10 házi hajpakolás, ami csodákat művel a hajaddal

Ha te is azok közé tartozol, akiknek fontos, és szeretnék, ha szép lenne a hajuk, akkor hoztunk néhány házi praktikát, amik nagyon jót tudnak tenni!

Fotó: Pexels

A legtöbb csodaszer a konyhában is megtalálható - és tele vannak értékes anyagokkal. Ezekből ha pakolást készítesz, csodákat tehetsz a hajaddal!

1. Száraz hajra és fejbőrre

Ha a hajad száraz és dehidratált, vesd be a kókuszolajat, aminek értékes hatóanyagai a hajszálak mélyére jutva fejtik ki hatásukat. Hozzávalók: 1 ek. kókuszolaj. Így használd: Lefekvés előtt melegítsd meg a kókuszolajat, majd masszírozd be a nedves hajba úgy, hogy lehetőleg csak a hajszálakat érje az olaj, a fejbőrt ne. Ha hosszú a hajad, kösd kontyba, és/vagy fedd be zuhanysapkával, törölközővel. Reggel a szokásos módon moss hajat.

2. Hajnövekedéshez

A fahéj antimikrobiális hatású, serkenti a vérkeringést, elősegíti a haj növekedését, és erősíti is a hajat. Hozzávalók: ¼ csésze kókuszolaj, 1 tk. fahéj. A hozzávalókat alaposan keverd össze, majd a keveréket masszírozd a fejbőrbe. Hagyd hatni 30-45 percig, majd alaposan öblítsd le. Hetente legalább egyszer vidd fel ezt a pakolást.

3. Hullámos, göndör hajra

A göndör haj hajlamos a kiszáradásra és a károsodásra, ezért mindig jól jön egy kis extra hidratálás. A rizsvíz inozitot tartalmaz, ami segít helyreállítani a sérült hajat, az avokádó értékes tápanyagai, olaja pedig táplálja a hajat. Rizsvizet otthon is készíthetsz: önts egy tálba 2 bögre vizet, majd szórj bele negyedannyi rizst. Hagyd állni 24 óráig, majd szűrd le. Az 1/2 pépesített avokádóhoz adj annyi rizsvizet, hogy jól kenhető masszát kapja. Vidd fel a hajadra, hagyd hatni 20-25 percig, majd öblítsd le.

4. Vékony hajra

A fehérjék táplálják, erősebbé teszik a hajszálakat, az aminosavakban gazdag banán és tojás fokozza a haj rugalmasságát, erősíti és vastagabbá teszi azokat. Az eredmény azonnal látható. Hozzávalók: 2 tojássárgája, 2 hámozott, érett banán, 2-3 ek. méz, ½ csésze hajkondicionáló, 2 ek. olívaolaj. Pürésítsd a banánt majd keverd el a többi hozzávalóval. Vond be a hajad a keverékkel, hagy hatni 20-30 percig, majd öblítsd le hideg vízzel.

5. Korpásodás ellen

Egy hámlasztó kezelés segít eltávolítani az elhalt bőrdarabokat, és csökkenti a kialakulás esélyét. A cukor glikolsavvá bomlik, amely feloldja az elhalt hámsejteket; a kókuszolaj zsírsavakban gazdag és gyulladáscsökkentő hatású; a borsmentaolaj javítja a vérkeringést; a teafaolaj pedig gombaellenes, antimikrobiális és antibakteriális hatású.

Hozzávalók: 2 ek. kókuszolaj, 4 tk. cukor, 5 csepp borsmenta olaj, 2 csepp teafaolaj.

Egy kis tálban keverd össze a hozzávalókat. Az ujjaiddal vagy egy ecsettel vidd fel a keveréket közvetlenül a tiszta, nedves hajtövekre, majd masszírozd be alaposan.

6. Száraz fejbőrre

A kókuszolaj mellett a mandulaolaj is segít megőrizni a bőr természetes védőrétegét, ezáltal pedig biztosítja a bőr hidratáltságát. A majonéz és a joghurt (sőt a méz is) gyulladásgátló hatású. Hozzávalók: 2 ek. mandulaolaj (vagy kókuszolaj), 2 ek. majonéz, 1 tk. joghurt (vagy 1 tk. méz).

Kevered el alaposan az összetevőket, majd vidd fel a fejbőrre. Hagyd hatni 15-30 percig, majd öblítsd le.

7. Zsíros hajra

A tojásmaszk csodákra képes: a fehérje ugyanis olyan enzimeket tartalmaz, amelyek segítenek eltávolítani a felesleges zsírt, olajat a fejbőrről. Hozzávalók: 1 tojásfehérje, ½ citrom leve. A keveréket az ujjaiddal simítsd a hajadba a gyökerektől a hajvégek felé haladva. Hagyd hatni 30-60 percig, majd langyos vízzel öblítsd le.

8. Irritált fejbőrre

Az antioxidáns anyagokban gazdag zöld teát és a gyulladáscsökkentő, hidratáló borsmentaolajat kombináló tonik segíthet megnyugtatni a száraz, irritált fejbőrt. Hozzávalók: 1 csésze zöld tea, 2 csepp borsmenta olaj, 1 ek. almaecet. Kevered el a hozzávalókat, majd alaposan masszírozd be a fejbőrödbe a keveréket. Hagyd hatni legalább 5 percen át, majd öblítsd le.

9. Lelapuló hajra

Energetizáló vitaminbomba az élettelen, fáradt hajszálaknak. Hozzávalók: 1/2 csésze zab, 2 ek mandulaolaj, fél csésze tej. A hozzávalókat jól kevered össze, majd vidd fel a keveréket az egész hajra (lehetőleg legyen nedves a hajad, nem pedig vizes). Hagyd hatni 20-40 percig, majd samponnal most meg - tanácsolja a mindmegette.hu.

Száraz, sérült hajra

Az omega-3 zsírsavakban gazdag anyagok megerősítik a hajat, fényessé, egészségessé varázsolják a hajszálakat. Az avokádó alapú maszk segíti a fejbőr megfiatalítását és hidratálását. Hozzávalók: ½ avokádó, 1 ek. olívaolaj, 1 ek. méz és 3 csepp választott illóolaj (pl. levendula, citrom).

Keverje össze az alapanyagokat, majd ujjbeggyel vidd fel a nedves hajra alulról a fejbőr felé haladva. Ezután tegyél fel egy zuhanysapkát. Ahhoz, hogy a hatóanyagok aktiválódjanak, szárítsd a zuhanysapkával fedett hajadat 10 percig. Hagyd hatni további 20 percen át, majd samponnal mosd meg a hajad a szokásos módon.