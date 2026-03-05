Zalai horrorbaleset: kamion csapódott egy házba, egy tinilány életéért kellett küzdeni

Az ember azt hihetné, a saját házában biztonságban van: sajnos azonban ez sem mindig igaz. Egy kamionos egy zalabaksai család otthonát tarolta le, épp a 17 éves tinilány szobájába csapódott bele a hatalmas járművel, teljesen lerombolva azt. A fiatal a törmelékek alá szorult, életveszélyes állapotban került kórházba.
Noha a baleset nyolc hónappal ezelőtt történt, a szerencsétlenül járt család a mai napig nem tudta a lerombolt házat felújítani. Segítségre lenne szükségük. Mindeközben a kamionos ellen vádat emeltek, el is ítélték, pénzbüntetést kapott - tudatta a Tények. Úgy tudni, a kis híján halálos kimenetelű szörnyűség azért történt, mert a sofőr elaludt a volán mögött.
A tinilány feje, mellkasa, medencéje és lábai súlyosan sérültek meg a balesetben. Az az éjszaka a mai napig kísérti a családot.
Viki még mindig jár gyógytornára
- magyarázta a tinilány édesanyja, aki elárulta: a baleset felelőse azóta sem kereste meg őket, hogy bocsánatot kérjen.
