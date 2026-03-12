Meglepetéssel készült a saját 80. születésnapjára Liza Minnelli 

80. születésnapját ünnepli Liza Minnelli, a Kabaré, a New York, New York, Az ítélet család sztárja, világhírű énekesnő és musical sztár. Te tudtad róla az alábbiakat?
A világsztár édesanyja, Judy Garland épp eléggé megtapasztalta Hollywood és a művészsors árnyoldalát ahhoz, hogy a gyerekei számára is ezt akarja. Azonban hiába próbálta határozottan lebeszélni mindhárom gyerekét arról, hogy a példáját kövessék a szórakoztatóiparban, nem járt túl sok sikerrel. Liza Minnelli egyenesen Oscar-díjas színész és énekesnő lett, Lorna Luft is előadóművészi pályára lépett, és Joey Luft ugyan hozzájuk képest csendesebb szakmát választott, de szintén művészit, hisz fotós lett belőle.
A keresztnevét a Gershwin-testvérek szerzeménye, a Liza (All the Clouds’ll Roll Away) című dal után adták neki a szülei. Az alábbi felvételen az édesanyja adja elő a saját tévéshow-jának 1963-as adásában, a végén pedig a tinédzser Liza is csatlakozik hozzá.
Ő az egyetlen Oscar-győztes a díj történelmében, akinek az apja és az anyja is szintén Oscar-díjas. A már említett Judy Garland mellett a rekordhoz apai ágról a filmrendező Vincente Minnelli járult hozzá. A szülei foglalkozása miatt lényegében filmstúdiókban nőtt fel Liza Minnelli, akinek már tizenévesen elkezdődött az énekesnői és színészi karrierje.
Túl hamar belecsöppent olyan dolgokba is, amikbe nem kellett volna, és ezután lényegében egész életében váltakozó sikerű küzdelmet folytatott az alkohol- és kábítószerfüggőséggel. Elhíresült például az az eset, amit a féktelen bulijairól híres Andy Warhol jegyzett fel a naplójába, miszerint egy alkalommal Minnelli megérkezve hozzá csak annyit mondott: „Kérem az összes drogot, ami nálatok van!”.
Mindössze 27 évesen, az 1973-as esztendő díjszezonjában olyan mértékben halmozott sikerre sikert, amire azóta is alig akadt példa. A Kabaréban nyújtott alakításáért elnyerte a Legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat és Golden Globe-ot is, valamit a Liza with a Z című varietéadásért a legrangosabb televíziós díjnak számító Primetime Emmyt is. Ilyen triplázásra egyetlen éven belül azóta csak Helen Hunt volt képes 1997-ben.
Az egyaránt kiemelkedő énekesi és színészi képességeit a musical műfajában tudta legjobban kamatoztatni, és ezt olyan színvonalon tette, hogy minden idők legnagyobbjaként is emlegetik a zenés zsánerben. Az is rendkívül ritkán fordult elő, hogy valaki musicalben nyújtott alakításért kapott Oscar-díjat, Liza Minnellin kívül ez csak nyolc színésznőnek (Anne Hathaway, Barbra Streisand, Julie Andrews, Rita Moreno, Catherine Zeta-Jones, Jennifer Hudson, Emma Stone, Ariana DeBose) sikerült valaha.
Ő az egyetlen előadó a világon, aki a REGOT cím büszke tulajdonosa. A betűszó a leghíresebb díjakat jelöli (amelyek közül az egyiket persze nem annyira szeretik megkapni): Arany Málna (Razzie), Emmy, Grammy, Oscar és Tony. Minnellin kívül soha senki nem gyűjtötte be mindegyiket. De olyan színésznőből is mindössze négy van (Liza Minnelli, Halle Berry, Faye Dunaway, Sandra Bullock) aki a pályafutása során megkapta nem csak az Oscar-díjat, de a minden évben a legrosszabb filmes teljesítményekért kiosztott Arany Málna-díjat is. Utóbbit Minnelli 1989-ben két alakításával (Arthur 2., Bérelj zsarut) is „kiérdemelte”.
A magánélete nem csak a függőségek, de a párkapcsolatok terén is küzdelmesen alakult. Négyszer házasodott, és négyszer vált el, a leghosszabb ideig, 1979 és 1992 között Mark Gero szobrász volt a férje. Soha nem született gyermeke, noha nagyon szerette volna: többször is teherbe esett, de sajnos mindegyik vetéléssel végződött. Amikor az utolsó babát megpróbálták megmenteni az orvosok, Minnelli is olyan súlyos egészségkárosodást szenvedett, hogy többször már nem volt esélye az anyaságra.
54 évesen olyan súlyos vírusos agyvelőgyulladáson esett át, hogy az orvosok már azon a véleményen voltak: sohasem fog tudni beszélni, és az egész hátralevő életét kerekesszékben kell töltenie. Minnelli azonban rájuk cáfolt, és minden egyes nap keményen dolgozva, mozgás- és énekterápiával sikerült teljesen felépülnie.
Színészként már több mint egy évtizede láthattuk őt utoljára, a mozivásznon a Szex és New York 2., képernyőn Az ítélet család szereplőgárdájában. Énekesnőként persze az elmúlt évtizedben is koncertezett, és a 80. születésnapjára időzítette az önéletrajza (Kids, Wait Till You Hear This!) megjelenését, amit egy azonos című új dal kiadásával is megfejelt.
