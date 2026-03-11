Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Megdöbbentő új fejlemények a szekszárdi játszótéri tragédiáról: kiderült, kinek a holttestét találták meg – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 16:50 / FRISSÍTÉS: 2026. március 11. 17:09
Újabb információk érkeztek. A szekszárdi holttestre szerda kora reggel találtak rá.

A szekszárdi holttesttel kapcsolatban újabb információk jelentek meg. Kiderült, hogyan találtak rá a férfi holttestére.

Új információk érkeztek a szekszárdi holttest ügyében
Szekszárdi holttest - egy férfi jelentette a tragédiát

Korábban megírtuk, hogy március 11-én kora reggel Szekszárd belvárosában egy játszótéren találtak rá egy férfi holttestére. Az esettel kapcsolatban a Teol.hu újabb információkat közölt. 

Egy erre sétáló férfi jelentette az esetet. Kollégáim a helyszínen megállapították, hogy egy élettelen középkorú férfi holtteste fekszik a földön. Jelenleg is zajlik a helyszíni szemle

 - tájékoztatta a Teol.hu-t Komlósiné Kiss Anett rendőrségi szóvivő.  

A nyomozás érdekeire hivatkozva a rendőrség nem közölt további információkat - olvasható a Tények.hu cikkében.  

FRISSÍTÉS

Cikkünk megjelenése óta a police.hu is kiadott egy közleményt a tragédiával kapcsolatban, mint írják a Tolna vármegyei nyomozók halált okozó testi sértés bűntett miatt indítottak eljárást

Közlésük szeritn egy 51 éves férfi az áldozat, a halálesettel kapcsolatban pedig  felmerült az idegenkezűség gyanúja. Ezért a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán halált okozó testi sértés bűntett miatt indult nyomozás.

A rendőrök a nap folyamán számos embert hallgattak ki, adatokat és bizonyítékokat gyűjtöttek. Az esettel összefüggésben többeket előállítottak, az ő meghallgatásuk, elszámoltatásuk jelenleg is folyamatban van. 

 

