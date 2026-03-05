Három gyerek után levetkőzött a sztáranyuka, mindenki odáig van - fotó

Fehérneműre vetkőzött Helen Flanagan színésznő. A sztáranyuka tizenhárom évig alkotott egy párt az egykori angol válogatott labdarúgóval, Scott Sinclairrel, akivel három gyermekük született. Bár 2022-ben felbontották a jegyességüket és szakítottak, két kislányukat és egy kisfiukat azóta is közösen nevelik.

Helen Flanagan színésznő három gyermek után is kiváló formában van

Fotó: Justin Goff Photos / Getty Images

Helen Flanagan a szakítás után David Haye bokszolóval alkotott egy párt, de annak a kapcsolatnak ugyancsak vége szakadt, még 2023 decemberében. A színésznő többször is azzal került a címlapokra Angliában, hogyan állja meg a helyét az életben egyedülálló édesanyaként. Ehhez kénytelen több lábon állni, és a színészkedés mellett többek között fehérneműket reklámoz a közösségi oldalán.

Legutóbb egy zöld színű, csipkés szettet népszerűsített az Instagramon – ahol több mint 1,1 millióan követik –, a rajongók pedig nem győzik dicsérni, hogy három gyermek után is milyen kiváló formában van.

Helen Flanagan fehérneműben: