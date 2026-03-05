Dráma az iskolában: felrobbant a kémcső az órán, mentőhelikopterrel vittek kórházba egy 14 éves fiút

Egy kémiaórán történt baleset miatt mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani egy 14 éves fiút Nagykátáról. A robbanás akkor történt, amikor egy kísérlet során két vegyületet kevertek össze.

Mentőhelikoptert riasztottak a tanteremben történt robbanáshoz Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Brutális robbanás szakította meg az órát

A Blikk szerint a diák, Nimród az első padban ült, amikor a kísérletet bemutató tanár kezében felrobbant egy kémcső. A detonáció néhány méterre történt a fiútól, akit elért a robbanás ereje.

A tinédzser az arcán és a kezén szenvedett égési sérüléseket. Információk szerint sérülései súlyosak, és elképzelhető, hogy plasztikai műtétre is szüksége lesz. A fiút mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol állapota miatt altatásban tartották.

A család információi szerint a kísérletet végző pedagógusnak nem volt kémiatanári szakképesítése, mert a tornatanárt kérték fel helyettesítésre. A Ceglédi Tankerületi Központ igazgatója, Katonáné Barna Zsuzsanna ugyanakkor azt közölte, hogy a pedagógus a protokollnak megfelelően járt el, és azonnal értesítette a mentőszolgálatot és a katasztrófavédelmet. Állítása szerint az órán nem helyettesítés történt, és nem testnevelő tanár tartotta a tanórát.

A megsérült fiú bátyja a közösségi médiában reagált a történtekre. Bejegyzésében azt írta: szerinte nincs mentség arra, ami az öccsével történt. Azt állítja, az iskolában nincs olyan terem, amely alkalmas lenne kémiai vegyületekkel végzett kísérletekhez, és a szükséges védőfelszerelések sem állnak rendelkezésre.

A fiú egyik osztálytársa szerint a kísérlet során az összekevert anyagok nem égtek úgy, ahogyan azt a tanár várta. Ezért a pedagógus még cseppentett az egyik vegyületből a keverékhez. Ekkor robbant fel a kémcső, amelynek hatása a közelben ülő Nimródot érte.