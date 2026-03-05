Harry Stylesnak újra kellett gondolnia életét Liam Payne halála után: "Nehezen tudtam elfogadni..."

Harry Styles hosszú ideig hallgatott egykori zenésztársa, Liam Payne haláláról, most azonban őszintén megnyílt a veszteségről. Az egykori One Direction énekes egy friss interjúban mesélt arról, mennyire nehéz volt feldolgoznia barátja halálát, és hogyan változtatta meg a tragédia az élethez való hozzáállását.

Harry Styles nehezen dolgozta fel Liam Payne halálát

Fotó: Stephen Lock / Northfoto

Mit lehet tudni Liam Payne haláláról? Liam Payne 2024. október 16-án hunyt el, mindössze 31 éves korában

2024. október 16-án hunyt el, mindössze 31 éves korában Az egykori One Direction énekes egy hotel erkélyéről zuhant le Buenos Airesben

énekes egy hotel erkélyéről zuhant le Buenos Airesben Liam Payne halálát politrauma, vagyis többszörös sérülés okozta

halálát politrauma, vagyis többszörös sérülés okozta A beszámolók szerint a hotel személyzete a tragédia előtt zavart viselkedést észlelt nála, ezért értesítették a hatóságokat

Az argentin rendőrség vizsgálatot indított az énekes halála ügyében

Harry Styles, az egykori One Direction énekes most végre őszintén megnyílt barátja haláláról

Harry Styles megtörte a csendet Liam Payne haláláról

Az énekes március 4-én a The Zane Lowe Show adásában először beszélt arról, milyen hatással volt rá Liam Payne tragikus halála. A világsztár elmondta, hogy rendkívül nehéz volt elveszíteni egy olyan barátot, akivel annyi közös élményt éltek át a zeneiparban és a magánéletben is. Az egykori One Direction énekes szerint a veszteség különösen fájdalmas volt, mert Liam Payne személyisége sok szempontból hasonlított az övéhez. Az énekes továbbá azt is elárulta, hogy a gyász feldolgozása nem volt egyszerű, különösen azért, mert a világ figyelme rájuk irányult:

Volt egy időszak, amikor elhunyt, amikor nagyon nehezen tudtam elfogadni, hogy milyen furcsa, hogy az emberek valahogy birtokolják a gyászod egy részét.

Harry Styles és Liam Payne testvérekként nőttek fel

Fotó: John Barrett / Northfoto

Liam Payne halála alapjaiban változtatta meg Harry Styles életét

Harry Styles Liam Payne-t rendkívül kedves és érzékeny embernek tartotta, aki véleménye szerint mindig igyekezett örömet okozni másoknak:

Láttam valakit, akinek a legkedvesebb szíve volt, és aki csak nagyszerű akart lenni.

A közös évek alatt rendkívül szoros kapcsolat alakult ki köztük, testvérekként szerették egymást. Éppen ezért Harry Styles Liam Payne elvesztése után úgy érezte, hogy újra kell gondolnia az életét: