Fodrásztrükkök: így lesz a frizurád otthon is olyan, mintha a szalonból léptél volna ki

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 17:20
Hiába mosod, ápolod, szárítod, sütöd be; az eredmény sosem olyan tökéletes, mint mikor eljössz a fodrászodtól. A szalonhatású frizura otthon sem lehetetlen – főleg, ha megfogadod Cserhalmi Noémi fodrász tanácsait.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Nincs jobb érzés annál, mint amikor kilépsz a fodrászszalonból, és a hajad minden egyes tincse a helyén van. Tökéletesen könnyű, nem kócolódik, és még az illata is mennyei. Az otthoni próbálkozások viszont sokszor köszönőviszonyban sincsenek ezzel az érzéssel: a hajformázás félúton feladva, a fürtök már az ajtóban lelapulnak, és a fénye összehasonlíthatatlan azzal a ragyogással, amellyel a fodrásztól távozol. Vajon mi a szalonhatású frizura titka?

Szőke frizura, Fiatal nő, Szürke háttér
A szalonhatású frizura otthon elkészítve sem lehetetlen.
Fotó: Sofia Zhuravetc /  Shutterstock 

Szalonhatású frizura körkefés szenvedés nélkül 

A legtöbb nőnek nincs türelme minden hajmosás után fél órát zsonglőrködni a körkefével. Anélkül azonban hogyan lehet profi hatású frizurát készíteni otthon? Cserhalmi Noémi fodrász szerint elég, ha betartunk néhány apró, de annál fontosabb szabályt. Mint arra felhívta lapunk figyelmét, szuper alternatívák – hajszárítós-kefés kombinált eszközök – léteznek már azok számára, akiknek nincs idejük, türelmük vagy épp kézügyességük a körkefés beszárításhoz.

  • Hosszabb hajhoz ideális választások lehetnek a körkefés hajszárítók. Ezek az eszközök gyakorlatilag helyetted végzik el a formázást, és sokkal egyszerűbb velük dolgozni, mint a klasszikus forgatós technikával.  

Sok vendégemnek ajánlom ezt otthonra, aki nem tudja körkefével formázni a haját, mert ez a forgatós, körkefés technika nem mindenkinek megy. 

  • Rövidebb hajhoz a forgós keféket ajánlja.  
  • Ha valaki hullámos hajra vágyik, Cserhalmi szerint számára is többféle eszköz elérhető, amelyek behúzzák és besütik a hajat.

A fodrász szerint érdemes tutorial-videókat is nézni, hiszen rengeteg hasznos tippet találhatunk bennük.

Nem csak az eszköz számít: az előkészítés kulcsfontosságú

A hajformázásnak egy kulcsa van: az, hogy majdnem száraz hajjal dolgozunk

– hívta fel a figyelmet a fodrász, kiemelve, hogy a legfontosabb pont: az előszárítás. A haj akkor formázható a legjobban, amikor már majdnem száraz, de még nyirkos. „Vizes hajjal soha ne kezdjük a formázást” – figyelmeztetett.

Ha egy igazi szalonfrizura a vágyad, minden részlet számít 

Nem mindegy, milyen hajszárítót vagy hajvasalót használsz, és az sem, hogy milyen termékekkel ápolod a hajad. 

Fontos a jó minőség az eszközöknél és hajápolási termékeknél egyaránt!

Noémi szerint ha drogériában vásárolsz, akkor is érdemes a prémium márkák közül választani. Ezek tartósabb védelmet nyújtanak, és kevésbé terhelik a hajat. 

Gyakori hibák, amelyek tönkreteszik a hajadat

A fodrászok rémálma a régi, olcsó, rossz minőségű hajformázó eszközök, ugyanis rengeteg kárt okoznak a hajban.

„Sokan nem is tudják, hogy mi teszi tönkre a hajukat minden szuper hajápolási kence ellenére. Egy elöregedett hajszárító vagy gyenge minőségű hajvasaló szétégeti a tincseket, és nagy mértékben képes roncsolni a haj állapotát. Ezeket érdemes cserélni, és jobban utánajárni az elérhető eszközöknek. Ebben nagy segítség lehet a közösségi média: az influenszerek általában tényleg jó termékeket szoktak ajánlani” – magyarázta Cserhalmi Noémi, arra is rámutatva, hogy akinek szőkített haja van, az ne vasalja 200 Celsius-fokon és hetente egynél többször a haját, ha el szeretné kerülni annak töredezését.

Ami kötelező: hővédő

frizura, hővédő, hajápolás, fiatal nő
A hővédő nélkülözhetetlen eleme egye egészséges, szép frizurának.
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Ebben a kategóriában is igaz, hogy a drágább termékek általában valóban jobbak.

Persze van, akinek nincs rá lehetősége, hogy megvegye a drágább termékeket, de az is mindenképp használjon valamilyen hővédőt!

– tanácsolta a szakember.

A szalonhatás titka 

A fodrászok által tökéletesített mozdulatokat nem lehet egyik napról a másikra elsajátítani, ám néhány alapszabály betartásával sokkal közelebb kerülhetsz a vágyott hatáshoz: 

  • a hajformázást nyirkos, majdnem száraz hajon kezdd csak el;
  • fektess be jó minőségű eszközökbe és hajápolási termékekbe;
  • mindig használj hővédőt;
  • tanulj tutorial videókból – sokszor egy apró trükk is rengeteget számít.

Ha mégis megtanulnád a fodrászok technikáját:

