Harry Stylesnak újra kellett gondolnia életét Liam Payne halála után: "Nehezen tudtam elfogadni..."

Harry Styles hosszú ideig hallgatott egykori zenésztársa, Liam Payne haláláról, most azonban őszintén megnyílt a veszteségről. Az egykori One Direction énekes egy friss interjúban mesélt arról, mennyire nehéz volt feldolgoznia barátja halálát, és hogyan változtatta meg a tragédia az élethez való hozzáállását.
Az énekes március 4-én a The Zane Lowe Show adásában először beszélt arról, milyen hatással volt rá Liam Payne tragikus halála. A világsztár elmondta, hogy rendkívül nehéz volt elveszíteni egy olyan barátot, akivel annyi közös élményt éltek át a zeneiparban és a magánéletben is. Az egykori One Direction énekes szerint a veszteség különösen fájdalmas volt, mert Liam Payne személyisége sok szempontból hasonlított az övéhez. Az énekes továbbá azt is elárulta, hogy a gyász feldolgozása nem volt egyszerű, különösen azért, mert a világ figyelme rájuk irányult:
Volt egy időszak, amikor elhunyt, amikor nagyon nehezen tudtam elfogadni, hogy milyen furcsa, hogy az emberek valahogy birtokolják a gyászod egy részét.
Harry Styles Liam Payne-t rendkívül kedves és érzékeny embernek tartotta, aki véleménye szerint mindig igyekezett örömet okozni másoknak:
Láttam valakit, akinek a legkedvesebb szíve volt, és aki csak nagyszerű akart lenni.
A közös évek alatt rendkívül szoros kapcsolat alakult ki köztük, testvérekként szerették egymást. Éppen ezért Harry Styles Liam Payne elvesztése után úgy érezte, hogy újra kell gondolnia az életét:
Ez egy nagyon fontos pillanat volt számomra, hogy átgondoljam az életemet, és azt mondhassam magamnak: 'Oké, mit akarok kezdeni az életemmel? Hogyan akarom élni az életemet?' És szerintem a legjobb módja annak, hogy tisztelegjünk elhunyt barátaink előtt, az, ha teljes életet élünk.
2024 októberében Liam Payne halála megrázta az egész világot. Az énekes mindössze 31 éves volt, amikor egy hotel erkélyéről lezuhant Buenos Airesben. A tragédia után a rajongók világszerte gyertyagyújtásokkal és megemlékezésekkel búcsúztak az énekestől. A One Direction többi tagja - Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik és Louis Tomlinson - pedig közös nyilatkozatban emlékeztek meg barátjukról, akit testvérükként szerettek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.