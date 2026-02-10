Arctorna: szakértő mondja el, hogyan lesz valóban hatékony

A közösségi médiában terjedő videók azonban sokszor leegyszerűsítik a módszert és azt sugallják, hogy néhány gyakorlat mindenkinek ugyanazt az eredményt hozza. A szakemberek szerint azonban ez az egyik legnagyobb tévedés. Koós Viki arcjóga- és arctornaoktató szerint éppen ezért kulcskérdés, mikor és hogyan találkozunk először ezzel a módszerrel, és hogy egyáltalán tisztában vagyunk-e azzal, mit szeretnénk elérni vele.
Az arcjóga egy természetes módszer, amely az arc izmainak ellazítására és tudatos használatára épít. A szemlélete abból indul ki, hogy az arc állapota szorosan összefügg az életmódunkkal, hiszen az ülőmunka, a folyamatos telefonhasználat és a stressz könnyen túlfeszültté teszi az arcizmokat, ami idővel a bőr megereszkedéséhez is hozzájárulhat. Az arcjógában ezért fontos szerepet kapnak a lazító gyakorlatok, az arcmasszázs, a légzés és a relaxáció, mert csak egy nyugodt, ellazult arcon lehet hatékonyan dolgozni.
Az arctorna ehhez képest inkább az izmok aktivizálására épül. A cél az, hogy az arc izmai újra ruganyosabbá váljanak, ezáltal a felettük lévő bőr feszesebb, egyenletesebb legyen. A két megközelítés jól kiegészíti egymást, a lazítás után következhetnek az izomerősítő gyakorlatok, amelyek segíthetnek a barázdák, vonalak enyhítésében. A gyakorlatok között megjelenik az állkapocs célzott tornája és a nyirokkeringést támogató technikák is, amelyek például a szem alatti duzzanat csökkentésében játszhatnak szerepet. Az egész módszer alapja a tudatosság. Az arc nem különálló terület, hanem a test és az idegrendszer állapotának egyik legérzékenyebb jelzője.
A sok ülés, a görnyedt testtartás, a folyamatos telefonhasználat mind hatással van az arcra is. Ilyenkor tartásjavító, nyak- és váll lazító gyakorlatokkal dolgozunk, és kialakítjuk a tudatos izomhasználatot. Ez segít abban, hogy a túlzó, felesleges arcmimikát időben elhagyjuk.
A negyvenes éveinktől azonban már más kérdések kerülnek előtérbe. A mindennapi stressz, az évek óta fennálló izomfeszülések és a kötőszövet állapotának romlása ilyenkor már látható nyomokat hagy az arcon. „Negyven felett a stresszcsökkentés és az arc tónusának javítása a cél. Ilyenkor több arctorna-gyakorlatra van szükség, megjelenik a fascia-torna és a mindennapi arcmasszázs is” – magyarázza az oktató.
Az arcjóga bármikor elkezdhető, nincs olyan életkor, amikor azt mondanám, hogy már késő. Ugyanakkor 25–30 éves kor körül ideális elindulni, mert ilyenkor még a prevenció a fő cél
– magyarázza a szakember. Hozzáteszi: ebben az időszakban még nem a ráncok eltüntetéséről van szó, hanem arról, hogy az arc alkalmazkodjon ahhoz az életmódhoz, amit élünk.
A kezdeti lelkesedés sokaknál visszaüt. Koós Viki tapasztalata szerint a legtöbben nem azért rontják el, mert keveset foglalkoznak az arcukkal, hanem mert túl sokat.
Az egyik tipikus hiba, hogy túlzásba viszik a gyakorlást. Sokat csinálnak, sokszor, és túl erősen. Az arcizmok kicsik és érzékenyek, nem úgy reagálnak, mint egy comb- vagy hátizom. Gyakran előfordul az is, hogy valaki egyetlen területre koncentrál. Sokan csak a homlokra vagy a száj környékére tornáznak, miközben az arc egy összefüggő rendszer. Ha egy részt túlterhelünk, az máshol feszültséget okozhat.
A leggyakoribb probléma talán az online videók kontroll nélküli követése. Össze-vissza, különböző videók alapján tornáznak, rendszer és személyre szabás nélkül. Rövid távon akár azt is érezhetik, hogy történt valami, hosszabb távon viszont komoly gondokat okozhat.
Sokan gyors visszajelzést várnak, ám az arc reakciója erősen egyéni. Ez attól függ, milyen életmódot folytat az illető, milyen állapotban van a kötőszövete és az izomzata, milyen arcápolási termékeket használ, és attól is, hogy korábban mit csinált az arcával. A bőr nem felejt, és negyven felett gyakran benyújtja a számlát. A szakember szerint ennek ellenére vannak gyors változások is.
Van, aki már két-három hét után frissebb tekintetet, fittebb arcot és egységesebb bőrt lát. Hat-nyolc hét rendszeres gyakorlás után pedig megjelenik a feszesebb, tónusosabb hatás. Ebben a folyamatban különösen nagy szerepe van a fascia-masszázsnak. Ez segít ellazítani a kötőszövetet, oldani a régi sérülések vagy hegek okozta letapadásokat. Ilyenkor újra lehet építeni a kötőszöveti hálót, ami az arc egészségének alapja.
Vannak területek, ahol gyorsabban észrevehető az eredmény. Az ajkak környékén szinte azonnali a hatás. Olyan gyakorlatok is léteznek, amelyek után természetes, teltebb hatás jelenik meg, amit sokan ajakfeltöltéshez hasonlítanak.
A szemöldök közötti terület már összetettebb. Itt egyszerre kell lazítani és tornáztatni.
Ha ezen a részen ránc van, az általában sérült és merev fasciahálóra utal. Ilyenkor a gyakorlatok mellett figyelni kell a napi mimikára, és gyakran kineziotape-et is használunk
– mondja a szakember.
A kérdés sokakat foglalkoztat, nem véletlenül. Koós Viki arcjógaoktató szerint fontos tisztázni: az arcjóga lazít, nyújt és tónust javít. Az arctorna ezzel szemben erős izommunkát jelent. Ahhoz, hogy ez hatásos legyen és ne ráncosítson, szakértő irányításra van szükség. A rosszul végzett gyakorlatok viszont komoly problémát is okozhatnak.
Rengeteg vendég jön hozzánk azzal, hogy videókról próbált tornázni, és még ráncosabb lett. Volt olyan is, akinek az állkapcsa kattogni kezdett, mert nem mérte fel jól az erősséget és túlzásba vitte a gyakorlást.
Koós Viki szerint a legjobb mindig a megelőzés, de idősebb korban is lehet szép eredményeket elérni. Az izom minden életkorban fejlődik, ha ingert kap. Ilyenkor azonban már több odafigyelésre és együttműködésre van szükség. Ez általában komplexebb folyamat. Különböző arc- és öregedési típusokra különböző gyakorlatok és arányok szükségesek. Valakinek több arcjógára van szüksége, valakinek több arctornára és lehet kombinálni arcmasszsázzsal.
Átbeszéljük a szépségápolást, személyre szabott gyakorlatokat és masszázsfogásokat tanítunk, amelyeket reggel és este otthon is lehet végezni. Emellett érdemes fascia-masszázst és egyéb kozmetikai kezeléseket is bevonni
– magyarázza a szakember.
Az arctorna hatását a mindennapi rutin is befolyásolja. A legfontosabb a hidratálás és a fényvédelem. Reggel hidratáló szérum vagy krém, majd SPF, este alapos lemosás és táplálóbb hidratálás. Télen a hideg miatt tartalmasabb krémekre van szükség. A jó arcmasszázshoz megfelelő állagú termék is szükséges, magyarázza Koós Viki.
Könnyű arcolaj vagy jól csúszó krém segít abban, hogy ne húzzuk feleslegesen a bőrt. Nem szabad megfeledkezni a belső támogatásról sem: a megfelelő folyadékbevitelről, az elegendő alvásról és a stresszcsökkentésről. A feszültség először mindig az arcon jelenik meg.
