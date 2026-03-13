Jolly és Szuperák Barbi izgalmas döntést hoztak, végre eljött az idő

Jolly és Szuperák Barbara idén különleges újévi fogadalmat tettek. Elhatározták, hogy körbeutazzák a világot, és elmennek minden olyan országba, ahova régóta vágynak.

Jolly és menyasszonya Szuperák Barbi újra bele vágnak egy nagy kalandba (Fotó: TV2)

Jolly és Szuperák Barbi világgá mennek

Jolly és menyasszonya Szuperák Barbi az Ázsia Expressz forgatása óta megszállottan keresik az olyan élményeket, amik visszaadják azt az érzést, amit anno a műsorban éltek át. Most a nyakukba veszik a világot, aminek az első állomása Kolumbia lesz.

Jollynak Kolumbia egy bakancslistás hely. Régóta rajong az ottani zenei stílusokért, én pedig régen vágyom arra, hogy belepillanthassak az ottani őslakos indiánok életébe

– mesélte az örömhírt a fiatal énekesnő.

Barbi elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy minél körültekintőbben álljanak neki egy ilyen utazásnak, ezért ő mindenek előtt felvette a kapcsolatot a Kolumbiában élő magyarokkal és kifaggatta őket, hogy mire kell figyelniük az ottlétük alatt. „Mivel Kolumbiáról az a hír járja, hogy vannak veszélyes helyek, ezért én ennek utána jártam, de a kint élő magyarok nagyon sokat segítettek, elmondták mire kell figyelnünk, így már nyugodt szívvel vágunk bele az utazásba” – újságolta izgatottan az örök pozitív énekes.

A szerelmespár két hetet tölt a dél-amerikai országban, és Szuperák Barbi azt is elárulta, hogy több állomáson keresztül fogják bejárni az egész országot, éppen ezért nem sok csomaggal indulnak neki az útnak, mint ahogy anno az Ázsia Expresszben tették.

Amikor az Ázsia Expresszre gondolok, még most is lúdbőrözöm. Ez volt életem eddigi legnagyobb kalandja, és ez az utazás most nagyon hasonló lesz. Az utazás első hét napjában sorra járjuk az ország látványosságait, ezért nem is foglaltunk fix szállást, minden nap máshol fogunk megszállni. Mondtam is a szerelmemnek, hogy nem kell most sok ruhát csomagolni

– mesélte lelkesen a mulatós sztár menyasszonya.

Jolly Maluma rajongóként, imádja Kolumbiát (Fotó: Markovics Gábor)

Egy indián tisztító szertartáson is részt vesznek

Szuperák Barbiék egy nagyon különleges helyre is ellátogatnak, ahol indián őslakosok élnek. Ahhoz, hogy beléphessenek az őslakosok földjére, alá kell vetniük magukat egy ősi indián tisztító szertartásnak, amivel megtisztítják őket minden negatív energiától és ártó szellemtől.

Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi fog történni ezen a tisztító szertartáson, de ez már csak ott fog kiderülni. Azt sikerült kiderítenem, hogy ez egy teljesen ártalmatlan dolog, így egyáltalán nem félek tőle, nekem csak az a fontos, hogy végre találkozhassam közelről is ezzel a kultúrával

– osztotta meg terveit az énekesnő.