A hajhullás 7 oka, amiről nem is hallottál

A hajhullás sokféle lehet. Van, amikor teljesen természetes folyamat része, máskor valamilyen betegség jele. Érdemes figyelni rá, mert sokszor a haj jelzi először, hogy a szervezetben valami nincs rendben.

A hajhullásnak számos oka lehet

Fotó: ArinaDvl / Shutterstock

Pajzsmirigyproblémák

A pajzsmirigy hormonjai szabályozzák a hajhagymák működését. Ha a mirigy alulműködik vagy túlpörög, a hajszálak nem tudnak megfelelően regenerálódni, aminek végeredménye a fokozatos hajritkulás. Az autoimmun eredetű Hashimoto-betegség is gyakran okoz hajhullást. A betegségre a fáradtság, hízás vagy állandó fázékonyság mellett sokszor a gyengülő, ritkuló haj hívja fel a figyelmet. Szerencsére a hormonszint rendezésével a haj állapota is sok esetben javul.

Autoimmun betegségek, amelyek a hajat is érinthetik

A lupus nevű betegség több szervet támadhat, és gyakran a fejbőrt sem kíméli. A gyulladás miatt a hajszálak kihullhatnak, sokszor foltokban. Habár nehéz diagnosztizálni, kezelés mellett a haj állapota is javulhat. Van azonban egy olyan formája, amely maradandó hajvesztést okoz. Ilyenkor a bőr hegesedni kezd, és a hajhagymák végleg tönkremennek.

Diabétesz és vitaminhiány

A cukorbetegség a haj állapotára is hatással van. A tartósan magas vércukorszint rontja a hajhagymák vérellátását, így a haj elvékonyodik, törékennyé válik és könnyebben kihullik. A vas- és vitaminhiány szintén gyakori ok. A vas az oxigénszállításban játszik szerepet, a D-vitamin pedig a hajhagymák fejlődéséhez szükséges. Ha ezekből hiány van, azt a haj az elsők között sínyli meg. Szerencsére kiegyensúlyozott étrenddel és orvosi javaslatra szedett étrend-kiegészítőkkel a folyamat visszafordítható.

A fejbőr egészsége sem mindegy

A haj a fejbőrből indul, ezért annak állapota alapvető fontosságú. Ha gyulladás, fertőzés vagy erős zsírosodás jelentkezik, az a hajhagymákra is hat. A gombás fertőzések például kerek, kopasz foltokat okozhatnak, de kezeléssel gyógyíthatók. A psoriasis makacsabb: vörös, hámló bőrtünetekkel jár, és hosszú távon a hajhagymák is károsodhatnak. A seborrheás dermatitis sokaknál előfordul, a zsíros, hámló fejbőr pedig könnyen hajhulláshoz vezethet.