Fodrásztrükkök: így lesz a frizurád otthon is olyan, mintha a szalonból léptél volna ki

Nincs jobb érzés annál, mint amikor kilépsz a fodrászszalonból, és a hajad minden egyes tincse a helyén van. Tökéletesen könnyű, nem kócolódik, és még az illata is mennyei. Az otthoni próbálkozások viszont sokszor köszönőviszonyban sincsenek ezzel az érzéssel: a hajformázás félúton feladva, a fürtök már az ajtóban lelapulnak, és a fénye összehasonlíthatatlan azzal a ragyogással, amellyel a fodrásztól távozol. Vajon mi a szalonhatású frizura titka?

A szalonhatású frizura otthon elkészítve sem lehetetlen.

Fotó: Sofia Zhuravetc / Shutterstock

Szalonhatású frizura körkefés szenvedés nélkül

A legtöbb nőnek nincs türelme minden hajmosás után fél órát zsonglőrködni a körkefével. Anélkül azonban hogyan lehet profi hatású frizurát készíteni otthon? Cserhalmi Noémi fodrász szerint elég, ha betartunk néhány apró, de annál fontosabb szabályt. Mint arra felhívta lapunk figyelmét, szuper alternatívák – hajszárítós-kefés kombinált eszközök – léteznek már azok számára, akiknek nincs idejük, türelmük vagy épp kézügyességük a körkefés beszárításhoz.

Hosszabb hajhoz ideális választások lehetnek a körkefés hajszárítók. Ezek az eszközök gyakorlatilag helyetted végzik el a formázást, és sokkal egyszerűbb velük dolgozni, mint a klasszikus forgatós technikával.

Sok vendégemnek ajánlom ezt otthonra, aki nem tudja körkefével formázni a haját, mert ez a forgatós, körkefés technika nem mindenkinek megy.

Rövidebb hajhoz a forgós keféket ajánlja.

Ha valaki hullámos hajra vágyik, Cserhalmi szerint számára is többféle eszköz elérhető, amelyek behúzzák és besütik a hajat.

A fodrász szerint érdemes tutorial-videókat is nézni, hiszen rengeteg hasznos tippet találhatunk bennük.

Nem csak az eszköz számít: az előkészítés kulcsfontosságú

A hajformázásnak egy kulcsa van: az, hogy majdnem száraz hajjal dolgozunk

– hívta fel a figyelmet a fodrász, kiemelve, hogy a legfontosabb pont: az előszárítás. A haj akkor formázható a legjobban, amikor már majdnem száraz, de még nyirkos. „Vizes hajjal soha ne kezdjük a formázást” – figyelmeztetett.

Ha egy igazi szalonfrizura a vágyad, minden részlet számít

Nem mindegy, milyen hajszárítót vagy hajvasalót használsz, és az sem, hogy milyen termékekkel ápolod a hajad.

Fontos a jó minőség az eszközöknél és hajápolási termékeknél egyaránt!

Noémi szerint ha drogériában vásárolsz, akkor is érdemes a prémium márkák közül választani. Ezek tartósabb védelmet nyújtanak, és kevésbé terhelik a hajat.