Száraz bőr időskorban: ennyi zuhanyzás javasolt a szakértő szerint

száraz bőr
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 18:15
zuhanyzáshidratálásfürdésidőskor
A napi zuhanyzás fiatalon alap, idősebb korban mégsem mindig jó ötlet. A száraz bőr időskorban a túl gyakori fürdéssel függ össze, miközben a bőr természetes védelme egyre gyengül. Szakértő mondja el, mennyi zuhanyzás javasolt 65 év felett és hogyan előzhető meg a kellemetlen viszketés.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A száraz bőr időskorban gyakran a túl gyakori zuhanyzás következménye.
  • 65 év felett a bőr vékonyabb és sérülékenyebb, ezért a napi fürdés nem mindig ideális.
  • A megfelelő tisztálkodási rutin és hatóanyagok segíthetnek megelőzni a viszketést és hámlást.

Az életkor előrehaladtával a bőr szerkezete megváltozik, a száraz bőr időskorban az egyik leggyakoribb kellemetlenség. Elvékonyodik a bőr, lassabban regenerálódik, csökken a faggyútermelés és könnyebben kiszárad. Ami negyvenévesen még természetes napi rutin volt, az hatvan év fölött már bőrirritációt okozhat. Molnár Melinda kozmetikus szakértőnket kérdeztük az okokról és a lehetőségekről.

száraz bőr időskorban, idősebb nő krémezi az arcát
Sokaknak okoz gondot a száraz bőr időskorban.
Fotó: Hananeko_Studio /  Shutterstock 

Száraz bőr időskorban: mi áll a háttérben?

Idősebb korban a bőr természetes védőrétege gyengül. Kevesebb zsírt termel, romlik a vízmegtartó képessége és sérülékenyebbé válik. Ráadásul a forró víz, az erős tusfürdők és a mindennapos alapos szappanozás leoldhatja azt a kevés védőréteget is, ami még megmaradt. A kozmetikus szerint ez az oka annak, hogy a száraz bőr időskorban gyakoribb panasz és sokaknál viszketéssel, hámlással, akár ekcémaszerű tünetekkel járhat.

Időskorban a bőr vízmegtartó képessége csökken, ráadásul sokan ilyenkor kevesebb folyadékot is fogyasztanak. A kettő együtt oda vezet, hogy a bőr még hajlamosabbá válik a kiszáradásra

 – hívja fel a figyelmet Molnár Melinda kozmetikus.

Milyen gyakran ajánlott zuhanyozni?

A szakértők többsége szerint idősebb korban nem feltétlenül szükséges a napi zuhanyzás, ha valaki nem izzad le erősen és nem végez fizikailag megterhelő munkát. Általában heti két-három alkalom elegendő lehet teljes zuhanyzásra, a köztes napokon pedig elég a célzott tisztálkodás: arc, kéz, hónalj, intim területek. Ez természetesen egyéni kérdés. A mozgásmennyiség, az egészségi állapot, az inkontinencia, az ágyhoz kötöttség vagy a krónikus betegségek mind befolyásolhatják a szükséges gyakoriságot.

Nem csak a gyakoriság számít

Legalább ilyen fontos a zuhanyzás módja is.
Idősebb korban érdemes:

  • langyos vizet használni,
  • kerülni a hosszan tartó, forró vizes fürdést,
  • enyhe, illatmentes tisztálkodószert választani,
  • finoman, dörzsölés nélkül törölközni,
  • zuhanyzás után azonnal hidratáló krémet alkalmazni.

A hidratálás különösen lényeges, mert segít helyreállítani a bőr védőrétegét és csökkenti a viszketést. A megfelelő rutin sokat segíthet abban, hogy a száraz bőr időskorban ne váljon állandó, kellemetlen problémává.

A szeles idő szintén fokozott odafigyelést igényel. Ilyenkor különösen fontos a bőr védelme, ezért a kesztyű és a sál viselése nemcsak kényelmi kérdés, hanem valódi megelőzés is

 – mondja a kozmetikus.

idős nő olvassa a krémek összetevőit az üzletben
Nézzük meg jól a hatóanyagok listáját.
Fotó: BearFotos /  Shutterstock 

Nem mindegy, mivel tisztálkodunk

A kíméletes termékválasztás kulcsfontosságú, érdemes alaposabban elolvasni a termékek összetételét.
Tisztálkodáshoz ajánlott hatóanyagok:

  • Glicerin – vízmegkötő, segít csökkenteni a kiszáradást
  • Pantenol (B5-provitamin) – nyugtatja az irritált bőrt
  • Kolloid zab vagy zabkivonat – viszketésre hajlamos bőr esetén különösen hasznos

Amit érdemes kerülni: erősen habzó, SLS-tartalmú lemosók, magas alkoholtartalom, intenzív illatanyagok.

Érdemes krémtusfürdőt vagy olajos tusfürdőt választani, mert ezek kíméletesebbek a száraz bőrhöz. Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ezek a készítmények jobban megtapadhatnak a kád vagy a zuhanytálca felületén, ami növeli a csúszásveszélyt. Ezért csúszásgátló használata mindenképpen javasolt. A zuhanyzás időtartamát érdemes rövidre fogni, majd utána vastagabb, zsírosabb testápolót felvinni a bőrre. Ilyenkor ugyanis nemcsak a szárazság jelent problémát, hanem a bőr védelmi funkciója is gyengül, részben az életkorból adódóan, részben a gyakori tisztálkodás miatt

– figyelmeztet a szakember.

A hidratálás is elengedhetetlen

Zuhanyzás után a bőr gyorsan veszít nedvességéből. Ezért fontos, hogy a még enyhén nedves bőrt néhány percen belül kenjük be hidratálóval.
Hatékony összetevők lehetnek:

  • Karbamid (urea) 5–10% – segít a nagyon száraz bőr ápolásában
  • Hialuronsav – megköti a nedvességet a bőr felszínén
  • Ceramidok – erősítik a bőr védőrétegét
  • Sheavaj vagy növényi olajok – táplálják a száraz bőrt
  • Niacinamid (B3-vitamin) – segít megerősíteni a bőr természetes védőrétegét, így kevésbé szárad ki és ellenállóbbá válik

Intim területeken pH-kiegyensúlyozott, tejsavat tartalmazó, kíméletes készítmények ajánlottak.

Miután felkerült a gazdagabb állagú testápoló, célszerű legalább 10 percet várni az öltözködéssel. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy megfelelő védőréteg alakuljon ki a bőr felszínén

 – hangsúlyozza Molnár Melinda kozmetikus.

Mikor kell gyakrabban fürdeni?

Vannak helyzetek, amikor a gyakoribb tisztálkodás indokolt. Ilyen például a fertőzésveszély, a sebellátás, az erős izzadás, de bizonyos bőrbetegségek esetén is fokozottabban oda kell figyelni a higiéniára. 

Hogyan és mikor fürödj 70 éves kor felett? Az alábbi videóból kiderül:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
