyen mozgást az ingatlan körül. Mint mondta Galla Miklós mindig taxival közlekedett, de csütörtökön nem érkezett hozzá egy autó sem.