Ezektől az ételektől elmúlnak a pattanásaid

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 12:45
egészséges táplálkozásaknegyulladás
Nem is gondolnád, mennyit számít, mi kerül nap mint nap a tányérodra. A pattanás kialakulásában egyes ételek is szerepet játszhatnak, miközben mások segíthetnek megnyugtatni a bőrt. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni, hogy szép legyen a bőröd.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A pattanások kialakulását az étrend is befolyásolhatja, nem csak a hormonok.
  • Bizonyos ételek fokozhatják a gyulladást, míg mások segíthetnek a bőr megnyugtatásában.
  • Mutatjuk, mit érdemes ritkábban és mit gyakrabban enned pattanásos bőr esetén.

A pattanás (akne) gyulladásos, idült bőrelváltozás, amely kiterjedt formában akár bőrbetegséggé is alakulhat. Megjelenése változatos, függ az életkortól, az akne súlyosságától, valamint attól is, hogy a test mely területei érintettek. A pattanás nem csak a tinik problémája, felnőttkorban is újra és újra visszatérhet. Bár a háttérben gyakran hormonális és genetikai tényezők állnak, egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy az étrend milyen komoly szerepet játszik a bőr állapotában. Ezek hosszabb távon befolyásolhatják, mennyire lesz gyulladásra hajlamos a bőröd. 

pattanások ellen egészséges étrend, például magvak, halak avokádó.
A pattanásos bőr állapotát az is befolyásolhatja
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Mitől alakulhat ki pattanás?

A pattanások akkor jelennek meg, amikor a pórusok eltömődnek elhalt hámsejtekkel, faggyúval és olykor baktériumokkal. Serdülőkorban ezt főként a hormonális változások erősítik fel, felnőttkorban viszont több tényező is közrejátszhat – többek között az étrend is. Egy tanulmány szerint bizonyos ételek gyors vércukorszint-emelkedést okoznak. Ilyenkor a szervezet több IGF–1 nevű hormont termel, amely fokozza a faggyútermelést és a bőr gyulladásra való hajlamát, ez kedvez a pattanások kialakulásának.

Ezek az ételek ronthatják a bőr állapotát

A magas glikémiás indexű élelmiszerek gyors vércukor-emelkedést okoznak. Ide tartozik többek között:

  • fehér kenyér, fehér rizs, tésztafélék
  • péksütemények, édességek
  • cukros üdítők
  • burgonya, cukrozott reggeli gabonapelyhek

Egyeseknél a csokoládé is előidézhet pattanásokat, de erre vonatkozóan nem készült tanulmány. Az viszont egyre több kutatásból látszik, hogy az úgynevezett nyugati típusú étrend összefüggésbe hozható a tartós gyulladással és a pattanásos bőrrel. Ez az étrend jellemzően sok finomított szénhidrátot, telített zsírt, feldolgozott élelmiszert és vörös húst tartalmaz. Érdekesség, hogy a tehéntej különösen ronthatja az aknés tüneteket, és csökkentheti a kezelés hatékonyságát. A joghurt és a sajt esetében ez a hatás viszont kevésbé egyértelmű.

Mit érdemes gyakrabban enni?

A kutatások szerint a lassabban felszívódó, összetett szénhidrátok kedvezőbbek a bőr számára. Ilyenek például:

  • teljes kiőrlésű gabonák
  • hüvelyesek
  • friss zöldségek és gyümölcsök
    Bizonyos vitaminok és ásványi anyagok is támogathatják a bőr egészségét. A cink, az A-, C- és E-vitamin, a biotin, a kurkumin és az antioxidánsok mind hozzájárulhatnak a gyulladás csökkentéséhez és a regenerációhoz. Egyes vizsgálatok szerint a probiotikumok és az omega–3 zsírsavak szintén segíthetnek enyhíteni az aknét, és javíthatják a szájon át szedett aknés gyógyszerek felszívódását.

Bőrbarát étrend pattanások ellen

Ezek az élelmiszerek jó alapot jelenthetnek:

  • sárga és narancssárga zöldségek, például sárgarépa, édesburgonya
  • sötétzöld leveles zöldségek, például spenót
  • paradicsom, áfonya
  • barna rizs, quinoa, teljes kiőrlésű kenyér
  • sovány pulykahús
  • tökmag, diófélék
  • bab, lencse, borsó
  • zsíros halak, például lazac vagy makréla

Mit tehetsz még a pattanások ellen?

Fordíts nagyobb figyelmet az érintett bőrterület kíméletes, gyengéd tisztán tartására. Azonban ne tisztítsd az arcodat napi két alkalomnál többször, mert a túl gyakori lemosás irritálhatja a bőrt és súlyosbíthatja a tüneteket. Soha ne próbáld kinyomni a pattanásokat, mert ezzel sebeket vagy felülfertőződést okozhatsz. Száraz bőr esetén használj illatanyagmentes kozmetikumot és lefekvés előtt mindig távolítsd el a sminket az arcbőrödről. Rendszeresen moss hajat, és ügyelj arra, hogy a hajad ne érjen az arcodba. Bőrgyógyász javaslatára érdemes lehet képzett kozmetikus által végzett kezelést igénybe venni, például felszínes kémiai hámlasztást.

A pattanások megelőzése

Az akne megelőzése érdekében fontos a mitesszerek szakszerű eltávolítása, a bőr rendszeres tisztítása és szárítása, az egészséges táplálkozás, valamint lehetőség szerint a stresszhelyzetek kerülése. A pattanások szakszerű korai kezelése segíthet megelőzni a hegek kialakulását. Kamaszok és felnőttek számára havi egyszeri kozmetikai kezelés javasolt a tünetek és a gyulladt területek csökkentése érdekében.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

 

