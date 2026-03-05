Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Időjárás: kiderült, mire számíthatunk a következő napokban

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 06:30
Ilyen időjárás vár ránk a hét második felében.
A hét további részében a napsütéses, tavaszias időjárás mellett, időnként felhők is megjelenhetnek az égen.

Hétvégén is kitart a tavaszi időjárás (fotó: Köpönyeg)

Csütörtökön a sok napsütést gomolyfelhők kísérik majd, és elvétve egy-egy zápor is előfordulhat. Az 5 fokos reggel után délutánra kellemes, 15 fok körüli hőmérséklet várható.

Pénteken a ragyogó napsütés ellenére a Dunántúlon megnövekedhet a felhőzet, csapadékra azonban nem kell számítani. A hétvége 14 fok körüli, igazi tavaszi hőmérséklettel kezdődik.

A hétvégén sok napsütésre van kilátás, felhők és csapadék nélkül. A maximum hőmérséklet 13–14 fok körül alakul, amelyet enyhe keleti szél kísér majd - írja a köpönyeg.hu.

 

