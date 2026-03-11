Megdöbbentő új fejlemények a szekszárdi játszótéri tragédiáról: kiderült, kinek a holttestét találták meg – videó

A szekszárdi holttesttel kapcsolatban újabb információk jelentek meg. Kiderült, hogyan találtak rá a férfi holttestére.
Korábban megírtuk, hogy március 11-én kora reggel Szekszárd belvárosában egy játszótéren találtak rá egy férfi holttestére. Az esettel kapcsolatban a Teol.hu újabb információkat közölt.
Egy erre sétáló férfi jelentette az esetet. Kollégáim a helyszínen megállapították, hogy egy élettelen középkorú férfi holtteste fekszik a földön. Jelenleg is zajlik a helyszíni szemle
- tájékoztatta a Teol.hu-t Komlósiné Kiss Anett rendőrségi szóvivő.
A nyomozás érdekeire hivatkozva a rendőrség nem közölt további információkat - olvasható a Tények.hu cikkében.
Cikkünk megjelenése óta a police.hu is kiadott egy közleményt a tragédiával kapcsolatban, mint írják a Tolna vármegyei nyomozók halált okozó testi sértés bűntett miatt indítottak eljárást.
Közlésük szeritn egy 51 éves férfi az áldozat, a halálesettel kapcsolatban pedig felmerült az idegenkezűség gyanúja. Ezért a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán halált okozó testi sértés bűntett miatt indult nyomozás.
A rendőrök a nap folyamán számos embert hallgattak ki, adatokat és bizonyítékokat gyűjtöttek. Az esettel összefüggésben többeket előállítottak, az ő meghallgatásuk, elszámoltatásuk jelenleg is folyamatban van.
