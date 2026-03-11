Orbán Viktor reagált a családját ért halálos ukrán fenyegetésekre: Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!

Ahogy arról a Bors beszámolt, az ukránok megfenyegették Orbán Viktor gyerekeit és unokáit. Hrihorij Omelcsenko egykori parlamenti képviselő és az ukrán titkosszolgálat altábornagya halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét és családját.

A megdöbbentő eseményekre most Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán:

Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!

- írta Facebook-oldalán megosztott videójához a miniszterelnök, amelyben az látható, ahogy aggódva hívja gyermekeit és unokáit.

