Alig hitt a szemének: egyedül hagyott idős asszony halt meg szeme láttára a sürgősségi osztály folyosóján

Egy fiatal nő szinte horrorjelenetet élt át, amikor a sürgősségi osztály folyosóján, szeme láttára halt meg egy idős asszony - egyedül.

Sürgősségi osztály folyosóján halt meg az idős nő

Az észak-walesi Nadia Wainwright elmondta, hogy a Ysbyty Glan Clwyd kórház sürgősségi osztályára sietett, miután partnere rosszul lett, ám állítása szerint egy szívszorító haláleset tanúja lett.

A nő azt mondta, ő és mások is látták az idős hölgy utolsó pillanatait, miközben a beteget magára hagyták. Elmondása szerint az idős, törékeny asszony egy, a családjától távol eső folyosószakaszon feküdt.

Anyósommal észrevettük, hogy a beteg látszólag nem mozog. Nem aludtunk, és nem tudtunk tisztán gondolkodni, mert óriási volt a zsúfoltság, a partnerem pedig súlyosan beteg volt

- idézte fel.

Amikor az asszony furcsa hangokat adott ki, szóltak egy közelben lévő mentősnek, ám állítása szerint ennek ellenére sem kapott időben segítséget, és végül egyedül hunyt el. Bár Nadia megértette, hogy a túlzsúfoltság komoly problémát jelent, mélyen megrázta, hogy egy idős embernek ilyen körülmények között kellett meghalnia.

Halála után egy mentős lépett közbe, és takaróval fedte le az asszony arcát, hogy megőrizze méltóságát, miközben a holttest a sürgősségi osztály folyosóján feküdt.

A mentős segítségért kezdett kiabálni. Ezután körülbelül öt percbe telt, mire a személyzet kiért. Ez idő alatt a mentős a takarót az arcára húzta

- mondta.

Nadia arról is beszélt, hogy édesanyjának egy másik, 80 év körüli betegnek kellett segítenie a túlzsúfolt osztályon: felhívta a családját, kiürítette a katéterét és italt adott neki. Szerinte az egészségügyi vezetőknek több időt kellene a folyosókon tölteniük.

Talán leülhetnének ezekkel a betegekkel

- fogalmazott.

Angela Wood, a testület ápolási és szülésznői ügyvezető igazgatója közölte, tudomásuk van a közösségi médiában megosztott bejegyzésről, amely a sürgősségi osztályon átélt lesújtó élményről számol be. Hangsúlyozta: titoktartási okokból nem nyilatkozhatnak egyes betegek körülményeiről.

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy egy orvosi vészhelyzet vagy egy kritikus állapotú beteg szemtanújának lenni mélyen felkavaró lehet a családok, más betegek és a nyilvánosság számára

- tette hozzá.