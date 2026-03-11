Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Házi készítésű lift zuhant a mélybe Pest vármegyében: mentőhelikopter szállított kórházba egy házaspárt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 16:35
Egyiküknek a lába tört, másikuknak a karja ragadt a vaskeretbe. Lezuhant a házi készítésű lift.

Házi készítésű lift okozott baleseteset, melynek során egy házaspárt kellett kórházba szállítani. A helyszínre az esetkocsi mellett mentőhelikopter is érkezett.

Mentőhelikopter is érkezett a házaspárhoz miután balesetet szenvedtek a házi készítésű lift miatt
Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Házi készítésű lift miatt sérült meg a házaspár

Súlyos balesetet szenvedett egy pest vármegyei házaspár, amikor a házi készítésű liftjük használat közben meghibásodott és lezuhant – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldaluk bejegyzésében.  

A házaspár női tagjának eltört a lába az esés következtében, a férj karja pedig beszorult a felvonó vaskeretébe. A helyszínre két mentőgépkocsi érkezett: egy esetkocsi, valamint egy mentőhelikopter is, végül stabil állapotban szállították a kórházba a házaspárt. 

 

