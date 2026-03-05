MI lett a közös házzal? Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián is megszólalt a szakításról

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián már az esküvőt tervezte, amikor hirtelen minden megváltozott az életükben. A nagy nap helyett szakítás lett a vége kapcsolatuknak, ami mindkettőjüket padlóra küldte. Viki elmondása szerint még mindig szoros a barátság közöttük, de mindkettőjüknek szüksége volt a változásra. Krisztián pedig arról vallott lapunknak, hogy a közös házzal kapcsolatban még nem történt megegyezés.

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória szakítása meglepte a rajongókat (Fotó: Markovics Gábor)

Viczián Viktória nehéz hónapokat élt át

Nem hazudok, teljesen tönkrementem lelkileg. Én hiszek abban, hogy minden okkal történik és várom, hogy mi lesz ennek a vége. Mi a mai napig nagyon szeretjük egymást és szerintem egy nagyon erős páros vagyunk

– mondta lapunknak a modell.

Viki és Krisztián szakításáról rengeteg álhír jelent meg, amiket szeretett volna tisztázni a modell. „Szó sincsen harmadik félről. Nekünk kellett ez a változás ahhoz, hogy felnőjünk. Mondhatni, hogy ezáltal sikerült jobban magunkra fókuszálni, ami sokat segített nekünk. Mindketten családcentrikus emberek vagyunk, de két embernek leginkább egymásra kell figyelni. Viszont szerintem fogunk még az embereknek meglepetést okozni” - emelte ki Viczián Viktória, aki nem szerette volna részletezni, hogy mi is lesz a nagy meglepetés.

Viczián Viktória eljegyzése után már az esküvőt tervezte, amikor közölte a szomorú hírt (Fotó: Máté Krisztián)

Viczián Viktória megtört a negatív kommentek miatt

A szakítás bejelentése után rengeteg negatívat kaptam, ami rendesen lehúzott az életről. Valakinek tényleg az a boldogság, hogy rosszindulatú híreket terjeszt és ezzel megbánt másokat? Ezért inkább kicsit hátraléptem a médiától és kevesebbszer osztok meg magamról bármit a közösségi oldalakon. Eddig is azt mondták, hogy unalmas karakter vagyok, na most tényleg az lettem

– mesélte lapunknak Viki.

Somhegyi Krisztián élete is sokat változott, de elmondása szerint már sokkal jobban érzi magát. „Unalmasan telnek a napjaim, de sok mindenbe belekezdtem, amit eddig elhanyagoltam. Ilyen volt a futás és lassan a motort is előveszem. A közösen vásárolt házzal még nem volt alkalmunk foglalkozni, de majd erre is sort kerítünk” - árulta el az Exatlon sztárja.