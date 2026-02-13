Ezektől az ételektől elmúlnak a pattanásaid

A pattanás (akne) gyulladásos, idült bőrelváltozás, amely kiterjedt formában akár bőrbetegséggé is alakulhat. Megjelenése változatos, függ az életkortól, az akne súlyosságától, valamint attól is, hogy a test mely területei érintettek. A pattanás nem csak a tinik problémája, felnőttkorban is újra és újra visszatérhet. Bár a háttérben gyakran hormonális és genetikai tényezők állnak, egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy az étrend milyen komoly szerepet játszik a bőr állapotában. Ezek hosszabb távon befolyásolhatják, mennyire lesz gyulladásra hajlamos a bőröd.
A pattanások akkor jelennek meg, amikor a pórusok eltömődnek elhalt hámsejtekkel, faggyúval és olykor baktériumokkal. Serdülőkorban ezt főként a hormonális változások erősítik fel, felnőttkorban viszont több tényező is közrejátszhat – többek között az étrend is. Egy tanulmány szerint bizonyos ételek gyors vércukorszint-emelkedést okoznak. Ilyenkor a szervezet több IGF–1 nevű hormont termel, amely fokozza a faggyútermelést és a bőr gyulladásra való hajlamát, ez kedvez a pattanások kialakulásának.
A magas glikémiás indexű élelmiszerek gyors vércukor-emelkedést okoznak. Ide tartozik többek között:
Egyeseknél a csokoládé is előidézhet pattanásokat, de erre vonatkozóan nem készült tanulmány. Az viszont egyre több kutatásból látszik, hogy az úgynevezett nyugati típusú étrend összefüggésbe hozható a tartós gyulladással és a pattanásos bőrrel. Ez az étrend jellemzően sok finomított szénhidrátot, telített zsírt, feldolgozott élelmiszert és vörös húst tartalmaz. Érdekesség, hogy a tehéntej különösen ronthatja az aknés tüneteket, és csökkentheti a kezelés hatékonyságát. A joghurt és a sajt esetében ez a hatás viszont kevésbé egyértelmű.
A kutatások szerint a lassabban felszívódó, összetett szénhidrátok kedvezőbbek a bőr számára. Ilyenek például:
Ezek az élelmiszerek jó alapot jelenthetnek:
Fordíts nagyobb figyelmet az érintett bőrterület kíméletes, gyengéd tisztán tartására. Azonban ne tisztítsd az arcodat napi két alkalomnál többször, mert a túl gyakori lemosás irritálhatja a bőrt és súlyosbíthatja a tüneteket. Soha ne próbáld kinyomni a pattanásokat, mert ezzel sebeket vagy felülfertőződést okozhatsz. Száraz bőr esetén használj illatanyagmentes kozmetikumot és lefekvés előtt mindig távolítsd el a sminket az arcbőrödről. Rendszeresen moss hajat, és ügyelj arra, hogy a hajad ne érjen az arcodba. Bőrgyógyász javaslatára érdemes lehet képzett kozmetikus által végzett kezelést igénybe venni, például felszínes kémiai hámlasztást.
Az akne megelőzése érdekében fontos a mitesszerek szakszerű eltávolítása, a bőr rendszeres tisztítása és szárítása, az egészséges táplálkozás, valamint lehetőség szerint a stresszhelyzetek kerülése. A pattanások szakszerű korai kezelése segíthet megelőzni a hegek kialakulását. Kamaszok és felnőttek számára havi egyszeri kozmetikai kezelés javasolt a tünetek és a gyulladt területek csökkentése érdekében.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
