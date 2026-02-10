Arctorna: szakértő mondja el, hogyan lesz valóban hatékony

Az arcjóga nem univerzális gyorsmegoldás, hanem életkorhoz és állapothoz igazított módszer.

A leggyakoribb hiba a túlzásba vitt gyakorlás és a kontroll nélküli online videók követése.

Megfelelő irányítással és türelemmel látványos, természetes változás érhető el.

A közösségi médiában terjedő videók azonban sokszor leegyszerűsítik a módszert és azt sugallják, hogy néhány gyakorlat mindenkinek ugyanazt az eredményt hozza. A szakemberek szerint azonban ez az egyik legnagyobb tévedés. Koós Viki arcjóga- és arctornaoktató szerint éppen ezért kulcskérdés, mikor és hogyan találkozunk először ezzel a módszerrel, és hogy egyáltalán tisztában vagyunk-e azzal, mit szeretnénk elérni vele.

Koós Viki arcjóga és arctornaoktató szerint már néhány hét gyakorlás után frissebb lesz a tekintetet.

Fotó: Gacsádi Albert, GAP studió

Mi a különbség az arcjóga és az arctorna között?

Az arcjóga egy természetes módszer, amely az arc izmainak ellazítására és tudatos használatára épít. A szemlélete abból indul ki, hogy az arc állapota szorosan összefügg az életmódunkkal, hiszen az ülőmunka, a folyamatos telefonhasználat és a stressz könnyen túlfeszültté teszi az arcizmokat, ami idővel a bőr megereszkedéséhez is hozzájárulhat. Az arcjógában ezért fontos szerepet kapnak a lazító gyakorlatok, az arcmasszázs, a légzés és a relaxáció, mert csak egy nyugodt, ellazult arcon lehet hatékonyan dolgozni.

Az arctorna ehhez képest inkább az izmok aktivizálására épül. A cél az, hogy az arc izmai újra ruganyosabbá váljanak, ezáltal a felettük lévő bőr feszesebb, egyenletesebb legyen. A két megközelítés jól kiegészíti egymást, a lazítás után következhetnek az izomerősítő gyakorlatok, amelyek segíthetnek a barázdák, vonalak enyhítésében. A gyakorlatok között megjelenik az állkapocs célzott tornája és a nyirokkeringést támogató technikák is, amelyek például a szem alatti duzzanat csökkentésében játszhatnak szerepet. Az egész módszer alapja a tudatosság. Az arc nem különálló terület, hanem a test és az idegrendszer állapotának egyik legérzékenyebb jelzője.

Nyak és váll lazító mozdulatokat mutat be Koós Viki.

A sok ülés, a görnyedt testtartás, a folyamatos telefonhasználat mind hatással van az arcra is. Ilyenkor tartásjavító, nyak- és váll lazító gyakorlatokkal dolgozunk, és kialakítjuk a tudatos izomhasználatot. Ez segít abban, hogy a túlzó, felesleges arcmimikát időben elhagyjuk.

A negyvenes éveinktől azonban már más kérdések kerülnek előtérbe. A mindennapi stressz, az évek óta fennálló izomfeszülések és a kötőszövet állapotának romlása ilyenkor már látható nyomokat hagy az arcon. „Negyven felett a stresszcsökkentés és az arc tónusának javítása a cél. Ilyenkor több arctorna-gyakorlatra van szükség, megjelenik a fascia-torna és a mindennapi arcmasszázs is” – magyarázza az oktató.

Az arcjóga bármikor elkezdhető, nincs olyan életkor, amikor azt mondanám, hogy már késő. Ugyanakkor 25–30 éves kor körül ideális elindulni, mert ilyenkor még a prevenció a fő cél

– magyarázza a szakember. Hozzáteszi: ebben az időszakban még nem a ráncok eltüntetéséről van szó, hanem arról, hogy az arc alkalmazkodjon ahhoz az életmódhoz, amit élünk.