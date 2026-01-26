Őrjítően zsíros a hajad? Hajgyógyász mondja el, mit rontasz el nap mint nap – Így orvosolhatod a problémát könnyedén

Őri Katalin, a Bioheal hajgyógyásza praktikus tippeket adott a Bors olvasóinak, hogyan kezeljük a zsíros hajat anélkül, hogy nagy igyekezetünkben csak rontanánk a helyzeten.

Őri Katalin hajgyógyásszal a zsíros haj kezelésének lehetőségeiről beszélgettünk.

A zsíros haj gyakran a faggyúmirigyek túlműködésének jele, amit stressz és hormonok is fokozhatnak.

A túl gyakori hajmosás és a rossz termékek csak rontanak a helyzeten.

Megfelelő ápolással és időben kért szakértői segítséggel kezelhető a probléma.

Ez az egyik leggyakoribb fejbőrpanasz

Az egyik leggyakoribb probléma a faggyúmirigyek túlműködése, amit fejbőrzsírosodásnak nevezünk”

– mondja Őri Katalin hajgyógyász. Ilyenkor a haj gyorsan zsírosodik, a fejbőr viszket, a haj ragacsossá válik, sőt hosszabb távon hajhulláshoz is vezethet.

Sokan napi szinten mossák a hajukat, mert úgy érzik, másképp nem bírják elviselni, pedig a szakértő szerint heti maximum 2 hajmosás lenne az ideális. Ha ennél gyakrabban van rá szükség, érdemes utánajárni az okoknak.

Nem csak a haj a hibás – hormonok, stressz és genetika is közrejátszik

A faggyútermelést több tényező is befolyásolja:

hormonális változások (különösen pubertáskorban)

genetikai hajlam

stressz

helytelen táplálkozás

környezeti hatások

A stressz kifejezetten fokozza a faggyúmirigyek működését. Ilyenkor olyan hormonok termelődnek, amelyek még jobban serkentik a zsírosodást

– hangsúlyozza a hajgyógyász.

A túl sok cukor, nehéz ételek, tejtermékek szintén súlyosbíthatják az állapotot, főleg akkor, ha a probléma régóta fennáll.

Amikor már nagyobb a baj

Ha a faggyú nem tud megfelelően kiürülni, faggyúdugók alakulhatnak ki a hajtöveknél. Ezek akadályozzák az oxigénellátást, a szőrtüsző „fulladozni” kezd, és elszaporodhatnak a baktériumok is.

Ilyenkor kellemetlen fejszag, viszketés, sőt bakteriális vagy gombás fertőzés is kialakulhat. Súlyosabb esetben ez seborrheás dermatitiszhez vezethet

– figyelmeztet a szakértő.

Ha már semmilyen sampon nem segít, a fejbőr hámlik, fáj vagy erősen viszket, nem szabad tovább kísérletezni otthon, szakemberhez kell fordulni.