Meglepetéssel készült a saját 80. születésnapjára Liza Minnelli 

80. születésnapját ünnepli Liza Minnelli, a Kabaré, a New York, New York, Az ítélet család sztárja, világhírű énekesnő és musical sztár. Te tudtad róla az alábbiakat?

A Liza Minnelli filmek beírták magukat a történelem könyvekbe (Fotó: Abaca/Northfoto)

Liza Minnelli édesanyja hiába akarta lebeszélni lányát a szórakoztatóiparról

A világsztár édesanyja, Judy Garland épp eléggé megtapasztalta Hollywood és a művészsors árnyoldalát ahhoz, hogy a gyerekei számára is ezt akarja. Azonban hiába próbálta határozottan lebeszélni mindhárom gyerekét arról, hogy a példáját kövessék a szórakoztatóiparban, nem járt túl sok sikerrel. Liza Minnelli egyenesen Oscar-díjas színész és énekesnő lett, Lorna Luft is előadóművészi pályára lépett, és Joey Luft ugyan hozzájuk képest csendesebb szakmát választott, de szintén művészit, hisz fotós lett belőle.

Egy dalról kapta a nevét

A keresztnevét a Gershwin-testvérek szerzeménye, a Liza (All the Clouds’ll Roll Away) című dal után adták neki a szülei. Az alábbi felvételen az édesanyja adja elő a saját tévéshow-jának 1963-as adásában, a végén pedig a tinédzser Liza is csatlakozik hozzá.

Mindkét szülője Oscar-díjas

Ő az egyetlen Oscar-győztes a díj történelmében, akinek az apja és az anyja is szintén Oscar-díjas. A már említett Judy Garland mellett a rekordhoz apai ágról a filmrendező Vincente Minnelli járult hozzá. A szülei foglalkozása miatt lényegében filmstúdiókban nőtt fel Liza Minnelli, akinek már tizenévesen elkezdődött az énekesnői és színészi karrierje.

Egész életében függőségekkel küzdött

Túl hamar belecsöppent olyan dolgokba is, amikbe nem kellett volna, és ezután lényegében egész életében váltakozó sikerű küzdelmet folytatott az alkohol- és kábítószerfüggőséggel. Elhíresült például az az eset, amit a féktelen bulijairól híres Andy Warhol jegyzett fel a naplójába, miszerint egy alkalommal Minnelli megérkezve hozzá csak annyit mondott: „Kérem az összes drogot, ami nálatok van!”.

Egyetlen év alatt letarolta a showbusiness-t

Mindössze 27 évesen, az 1973-as esztendő díjszezonjában olyan mértékben halmozott sikerre sikert, amire azóta is alig akadt példa. A Kabaréban nyújtott alakításáért elnyerte a Legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat és Golden Globe-ot is, valamit a Liza with a Z című varietéadásért a legrangosabb televíziós díjnak számító Primetime Emmyt is. Ilyen triplázásra egyetlen éven belül azóta csak Helen Hunt volt képes 1997-ben.