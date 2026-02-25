Száraz bőr időskorban: ennyi zuhanyzás javasolt a szakértő szerint

A száraz bőr időskorban gyakran a túl gyakori zuhanyzás következménye.

65 év felett a bőr vékonyabb és sérülékenyebb, ezért a napi fürdés nem mindig ideális.

A megfelelő tisztálkodási rutin és hatóanyagok segíthetnek megelőzni a viszketést és hámlást.

Az életkor előrehaladtával a bőr szerkezete megváltozik, a száraz bőr időskorban az egyik leggyakoribb kellemetlenség. Elvékonyodik a bőr, lassabban regenerálódik, csökken a faggyútermelés és könnyebben kiszárad. Ami negyvenévesen még természetes napi rutin volt, az hatvan év fölött már bőrirritációt okozhat. Molnár Melinda kozmetikus szakértőnket kérdeztük az okokról és a lehetőségekről.

Sokaknak okoz gondot a száraz bőr időskorban.

Fotó: Hananeko_Studio / Shutterstock

Száraz bőr időskorban: mi áll a háttérben?

Idősebb korban a bőr természetes védőrétege gyengül. Kevesebb zsírt termel, romlik a vízmegtartó képessége és sérülékenyebbé válik. Ráadásul a forró víz, az erős tusfürdők és a mindennapos alapos szappanozás leoldhatja azt a kevés védőréteget is, ami még megmaradt. A kozmetikus szerint ez az oka annak, hogy a száraz bőr időskorban gyakoribb panasz és sokaknál viszketéssel, hámlással, akár ekcémaszerű tünetekkel járhat.

Időskorban a bőr vízmegtartó képessége csökken, ráadásul sokan ilyenkor kevesebb folyadékot is fogyasztanak. A kettő együtt oda vezet, hogy a bőr még hajlamosabbá válik a kiszáradásra

– hívja fel a figyelmet Molnár Melinda kozmetikus.

Milyen gyakran ajánlott zuhanyozni?

A szakértők többsége szerint idősebb korban nem feltétlenül szükséges a napi zuhanyzás, ha valaki nem izzad le erősen és nem végez fizikailag megterhelő munkát. Általában heti két-három alkalom elegendő lehet teljes zuhanyzásra, a köztes napokon pedig elég a célzott tisztálkodás: arc, kéz, hónalj, intim területek. Ez természetesen egyéni kérdés. A mozgásmennyiség, az egészségi állapot, az inkontinencia, az ágyhoz kötöttség vagy a krónikus betegségek mind befolyásolhatják a szükséges gyakoriságot.

Nem csak a gyakoriság számít

Legalább ilyen fontos a zuhanyzás módja is.

Idősebb korban érdemes:

langyos vizet használni,

kerülni a hosszan tartó, forró vizes fürdést,

enyhe, illatmentes tisztálkodószert választani,

finoman, dörzsölés nélkül törölközni,

zuhanyzás után azonnal hidratáló krémet alkalmazni.

A hidratálás különösen lényeges, mert segít helyreállítani a bőr védőrétegét és csökkenti a viszketést. A megfelelő rutin sokat segíthet abban, hogy a száraz bőr időskorban ne váljon állandó, kellemetlen problémává.

A szeles idő szintén fokozott odafigyelést igényel. Ilyenkor különösen fontos a bőr védelme, ezért a kesztyű és a sál viselése nemcsak kényelmi kérdés, hanem valódi megelőzés is

– mondja a kozmetikus.