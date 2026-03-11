Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor reagált a családját ért halálos ukrán fenyegetésekre: Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 16:49
ukráncsaládfenyegetés
A kormányfő könnybe lábadt szemekkel hívta gyermekeit, hogy jól vannak-e. Orbán Viktor szerint mindennek van hatra!
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors beszámolt, az ukránok megfenyegették Orbán Viktor gyerekeit és unokáit. Hrihorij Omelcsenko egykori parlamenti képviselő és az ukrán titkosszolgálat altábornagya halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét és családját.

A megdöbbentő eseményekre most Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán:

Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!

- írta Facebook-oldalán megosztott videójához a miniszterelnök, amelyben az látható, ahogy aggódva hívja gyermekeit és unokáit

Orbán Viktor: Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu