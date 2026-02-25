Száraz bőr időskorban: ennyi zuhanyzás javasolt a szakértő szerint

Az életkor előrehaladtával a bőr szerkezete megváltozik, a száraz bőr időskorban az egyik leggyakoribb kellemetlenség. Elvékonyodik a bőr, lassabban regenerálódik, csökken a faggyútermelés és könnyebben kiszárad. Ami negyvenévesen még természetes napi rutin volt, az hatvan év fölött már bőrirritációt okozhat. Molnár Melinda kozmetikus szakértőnket kérdeztük az okokról és a lehetőségekről.
Idősebb korban a bőr természetes védőrétege gyengül. Kevesebb zsírt termel, romlik a vízmegtartó képessége és sérülékenyebbé válik. Ráadásul a forró víz, az erős tusfürdők és a mindennapos alapos szappanozás leoldhatja azt a kevés védőréteget is, ami még megmaradt. A kozmetikus szerint ez az oka annak, hogy a száraz bőr időskorban gyakoribb panasz és sokaknál viszketéssel, hámlással, akár ekcémaszerű tünetekkel járhat.
Időskorban a bőr vízmegtartó képessége csökken, ráadásul sokan ilyenkor kevesebb folyadékot is fogyasztanak. A kettő együtt oda vezet, hogy a bőr még hajlamosabbá válik a kiszáradásra
– hívja fel a figyelmet Molnár Melinda kozmetikus.
A szakértők többsége szerint idősebb korban nem feltétlenül szükséges a napi zuhanyzás, ha valaki nem izzad le erősen és nem végez fizikailag megterhelő munkát. Általában heti két-három alkalom elegendő lehet teljes zuhanyzásra, a köztes napokon pedig elég a célzott tisztálkodás: arc, kéz, hónalj, intim területek. Ez természetesen egyéni kérdés. A mozgásmennyiség, az egészségi állapot, az inkontinencia, az ágyhoz kötöttség vagy a krónikus betegségek mind befolyásolhatják a szükséges gyakoriságot.
Legalább ilyen fontos a zuhanyzás módja is.
Idősebb korban érdemes:
A hidratálás különösen lényeges, mert segít helyreállítani a bőr védőrétegét és csökkenti a viszketést. A megfelelő rutin sokat segíthet abban, hogy a száraz bőr időskorban ne váljon állandó, kellemetlen problémává.
A szeles idő szintén fokozott odafigyelést igényel. Ilyenkor különösen fontos a bőr védelme, ezért a kesztyű és a sál viselése nemcsak kényelmi kérdés, hanem valódi megelőzés is
– mondja a kozmetikus.
A kíméletes termékválasztás kulcsfontosságú, érdemes alaposabban elolvasni a termékek összetételét.
Tisztálkodáshoz ajánlott hatóanyagok:
Amit érdemes kerülni: erősen habzó, SLS-tartalmú lemosók, magas alkoholtartalom, intenzív illatanyagok.
Érdemes krémtusfürdőt vagy olajos tusfürdőt választani, mert ezek kíméletesebbek a száraz bőrhöz. Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ezek a készítmények jobban megtapadhatnak a kád vagy a zuhanytálca felületén, ami növeli a csúszásveszélyt. Ezért csúszásgátló használata mindenképpen javasolt. A zuhanyzás időtartamát érdemes rövidre fogni, majd utána vastagabb, zsírosabb testápolót felvinni a bőrre. Ilyenkor ugyanis nemcsak a szárazság jelent problémát, hanem a bőr védelmi funkciója is gyengül, részben az életkorból adódóan, részben a gyakori tisztálkodás miatt
– figyelmeztet a szakember.
Zuhanyzás után a bőr gyorsan veszít nedvességéből. Ezért fontos, hogy a még enyhén nedves bőrt néhány percen belül kenjük be hidratálóval.
Hatékony összetevők lehetnek:
Intim területeken pH-kiegyensúlyozott, tejsavat tartalmazó, kíméletes készítmények ajánlottak.
Miután felkerült a gazdagabb állagú testápoló, célszerű legalább 10 percet várni az öltözködéssel. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy megfelelő védőréteg alakuljon ki a bőr felszínén
– hangsúlyozza Molnár Melinda kozmetikus.
Vannak helyzetek, amikor a gyakoribb tisztálkodás indokolt. Ilyen például a fertőzésveszély, a sebellátás, az erős izzadás, de bizonyos bőrbetegségek esetén is fokozottabban oda kell figyelni a higiéniára.
