Szívecskék a naplóban – amikor a gyereked szerelmes lesz

Amikor először hallottam ezt a titokzatos mondatot: „Anya, van egy lány, akit kedvelek…”, majdnem félrenyeltem a kávémmal. Nem azért, mert nem örültem, hanem mert valahogy még mindig ott motoszkál bennem, ahogy először sikerült elindulnia a pótkerék nélküli biciklijével, és igen, még az első almapüré kiköpését is éles emlékként őrzöm. Hogy kerülnek ide a lányok??

Pedig nincs igazam. Az iskolás szerelem nem ismer konkrét életkort, és egyre korábban kopogtat be a gyerekek világába is. Egy kedves pillantás, egy öltözőszekrény mellett elsuttogott szöveg, egy megosztott uzsonna – és már ott is vagyunk: sulibuli, titkos chatcsoport, kis szívecskés emoji minden második üzenetben. De vajon mi történik valójában abban a bizonyos sulis love storyban? És milyen út vezet a nagy szívveréstől a valódi tanulási élményig?

Az iskolás szerelem első dobbanása

Amikor a lányom először mesélte el, hogy „van egy srác, aki mindig rám néz”, valahogy azt éreztem, mintha egy fotóba léptem volna be. Láttam a szemében azt a furcsa, csillogó izét – ami egyszerre izgalom, bizonytalanság és büszkeség, de mindenképpen egy jó értelemben zaklatott elmére utal. Mi felnőttek is pont ugyanígy szoktunk viselkedni, miért ne tehetnék ugyanezt a gyerekeink?

Ahogy én tapasztaltam, az iskolás szerelem még nem egy kiforrott valami. Inkább kis dolgok összeállása: egy összeérő könyvvel történő véletlen érintkezés a padban, a sikeres matekdolgozat utáni „gratulálok” egy kis piros arcszínnel, vagy amikor egy szandál alól kikandikáló zokni hirtelen fontosabb részlet lesz.

A rajongás kezdete

Az első iskolás szerelem – vagy „crush”, ahogy mostanában mondják – gyakran nem kristályosodik ki egyértelműen, csak érzésben van jelen, tulajdonképpen a gyerek sem mindig érti, mi történik vele. Majd szülőként hirtelen ott állsz a gyerekszoba ajtajában, és próbálsz válaszolni az ezer meg ezer kérdésére:

– Miért beszélget ugyanúgy mással is, mint velem?

– Ez tényleg azt jelenti, hogy „kedvel”?

– Szerinted csak barátkozik velem?

Titokban Tik-Tokon

A digitális világ ezen a téren olyan, mint egy szélviharos nyári nap: egyszerre friss és kaotikus. Egy SMS, egy chat-üzenet, egy titkos emoji sor, és a gyerekszív pittyen:

„Miért nem válaszoltál még a tegnapi üzenetemre?”

„Láttam, hogy a folyosón rám néztél…”

„Este beszélünk?”

És akkor a gyerek egész hétvégén kótyagosan járkál. Nem figyel semmire, nem lehet vele beszélni. Én szülőként pedig néha azon kapom magam, hogy beleszagolok a levegőbe, mert valami írhatatlan feszültséget érzek. Pedig nem is én vagyok a főszereplő. Legalábbis a „romantikus szál” főszereplője biztosan nem.