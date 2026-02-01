Hajhullás nőknél: ezen a ponton még visszafordítható a folyamat

A haj változása lassú folyamat eredménye, ezért könnyű betudni az időjárásnak vagy egy stresszesebb időszaknak. A hajhullás nőknél sokszor nem feltűnő, de mégis érezhetően megváltozik a haj összképe. Sokan éppen ezért későn reagálnak, mert nem azt tapasztalják, amit klasszikus hajhullásként elképzelnek. Nincsenek kopasz foltok, a hajvonal sem húzódik látványosan hátra, ám a haj mennyisége érzékelhetően egyre kevesebb lesz. Apró, de egyértelműen tartós hajvesztésre utalók jelek lehetnek, hogy a fejtetőn ritkábbá válik a haj, nehezebb tartást és volument adni neki, a frizura pedig gyorsabban elveszíti a formáját. Ez a típusú hajhullás gyakran hormonális változásokhoz, életkori átalakulásokhoz vagy hosszabb ideje fennálló belső egyensúlytalansághoz kapcsolódik. Éppen ezért nem csupán kozmetikai kérdés, hanem a szervezet jelzése is lehet. A korai felismerés különösen fontos, mert ilyenkor még jóval több lehetőség van a folyamat lassítására vagy megállítására.

A hajhullás nőknél nem látványosan kezdődik

Fotó: 123RF

Mit jelent pontosan a hajritkulás?

A hajritkulás azt jelenti, hogy a haj összképe kevésbé tűnik sűrűnek, de nem feltétlenül jár látványos hajvesztéssel. Ilyenkor a hajszálak elvékonyodnak, rövidebb ideig maradnak növekedési fázisban, de megfelelő odafigyeléssel sokszor visszafordítható a folyamat.

Mikor beszélünk valódi hajhullásról?

Nőknél a hajhullás egyik leggyakoribb formája az úgynevezett női típusú hajvesztés, amely alattomosan, lassan alakul ki. Nem csomókban hullik a haj, inkább fokozatosan ritkul, főként a fejtetőn. A fő jel nem a hajhullás, hanem a vastagság és a sűrűség változása. Emiatt sokan hosszú ideig nem veszik komolyan, pedig a korai felismerés a legfontosabb.

Korai jelek, amelyekre érdemes felfigyelni

Az egyik legjellemzőbb tünet a választék szélesedése. Ha a fejbőr egyre jobban látszik a haj elválasztásánál, az már figyelmeztető jel lehet. Gyakori az is, hogy a hajkorona laposabbá válik, nehezebb volument adni a frizurának, még frissen mosva is.

Sokan tapasztalják továbbá, hogy a copf vagy konty átmérője érezhetően csökken, a hajvégek gyorsabban elvékonyodnak. Előfordulhat az is, hogy a halántéknál finomabb, gyengébb hajszálak jelennek meg, de a hajhullás mennyisége mégsem tűnik kirívónak.