Szépülj alvás közben: 7 éjszakai bőrápoló, ami csodákat tesz

De miért is olyan csodatévő, ha a nappali bőrápolás mellett az éjszakai rutinra is odafigyelünk? Azt már biztosan mi magunk is tapasztaltuk, hogy egy kiadós és zavartalan alvás után nemcsak kipihentebbnek érezzük magunkat, hanem például még az arcunk is frissebbnek tűnik. Mindennek több oka is van - írja a Fanny magazin.

Sokan nem tartják annyira fontosnak, hogy lefekvés előtt is ápolják a bőrüket, pedig a különböző éjszakai bőrápolók valóban csodákra képesek Fotó: Pexels

1. Rákapcsolnak a sejtek

Éjszaka megélénkül a keringés, az erekből nagyobb mennyiségű tápanyag és jut a bőrsejtekhez. Ráadásul gyorsabban regenerálódnak és termelődnek is a sejtek. Így, ha ilyenkor vetünk be olyan termékeket, amelyeket kifejezetten éjszakára fejlesztettek ki, akkor biztosak lehetünk abban, hogy reggel valóban ragyogó külsővel ébredünk.

2. Hatékonyabb bevetés

A szakértők nem véletlenül javasolják, hogy használjunk kifejezetten éjszakára kifejlesztett krémeket. Ugyanis ezeknek gazdagabb az állaguk, mint a nappali változatoknak és a tápanyagok is magasabb koncentrációban vannak jelen. Emiatt segítik a bőr regenerálódását, megelőzik a ráncok kialakulását és hidratálnak is.

3. Szükséges a hidratálás

A legtöbben a nappali bőrápolásra koncentrálnak, pedig az esti rituálénak nagyon fontos szerepe van. Hiszen az esti arctisztítás után a bőrünk csak úgy szomjazik a hidratálás után, másrészt ezek a krémek olyan hatóanyagokat tartalmaznak – leginkább regeneráló és erősítő összetevőket –, amelyek alvás közben fejtik ki a hatásukat. Vagyis hatékonyan veszik fel a harcot a finom szarkalábakkal, zavaró pigmentfoltokkal és reggelre feszesebbé és simábbá varázsolják a bőrünket.

4. Kevesebb a behatás

Alvás közben képesek a sejtjeink leginkább megújulni, mivel ilyenkor kevesebb környezeti tényező akadályozza meg, hogy regenerálódjanak.

5. Magas koncentráció

Ahogy a nappali arcápolásban a különböző szérumoknak és elixíreknek azért van nagy szerepük, mert magas koncentrációban tartalmazzák a különböző aktív összetevőket, úgy az esti rituáléban is kiemelt szerepük lehet. Ráadásul szuperkönnyű az állaguk, így gyorsan beszívódnak, nem hagynak zsíros érzetet.

Termékek:

Kettős hatású ránctalanító, hámlasztó és hialuronsavas szérum Eucerin, 14 199 Ft

Éjszakai helyreállító szérum melatonin hatással Yves Rocher, 10 890 Ft

Éjszakai arckrém niacinamiddal Balea/dm.hu, 1199 Ft

Time miracle éjszakai krém Mádara, 18 990 Ft

Hydramax éjszakai arckrém gél Helia-D, 2999 Ft

Anew hidratáló éjszakai arcpakolás Avon, 3799 Ft