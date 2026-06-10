"Csak napi 1 órára vagyok Judy Garland. Utána csak a családom tagja akarok lenni" – pokoli árat fizetett a sztárságért a 104 éve született legenda

A mai napon 104 éve, hogy megszületett a hollywoodi Aranykor musicalfilmjeinek legfényesebb csillaga, Judy Garland. Rendkívül fiatalon került az Álomgyárba, mely amilyen sokat adott, legalább annyit el is vett a tragikus sorsú filmcsillagtól.

Judy Garland a hollywoodi Aranykor egyik legfényesebb csillaga volt (Fotó: Underwood Archives)

Judy Garland élete igazi hullócsillag-történet

Judy Garland már korábban is kapott filmszerepeket, de az 1939-es Óz, a csodák csodája után karrierje üstökösként lőtt ki. Az L. Frank Baum regénye alapján készült filmmusical nemcsak Judy Garland sztárrá cseperedése miatt volt különösen emlékezetes és meghatározó film. A forgatást tragédiák sora szegélyezte. Az első körben Bádogember szerepét alakító Buddy Ebsen nem tudta mire vállalkozik, amikor szerepet cserélt Ray Bolgerrel, aki nagyon vágyott a Madárijesztő szerepére. A Bádogember jelmezéhez tartozó festék alumínium port tartalmazott, ami amellett, hogy Ebsen egész tüdejét beborította, még allergiás reakciót is kiváltott nála. Az egyik forgatási napon már nem tudott lélegezni sem és azonnal kórházba kellett szállítani. Az MGM stúdió csendben intézte az ügyet, nem hozták nyilvánosságra, miért cserélték le Buddy Ebsent Jack Haley-re, és Haley sem tudta, mi történt Ebsennel. Az egyik Elvarázsolt Erdős jelenetben több repülő majmokat alakító színész is súlyosan megsérült, amikor az őket tartó zongorahúrok elszakadtak és több métert zuhantak a színpadra. Judy Garlandot sem kímélték az alkotók. Egy szűk és rendkívüli fájdalmakat okozó fűző-szerű eszközt kellett viselnie, hogy “laposabbnak”, kislányosabbnak tűnjön a szerepében. Ekkor 16 éves volt.

A kitörő sikerek ellenére az Óz, a csodák csodája forgatása kész rémálom volt (Fotó: Production Studio)

Az Óz hatalmas siker volt, és valóságos filmtörténeti mérföldkő a Technikoloros színesfilmre váltás bravúros megoldásával, de Judy Garland súlyos árat fizetett a csillogásért. Korai showbizniszes debütálásáért édesanyja volt a felelős, aki kegyelmet nem ismerve erőltette lányát a fényes karrier irányába. Az MGM stúdió akkori berendezkedésével és mindenre kiterjedő, szigorú szerződéseivel karöltve közösen verték be az első szögeket Judy Garland tragédiába torkollt karrierjének koporsójába.