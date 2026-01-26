Őrjítően zsíros a hajad? Hajgyógyász mondja el, mit rontasz el nap mint nap – Így orvosolhatod a problémát könnyedén

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
zsíros haj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 17:45
Ragacsos haj, viszkető fejbőr, állandó hajmosás? Sokak életét keseríti meg a zsíros haj. Sokan azt hiszik, hogy a gyakori mosás a megoldás, pedig ezzel épp az ellenkezőjét érjük el. Őri Katalin hajgyógyász elárulja, mi áll a háttérben, és hogyan lehet valóban kezelni a problémát.
Őri Katalin, a Bioheal hajgyógyásza praktikus tippeket adott a Bors olvasóinak, hogyan kezeljük a zsíros hajat anélkül, hogy nagy igyekezetünkben csak rontanánk a helyzeten.

Őri Katalin hajgyógyász, akivel a zsíros haj kezelésének lehetőségeiről beszélgettünk.
  • A zsíros haj gyakran a faggyúmirigyek túlműködésének jele, amit stressz és hormonok is fokozhatnak.
  • A túl gyakori hajmosás és a rossz termékek csak rontanak a helyzeten.
  • Megfelelő ápolással és időben kért szakértői segítséggel kezelhető a probléma.

Zsíros haj ápolása: így kezeld a problémát a hajgyógyász szerint

Ez az egyik leggyakoribb fejbőrpanasz

Az egyik leggyakoribb probléma a faggyúmirigyek túlműködése, amit fejbőrzsírosodásnak nevezünk”

– mondja Őri Katalin hajgyógyász. Ilyenkor a haj gyorsan zsírosodik, a fejbőr viszket, a haj ragacsossá válik, sőt hosszabb távon hajhulláshoz is vezethet.  

Sokan napi szinten mossák a hajukat, mert úgy érzik, másképp nem bírják elviselni, pedig a szakértő szerint heti maximum 2 hajmosás lenne az ideális. Ha ennél gyakrabban van rá szükség, érdemes utánajárni az okoknak.

Nem csak a haj a hibás – hormonok, stressz és genetika is közrejátszik

A faggyútermelést több tényező is befolyásolja:

  • hormonális változások (különösen pubertáskorban)
  • genetikai hajlam
  • stressz
  • helytelen táplálkozás
  • környezeti hatások  

A stressz kifejezetten fokozza a faggyúmirigyek működését. Ilyenkor olyan hormonok termelődnek, amelyek még jobban serkentik a zsírosodást

– hangsúlyozza a hajgyógyász.

A túl sok cukor, nehéz ételek, tejtermékek szintén súlyosbíthatják az állapotot, főleg akkor, ha a probléma régóta fennáll.

Amikor már nagyobb a baj

Ha a faggyú nem tud megfelelően kiürülni, faggyúdugók alakulhatnak ki a hajtöveknél. Ezek akadályozzák az oxigénellátást, a szőrtüsző „fulladozni” kezd, és elszaporodhatnak a baktériumok is.

Ilyenkor kellemetlen fejszag, viszketés, sőt bakteriális vagy gombás fertőzés is kialakulhat. Súlyosabb esetben ez seborrheás dermatitiszhez vezethet

– figyelmeztet a szakértő.

Ha már semmilyen sampon nem segít, a fejbőr hámlik, fáj vagy erősen viszket, nem szabad tovább kísérletezni otthon, szakemberhez kell fordulni.

Egy nő szőke zsíros haját nézi a tükörben.
A zsíros haj gyakran a faggyúmirigyek túlműködésének jele, amit a stressz és a hormonok is fokozhatnak.
Fotó: Anetlanda / Shutterstock 

A megfelelő sampon kiválasztása – ezeket a hatóanyagokat keresd a flakonon

Zsíros fejbőr esetén nem mindegy, mivel mosunk hajat. A hajgyógyász szerint érdemes olyan samponokat választani, amelyekben megtalálható:

  • citromfű
  • rozmaring
  • levendulaolaj
  • szőlőmagolaj vagy kivonat

Fontos tudni, hogy a samponok elsősorban tisztítanak, a mélyebb rétegekbe nem jutnak le, ezért csodát sem szabad várni tőlük.

Otthoni trükk, ami többet ér minden csodaszerrel

Őri Katalin szerint az egyik leghatékonyabb módszer teljesen egyszerű – és ingyen van.

Hajmosás előtt érdemes elvégezni az úgynevezett skalpmozgatós fejbőrmasszázst. Tíz ujjal, körkörösen el kell mozgatni a fejbőrt a koponyán. Ez fokozza a vérkeringést, segíti a faggyú kiürülését, és a hajmosás is hatékonyabb lesz

– javasolja a hajgyógyász. Szerinte ez sokkal többet ér, mint a drogériákban kapható, gyakran irritáló „fejbőrtisztító radírok”.

A fejbőrradír akár ronthat is a helyzeten

Ezek a termékek egészséges fejbőrre valók. Zsíros, érzékeny fejbőrnél viszont irritációt, hámlást, viszketést okozhatnak, és tovább rontják az állapotot

– figyelmeztet a szakértő.

Ha a fejbőr már fájdalmas, húzódik, vagy korpásnak tűnik, az már nem egyszerű zsírosodás, hanem komolyabb probléma jele.

Mikor forduljunk szakemberhez?  

  • a haj extrém gyorsan zsírosodik,  
  • viszket, fáj a fejbőr,  
  • kellemetlen szag jelentkezik,
  • hajhullást tapasztalunk,
  • semmilyen otthoni módszer nem segít,

akkor nincs mese: szakértői segítségre van szükség.

Minél előbb kezdjük el a kezelést, annál nagyobb eséllyel előzhetők meg a komolyabb fejbőr- és hajproblémák

– hangsúlyozza Őri Katalin hajgyógyász. 

