Őrjítően zsíros a hajad? Hajgyógyász mondja el, mit rontasz el nap mint nap – Így orvosolhatod a problémát könnyedén

Őri Katalin, a Bioheal hajgyógyásza praktikus tippeket adott a Bors olvasóinak, hogyan kezeljük a zsíros hajat anélkül, hogy nagy igyekezetünkben csak rontanánk a helyzeten.
Az egyik leggyakoribb probléma a faggyúmirigyek túlműködése, amit fejbőrzsírosodásnak nevezünk”
– mondja Őri Katalin hajgyógyász. Ilyenkor a haj gyorsan zsírosodik, a fejbőr viszket, a haj ragacsossá válik, sőt hosszabb távon hajhulláshoz is vezethet.
Sokan napi szinten mossák a hajukat, mert úgy érzik, másképp nem bírják elviselni, pedig a szakértő szerint heti maximum 2 hajmosás lenne az ideális. Ha ennél gyakrabban van rá szükség, érdemes utánajárni az okoknak.
A faggyútermelést több tényező is befolyásolja:
A stressz kifejezetten fokozza a faggyúmirigyek működését. Ilyenkor olyan hormonok termelődnek, amelyek még jobban serkentik a zsírosodást
– hangsúlyozza a hajgyógyász.
A túl sok cukor, nehéz ételek, tejtermékek szintén súlyosbíthatják az állapotot, főleg akkor, ha a probléma régóta fennáll.
Ha a faggyú nem tud megfelelően kiürülni, faggyúdugók alakulhatnak ki a hajtöveknél. Ezek akadályozzák az oxigénellátást, a szőrtüsző „fulladozni” kezd, és elszaporodhatnak a baktériumok is.
Ilyenkor kellemetlen fejszag, viszketés, sőt bakteriális vagy gombás fertőzés is kialakulhat. Súlyosabb esetben ez seborrheás dermatitiszhez vezethet
– figyelmeztet a szakértő.
Ha már semmilyen sampon nem segít, a fejbőr hámlik, fáj vagy erősen viszket, nem szabad tovább kísérletezni otthon, szakemberhez kell fordulni.
Zsíros fejbőr esetén nem mindegy, mivel mosunk hajat. A hajgyógyász szerint érdemes olyan samponokat választani, amelyekben megtalálható:
Fontos tudni, hogy a samponok elsősorban tisztítanak, a mélyebb rétegekbe nem jutnak le, ezért csodát sem szabad várni tőlük.
Őri Katalin szerint az egyik leghatékonyabb módszer teljesen egyszerű – és ingyen van.
Hajmosás előtt érdemes elvégezni az úgynevezett skalpmozgatós fejbőrmasszázst. Tíz ujjal, körkörösen el kell mozgatni a fejbőrt a koponyán. Ez fokozza a vérkeringést, segíti a faggyú kiürülését, és a hajmosás is hatékonyabb lesz
– javasolja a hajgyógyász. Szerinte ez sokkal többet ér, mint a drogériákban kapható, gyakran irritáló „fejbőrtisztító radírok”.
Ezek a termékek egészséges fejbőrre valók. Zsíros, érzékeny fejbőrnél viszont irritációt, hámlást, viszketést okozhatnak, és tovább rontják az állapotot
– figyelmeztet a szakértő.
Ha a fejbőr már fájdalmas, húzódik, vagy korpásnak tűnik, az már nem egyszerű zsírosodás, hanem komolyabb probléma jele.
akkor nincs mese: szakértői segítségre van szükség.
Minél előbb kezdjük el a kezelést, annál nagyobb eséllyel előzhetők meg a komolyabb fejbőr- és hajproblémák
– hangsúlyozza Őri Katalin hajgyógyász.
