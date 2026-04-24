Barbra Streisand már csak Fanny Brice marad – 84 éves az örök díva

A szórakoztatóipar legnagyobb dívája, aki minden létező területen kipróbálta magát, EGOT tulajdonos, több Grammy-díjas zenei albummal és sikeres Broadway produkcióval rendelkezik és még Robert Redfordot is elcsábította. Íme a 84 éves Barbra Streisand lenyűgöző karrierje.

Az örök Fanny Brice, Barbra Streisand 80 fölött is sziporkázik (Fotó: SNAP)

Barbra Streisand mindig színész akart lenni

Barbra Streisand már egészen fiatalon biztos volt benne, hogy számára egy út létezik, a showbiznisz. Egyik későbbi koncertjén, amikor tinédzser éveiről mesélt a közönségének, elmondta, hogy 15 évesen már arról álmodozott, hogy színésznő lesz, de ha nem, akkor színésznő és karmester. Humora azóta sem hagyta el, ahogy tehetsége sem: számtalan filmben, színpadi darabban és sorozatban játszott.

Karrierjét éjszakai klubokban kezdte, valamint kisebb Off-Broadway darabokban tűnt fel, és lassan, de biztosan stabil rajongóbázis épült köré egyedülálló és kivételesen erős hangja miatt. Első nagy debütálása a Broadway színpadán az 1962-es I Can Get It for You Wholesale című zenés komédiában volt. Még be sem indult igazán a karrierje, de a darabban nyújtott alakításáért már megkapta első Tony-díj jelölését, ami a színpadi világ legnagyobb elismerése. Rövidesen kiadta első két zenei albumát is, a The Barbra Streisand Album pedig többszörös Grammy-díjas lett.

Barbra Streisand filmjei

Filmes karrierjét a Broadway darab alapján készült Funny Girl című filmben kezdte. Fanny Brice karakterét már a világot jelentő deszkákon is eljátszotta és hatalmas sikert aratott vele, így nem is volt kérdés, hogy William Wyler rendezésében is ő alakítsa a legendás komika szerepét. Fanny Brice szerepéért megkapta első Oscar-díját, olyan körülmények között, amire ritkán van példa az Akadémia díjának történetében. Katharine Hepburnnel közösen, megosztva kapták meg a legjobb színésznőnek járó díjat: Hepburn Az oroszlán télen című filmben nyújtott alakításáért. A Funny Girl és Fanny Brice teljesen összefonódott Barbra Streisand nevével, napjainkban is vele azonosítják leginkább a karaktert.

Omar Sharif és Barbra Streisand legendás párost alkottak a Funny Girl című filmben (Fotó: Moviestore Collection)

Barbra Streisand és Robert Redford barátsága egy életen át kitartott

1973-ban egy legendás filmben szerepelt, egy legendás színész oldalán. A Sydney Pollack rendezte Ilyenek voltunk, melynek forgatókönyvét többek között Francis Ford Coppola is jegyzi, az egyik legnépszerűbb alakításává vált, ehhez azonban szükség volt a sármos Robert Redfordra is, akivel vitathatatlan kémiájuk volt a vásznon. Robert Redford 2025 szeptemberében távozott közülünk, a 98. Oscar-gálán pedig Barbra Streisand állt ki a színpadra, hogy megemlékezzen barátjáról és kollégájáról, majd elénekelte a film főcímdalát, a The Way We Were-t is.