Megdöbbentő új fejlemények a szekszárdi játszótéri tragédiáról: kiderült, kinek a holttestét találták meg – videó

A szekszárdi holttesttel kapcsolatban újabb információk jelentek meg. Kiderült, hogyan találtak rá a férfi holttestére.

Új információk érkeztek a szekszárdi holttest ügyében Fotó: Teol/Mártonfai Dénes

Szekszárdi holttest - egy férfi jelentette a tragédiát

Korábban megírtuk, hogy március 11-én kora reggel Szekszárd belvárosában egy játszótéren találtak rá egy férfi holttestére. Az esettel kapcsolatban a Teol.hu újabb információkat közölt.

Egy erre sétáló férfi jelentette az esetet. Kollégáim a helyszínen megállapították, hogy egy élettelen középkorú férfi holtteste fekszik a földön. Jelenleg is zajlik a helyszíni szemle

- tájékoztatta a Teol.hu-t Komlósiné Kiss Anett rendőrségi szóvivő.

A nyomozás érdekeire hivatkozva a rendőrség nem közölt további információkat - olvasható a Tények.hu cikkében.

FRISSÍTÉS

Cikkünk megjelenése óta a police.hu is kiadott egy közleményt a tragédiával kapcsolatban, mint írják a Tolna vármegyei nyomozók halált okozó testi sértés bűntett miatt indítottak eljárást.

Közlésük szeritn egy 51 éves férfi az áldozat, a halálesettel kapcsolatban pedig felmerült az idegenkezűség gyanúja. Ezért a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán halált okozó testi sértés bűntett miatt indult nyomozás.

A rendőrök a nap folyamán számos embert hallgattak ki, adatokat és bizonyítékokat gyűjtöttek. Az esettel összefüggésben többeket előállítottak, az ő meghallgatásuk, elszámoltatásuk jelenleg is folyamatban van.