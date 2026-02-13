Ezektől az ételektől elmúlnak a pattanásaid

A pattanások kialakulását az étrend is befolyásolhatja, nem csak a hormonok.

Bizonyos ételek fokozhatják a gyulladást, míg mások segíthetnek a bőr megnyugtatásában.

Mutatjuk, mit érdemes ritkábban és mit gyakrabban enned pattanásos bőr esetén.

A pattanás (akne) gyulladásos, idült bőrelváltozás, amely kiterjedt formában akár bőrbetegséggé is alakulhat. Megjelenése változatos, függ az életkortól, az akne súlyosságától, valamint attól is, hogy a test mely területei érintettek. A pattanás nem csak a tinik problémája, felnőttkorban is újra és újra visszatérhet. Bár a háttérben gyakran hormonális és genetikai tényezők állnak, egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy az étrend milyen komoly szerepet játszik a bőr állapotában. Ezek hosszabb távon befolyásolhatják, mennyire lesz gyulladásra hajlamos a bőröd.

A pattanásos bőr állapotát az is befolyásolhatja

Mitől alakulhat ki pattanás?

A pattanások akkor jelennek meg, amikor a pórusok eltömődnek elhalt hámsejtekkel, faggyúval és olykor baktériumokkal. Serdülőkorban ezt főként a hormonális változások erősítik fel, felnőttkorban viszont több tényező is közrejátszhat – többek között az étrend is. Egy tanulmány szerint bizonyos ételek gyors vércukorszint-emelkedést okoznak. Ilyenkor a szervezet több IGF–1 nevű hormont termel, amely fokozza a faggyútermelést és a bőr gyulladásra való hajlamát, ez kedvez a pattanások kialakulásának.

Ezek az ételek ronthatják a bőr állapotát

A magas glikémiás indexű élelmiszerek gyors vércukor-emelkedést okoznak. Ide tartozik többek között:

fehér kenyér, fehér rizs, tésztafélék

péksütemények, édességek

cukros üdítők

burgonya, cukrozott reggeli gabonapelyhek

Egyeseknél a csokoládé is előidézhet pattanásokat, de erre vonatkozóan nem készült tanulmány. Az viszont egyre több kutatásból látszik, hogy az úgynevezett nyugati típusú étrend összefüggésbe hozható a tartós gyulladással és a pattanásos bőrrel. Ez az étrend jellemzően sok finomított szénhidrátot, telített zsírt, feldolgozott élelmiszert és vörös húst tartalmaz. Érdekesség, hogy a tehéntej különösen ronthatja az aknés tüneteket, és csökkentheti a kezelés hatékonyságát. A joghurt és a sajt esetében ez a hatás viszont kevésbé egyértelmű.