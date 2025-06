Akár 10 évet is letagadhatsz ennek az arcápolási rutinnak a betartásával

A nyakat se hagyjuk ki!

Az arcápoláshoz a nyaki terület ápolása is hozzátartozik. Sokan hajlamosak megfeledkezni arról, hogy a bőr ott is látványosan öregszik, így annak érdekében, hogy a későbbiekben elkerüljük az arcunk és a nyakunk közötti látványos kontrasztot, a reggel és este használt termékek nyakra való felkenése is erősen javasolt.