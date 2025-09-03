Fodrásztrükkök: így lesz a frizurád otthon is olyan, mintha a szalonból léptél volna ki

Nincs jobb érzés annál, mint amikor kilépsz a fodrászszalonból, és a hajad minden egyes tincse a helyén van. Tökéletesen könnyű, nem kócolódik, és még az illata is mennyei. Az otthoni próbálkozások viszont sokszor köszönőviszonyban sincsenek ezzel az érzéssel: a hajformázás félúton feladva, a fürtök már az ajtóban lelapulnak, és a fénye összehasonlíthatatlan azzal a ragyogással, amellyel a fodrásztól távozol. Vajon mi a szalonhatású frizura titka?
A legtöbb nőnek nincs türelme minden hajmosás után fél órát zsonglőrködni a körkefével. Anélkül azonban hogyan lehet profi hatású frizurát készíteni otthon? Cserhalmi Noémi fodrász szerint elég, ha betartunk néhány apró, de annál fontosabb szabályt. Mint arra felhívta lapunk figyelmét, szuper alternatívák – hajszárítós-kefés kombinált eszközök – léteznek már azok számára, akiknek nincs idejük, türelmük vagy épp kézügyességük a körkefés beszárításhoz.
Sok vendégemnek ajánlom ezt otthonra, aki nem tudja körkefével formázni a haját, mert ez a forgatós, körkefés technika nem mindenkinek megy.
A fodrász szerint érdemes tutorial-videókat is nézni, hiszen rengeteg hasznos tippet találhatunk bennük.
A hajformázásnak egy kulcsa van: az, hogy majdnem száraz hajjal dolgozunk
– hívta fel a figyelmet a fodrász, kiemelve, hogy a legfontosabb pont: az előszárítás. A haj akkor formázható a legjobban, amikor már majdnem száraz, de még nyirkos. „Vizes hajjal soha ne kezdjük a formázást” – figyelmeztetett.
Nem mindegy, milyen hajszárítót vagy hajvasalót használsz, és az sem, hogy milyen termékekkel ápolod a hajad.
Fontos a jó minőség az eszközöknél és hajápolási termékeknél egyaránt!
Noémi szerint ha drogériában vásárolsz, akkor is érdemes a prémium márkák közül választani. Ezek tartósabb védelmet nyújtanak, és kevésbé terhelik a hajat.
A fodrászok rémálma a régi, olcsó, rossz minőségű hajformázó eszközök, ugyanis rengeteg kárt okoznak a hajban.
„Sokan nem is tudják, hogy mi teszi tönkre a hajukat minden szuper hajápolási kence ellenére. Egy elöregedett hajszárító vagy gyenge minőségű hajvasaló szétégeti a tincseket, és nagy mértékben képes roncsolni a haj állapotát. Ezeket érdemes cserélni, és jobban utánajárni az elérhető eszközöknek. Ebben nagy segítség lehet a közösségi média: az influenszerek általában tényleg jó termékeket szoktak ajánlani” – magyarázta Cserhalmi Noémi, arra is rámutatva, hogy akinek szőkített haja van, az ne vasalja 200 Celsius-fokon és hetente egynél többször a haját, ha el szeretné kerülni annak töredezését.
Ebben a kategóriában is igaz, hogy a drágább termékek általában valóban jobbak.
Persze van, akinek nincs rá lehetősége, hogy megvegye a drágább termékeket, de az is mindenképp használjon valamilyen hővédőt!
– tanácsolta a szakember.
A fodrászok által tökéletesített mozdulatokat nem lehet egyik napról a másikra elsajátítani, ám néhány alapszabály betartásával sokkal közelebb kerülhetsz a vágyott hatáshoz:
Ha mégis megtanulnád a fodrászok technikáját:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.