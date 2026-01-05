Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fiatal nő, aki texturáló sprayt használ

Folyamatosan a frizuráddal szenvedsz? Íme 5 texturáló spray, ami extrémen dúsítja és formázza a vékonyszálú hajat

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 14:15
hajfrizura
Neked is azzal telnek a reggeleid, hogy próbálsz valamilyen frizurát kihozni vékonyszálú hajadból? Ha igen, akkor jól figyelj, ugyanis a következő texturáló spraykkel végleg búcsút inthetsz az órákig tartó vacakolásnak és bosszankodásnak!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Minden nő álma, hogy tökéletes megjelenéssel lépjen utcára, aminek elengedhetetlen része a jól formázott frizura. Akiknek azonban vékonyabb szálú a hajuk, jól tudják, hogy még a legjobb hajsütők és hajformázó kefék használata után sem marad meg az áhított forma. Itt jönnek képbe a texturáló sprayk, amik megfelelő tartást és volument adnak a hajnak. Legyen szó akár gyönyörű, hullámos fürtökről, akár egy különleges alkalomra felkontyolt frizuráról, a következő termékek segítségével egész nap ragyoghatsz.

Fiatal lány, aki texturáló sprayt használ
Ezek a texturáló sprayk a tökéletesek vékonyszálú hajra!
Fotó: Westend61 / Getty Images
  • Ha vékonyszálú hajjal küzdesz, az alábbi termékek közül bátran válogathatsz.
  • Ezek a texturáló sprayk megfelelő tartást adnak és dúsítják a hajkoronád.
  • A felsorolt készítmények sok termékkel ellentétben nem nehezítik el a hajad.

Texturáló sprayk a tökéletes tartásért és a dús hatásért

A nők egyik legnagyobb rémálma, hogy a nap folyamán elkenődik a gyönyörűen felvitt sminkjük, szépen megformált frizurájuk pedig bedobja a törölközőt. Az utóbbi azonban könnyen orvosolható a cikkünkben felsorolt termékekkel, amelyek nem csak tökéletes tartást adnak a rakoncátlan hajnak, hanem még dúsítják is, ezzel megelőzve a töredezést.

Így válaszd ki a tökéletes terméket

Nagyon fontos, hogy a texturáló spray után is puha és rugalmas legyen a haj, ne pedig ragacsos. A vékonyszálú haj hátránya, hogy egyes termékek könnyen elnehezítik, ezért érdemes kerülni a túl olajos sprayket, mivel a finom tincsek zsíros látszatát kelthetik. Emellett könnyű, hidratáló összetevők közé tartozik az aloe vera és a glicerin, ami azért előnyös, mivel a vékonyszálú haj könnyedén kiszáradhat.

5 texturáló spray, amivel gyerekjáték a hajformázás

  • Oribe Dry texturáló spray

Amennyiben azt tapasztalod, hogy a hajtöveid élettelennek tűnnek, ez a spray tökéletes választás a számodra. A termék ugyanis egyszerre dúsít és ad textúrát a hajnak, az eredmény pedig egy dús hajkorona. Hidratáló tulajdonságaiért pedig külön imádjuk.

Texturáló spray, ami igazi tartást ad
Oribe Dry Texturizing Spray - 10 590 Forint
Forrás: notino.hu
  • Moroccanoil Dry texturáló spray

Mivel a texturáló sprayk pillanatok alatt kiszáríthatják és tönkretehetik a hajat, ezt a termék megfelelő opció azoknak, akik új életet szeretnének lehelni száraz tincseikbe. A spray az argánolajnak köszönhetően javítja a haj rugalmasságát és simává varázsolja.

Texturáló spray, ami nagy volument ad
Moroccanoil Dry Texture Spray - 4830 Forint
Forrás: vivantis.hu
  • Schwarzkopf Aloe Boost texturáló spray

Ez a termék professzionális tartást és volument ad még a vékonyszálú hajnak is, főként, ha természetes hullámokra vágysz. A spray emellett aloe vera és niacinamid tartalmának köszönhetően hidratálja a száraz tincseket és megóvja a párától a frizurád.

Texturáló spray, amivel gyönyörű hatást érhetsz el
Schwarzkopf Aloe Boost  textúrázó hajspray - 2399 Forint
Forrás: dm.hu
  • Color Wow volumennövelő spray vékonyszálú hajra

Ez a termék biztosan nem fogja elnehezíteni a hajadat, ráadásul még az UV ellen is védelmet biztosít. Panthenol és hidrotizált kreatin tartalmának köszönhetően pedig ragyogó fényt ad a frizurádnak és megkönnyíti a fésülést.

Texturáló spray, ami segít a vékonyszálú haj formázásában
Color Wow volumennövelő spray vékonyszálú hajra - 10.700 Forint
Forrás: cosibella.hu
  • Indola texturáló spray

A termékkel másodpercek alatt érhetsz el látványos változást, ami nem nehezíti el a hajat, emellett pedig könnyedén kifésülhető. Akár alkalmi frizurára vágysz, akár laza loknikra, az Indla texturázó spray-vel biztosan nem nyúlsz majd mellé.

Indola Texture Spray - 3890 Forint
Forrás: szepseglabor.hu

Az alábbi videóban egy hajformázási trükköt ismerhetsz meg, amivel gyönyörű loknikat varázsolhatsz magadnak:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu