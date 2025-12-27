KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

János névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ha a kutya is az ágyban alszik fontos a gyakori ágyneműcsere.

Te jól csinálod? Ilyen gyakran kellene ágyneműt cserélni: ne halogasd, mert baj lehet belőle

mosás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 10:15
hálószobaÁgyneműhuzategészségágynemű
Lehúzás, mosás, teregetés és újra vissza. Ez az a házimunka, amit rengetegen gyűlölnek megcsinálni, ezért az ágyneműcsere sokszor elhúzódik. Pedig sokkal fontosabb, mint azt elsőre gondolnád. Mutatjuk, milyen gyakorisággal kellene ágyneműt, új lepedőt húznod! A válasz meg fog lepni!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Bár nehezen vesszük rá magunkat az ágyneműcserére, azt azért bevallhatjuk, hogy kevés olyan megnyugtató érzést ismerünk, mint azt, amikor egy hosszú, fárasztó nap után egy friss, illatos ágyban hajtjuk álomra a fejünket. Viszont a tiszta lepedő nemcsak a komfortérzetedet szolgálja ki. A rendszeres ágyneműcsere egészségügyi szempontból is fontos. De hogy mit jelent pontosan a rendszeres? Most körbejárjuk a kérdést!

Ágyneműcsere a hálószobában.
Ágyneműcsere: ilyen gyakran kell áthúznod a lepedőt
Fotó: triocean /  Shutterstock 
  • Az ágynemű éjszaka folyamatosan szennyeződik, akkor is, ha megfelelőek a higiéniai szokásaid.
  • Az ágyneműcsere gyakoriságának meghatározásához fontos figyelembe venni az életmódod és mindennapi szokásaidat.
  • Bizonyos tényezők mellett ajánlott sűrűbben tisztítani az ágyneműt.

Miért fontos a rendszeres ágyneműcsere?

Amellett, hogy a napközben viselt ruháidról sok koszt, kozmetikumot és port viszel az ágyadba, más anyagok is a lepedőben landolnak. Alvás közben a tested természetes módon izzad, így rengeteg szennyeződés kerül a hajadról, bőrödről, arcodról a huzatra. Ezeket nem feltétlenül látod vagy érzed, de szépen, lassan felhalmozódnak. Ezért is olyan jó érzés friss huzatban aludni: csak ekkor szembesülünk vele, mennyi kosz volt az ágyunkban azelőtt.

Milyen gyakran kell ágyneműt cserélni?

Sokan csak havonta vagy kéthetente iktatják be az ágyneműcserét. A pontos időintervallum meghatározása azonban nem ilyen egyértelmű. Igazából nincs általános szabály. A mindennapi szokásaink azonban nagyban befolyásolják, mennyi időnek kell eltelnie két ágyneműcsere között. Befolyásoló tényező lehet például az, hogy:

  • ki mennyire hajlamos az izzadásra
  • egyedül vagy párban él-e az ember
  • van-e háziállata, ágyban alvós kutyája, cicája
Ágyneműcsere egy párnán.
Vannak tényezők, amelyek mellett fontos, hogy még gyakrabban frissítsük ágyunkat
Fotó: Erhan Inga /  Shutterstock 

Ha valaki zuhanyzás nélkül bújik ágyba, sminkben alszik el vagy házi kedvencét is beengedi a hálószobába, annak érdemes gyakrabban mosni a lepedőt. Betegség, bőrprobléma vagy allergiás tünetek esetén szintén indokolt a gyakoribb csere, mivel ilyenkor az ágynemű közvetlen hatással lehet a közérzetre.

Miért baj, ha halogatod az ágynemű cseréjét?

A ritkán mosott ágynemű nem feltétlenül okoz azonnal problémát, de hosszabb távon bőrirritációt, kellemetlen szagokat eredményezhet és az alvásminőséget is rontja. Az allergiásoknál pedig még a kellemetlen tüneteket is felerősítheti.

Ebből a videóból szuper tippeket leshetsz el az ágynemű és a matrac tisztításához:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu