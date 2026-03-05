Arne Slot kifogásokat keres, nem hajlandó beszélni a jövőjéről

Déjá vu érzése lehet a Liverpool-rajongóknak. A kedd esti, Wolverhampton elleni sokkoló 2-1-es vereséget követően péntek este (21:00, Spíler 1) ismét a Farkasokkal találkozik Arne Slot csapata, ám ezúttal a bajnokság helyett az FA-kupába nyolcaddöntőiben. A holland menedzser a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóra késve érkezett, majd elismerte, hogy nem volt könnyű feldolgozni a hétközi kudarcot.

Arne Slotot már a nyári időszakról kérdezték a Wolverhampton-Liverpool FA-kupa mérkőzés előtt / Fotó: Gaspafotos/MB Media

A sokat kritizált tréner szerint ugyanakkor nem volt különösebben nehéz megfejteni, mi siklott félre az előző találkozón.

Sokat birtokoltuk a labdát, de nem tudtunk elegendő helyzetet kidolgozni. Ez nem először fordult elő ebben a szezonban. Volt annyi lehetőségünk, hogy megnyerjük a mérkőzést, de nem éltünk velük. Az sem példa nélküli, hogy az ellenfél az első kaput eltaláló lövéséből gólt szerez ellenünk. Attól a pillanattól kezdve felpörögtünk, egyenlíteni is tudtunk, majd egy megpattanó lövés végül eldöntötte a meccset. Nehéz volt feldolgozni a vereséget, de kielemeztük a történteket, és tudjuk, hogy pénteken jobbnak kell lennünk

– fogalmazott Slot, majd a sérülésekkel próbálta magyarázni az együttes ingadozó formáját.

Látható, hogy néhány játékos hétről hétre fejlődik, ugyanakkor a sérülések visszavetették a folyamatot. Az egyik olyan futballistánk, aki rendszeresen helyzeteket alakít ki, Florian Wirtz, három mérkőzéssel ezelőtt megsérült. Addigra már kialakult egyfajta egyensúly a csapaton belül, most viszont ismét alkalmazkodnunk kellett a helyzethez. Ez sajnos már többször előfordult ebben az idényben.

A szakember azt is elárulta, hogy a keddi kezdőcsapathoz képest lesznek változtatások, ám részletekbe nem bocsátkozott.

Arne Slot átlátott a kérdésen

A vezetőedzőt a sajtótájékoztatón a klub által nemrég bejelentett, nyári – az Egyesült Államokban rendezendő – felkészülési tornáról is kérdezték, illetve arról, milyen tervei vannak a nyári időszakra. Rákérdeztek, mekkora beleszólása volt abba, hogy a csapat Amerikába utazik.

Tekintettel arra, hogy a gyengébb eredmények miatt egyre gyakrabban merül fel a menesztésének lehetősége, Slot nem kívánt részletesen reagálni.

Érdekes módja annak, hogy feltedd azt a kérdést, amit valójában fel akarsz tenni. Igen, tisztában vagyok vele, hogy az Egyesült Államokba utazunk

– zárta rövidre a holland vezetőedző, aki a saját jövőjéről nem beszélt bővebben. Egy biztos, a csapat Amerikába utazik, kérdés, hogy Slottal vagy nélküle.