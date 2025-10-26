A hajhullás 7 oka, amiről nem is hallottál

A hajhullás sokféle lehet. Van, amikor teljesen természetes folyamat része, máskor valamilyen betegség jele. Érdemes figyelni rá, mert sokszor a haj jelzi először, hogy a szervezetben valami nincs rendben.
A pajzsmirigy hormonjai szabályozzák a hajhagymák működését. Ha a mirigy alulműködik vagy túlpörög, a hajszálak nem tudnak megfelelően regenerálódni, aminek végeredménye a fokozatos hajritkulás. Az autoimmun eredetű Hashimoto-betegség is gyakran okoz hajhullást. A betegségre a fáradtság, hízás vagy állandó fázékonyság mellett sokszor a gyengülő, ritkuló haj hívja fel a figyelmet. Szerencsére a hormonszint rendezésével a haj állapota is sok esetben javul.
A lupus nevű betegség több szervet támadhat, és gyakran a fejbőrt sem kíméli. A gyulladás miatt a hajszálak kihullhatnak, sokszor foltokban. Habár nehéz diagnosztizálni, kezelés mellett a haj állapota is javulhat. Van azonban egy olyan formája, amely maradandó hajvesztést okoz. Ilyenkor a bőr hegesedni kezd, és a hajhagymák végleg tönkremennek.
A cukorbetegség a haj állapotára is hatással van. A tartósan magas vércukorszint rontja a hajhagymák vérellátását, így a haj elvékonyodik, törékennyé válik és könnyebben kihullik. A vas- és vitaminhiány szintén gyakori ok. A vas az oxigénszállításban játszik szerepet, a D-vitamin pedig a hajhagymák fejlődéséhez szükséges. Ha ezekből hiány van, azt a haj az elsők között sínyli meg. Szerencsére kiegyensúlyozott étrenddel és orvosi javaslatra szedett étrend-kiegészítőkkel a folyamat visszafordítható.
A haj a fejbőrből indul, ezért annak állapota alapvető fontosságú. Ha gyulladás, fertőzés vagy erős zsírosodás jelentkezik, az a hajhagymákra is hat. A gombás fertőzések például kerek, kopasz foltokat okozhatnak, de kezeléssel gyógyíthatók. A psoriasis makacsabb: vörös, hámló bőrtünetekkel jár, és hosszú távon a hajhagymák is károsodhatnak. A seborrheás dermatitis sokaknál előfordul, a zsíros, hámló fejbőr pedig könnyen hajhulláshoz vezethet.
A policisztás ovárium szindróma (PCOS) miatt a megemelkedett férfihormon-szint hatására szőrösödés jelentkezhet olyan helyeken, ahol nem lenne jellemző, miközben a fejtetőn hajritkulás figyelhető meg. Ez sokszor tartós és nehezen kezelhető probléma.
Egyes gyógyszerek mellékhatásként hajhullást okoznak. A legismertebb példa a kemoterápia, amely szinte mindig hajvesztéssel jár. Habár lelkileg különösen megterhelő a folyamat, a kezelések után a haj általában visszanő, sokszor még erősebben, mint korábban. Szifilisz esetén is előfordulhat foltos hajhullás, de a megfelelő terápia után a haj visszanő.
A stressz miatti hajhullás főleg nőknél gyakori jelenség, és jellemzően nem azonnal, hanem egy nagyobb testi vagy lelki megterhelés után pár hónappal jelentkezik. Előidézheti például magas láz, hosszan tartó betegség, szülés, komoly fertőzés vagy erős lelki nyomás. Ilyenkor a haj növekedése lelassul, a szálak pihenő állapotba kerülnek, majd elkezdenek hullani. Ez a folyamat többnyire csak átmeneti: 6–8 hónapig tart, és mire észrevesszük, a régi szálak helyén már új haj kezd nőni.
Más a helyzet az alopecia areata nevű betegség esetében, amit tartós idegeskedés és túlzott stressz is kiválthat. Ilyenkor az immunrendszer tévesen ellenségnek ítéli meg a hajhagymákat, és megtámadja azokat. Ennek következtében a haj foltokban hullani kezd, sőt előfordulhat, hogy a szemöldökön, az arcon vagy a testen is ritkulni kezd a szőrzet. Szerencsére a legtöbbször ez is visszafordítható folyamat, a stressz megszűntével a haj és a szőrzet idővel újra kinő.
A hajhullás gyakran teljesen természetes, máskor viszont betegséget jelez. Ha a hajvesztés tartós, érdemes orvost felkeresned. Vérvizsgálat és bőrgyógyászati ellenőrzés segíthet kideríteni, mi áll a háttérben. A hajunkra érdemes odafigyelni, mert lehet, hogy az állapota komolyabb betegségről árulkodik, időben felismerve azonban a probléma általában kezelhető, és a haj is visszanyerheti az erejét.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.