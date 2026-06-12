„Nem akartam kiárusítani magam” – A gyógyíthatatlan Christina Applegate élete legfontosabb döntését hozta meg

Az utóbbi években a bulvár világa kifejezetten hangos Christina Applegate gyógyíthatatlan betegségétől, melynek révén a karrierjét se tudja úgy folytatni, ahogy azt ő szerette volna 54 évesen. A közelmúltban mégis a művészete került középpontba, amikor a sztár maga elevenítette fel életútjának egyik legmerészebb lépését.

Karrierje legfontosabb sarokkövéről írt Christina Applegate (Fotó: Cinema Plus)

Christina Applegate élete legfontosabb döntését hozta meg

A színésznő nemrég kiadta életrajzi könyvét You With The Sad Eyes címmel. Ebben élete legsarkallatosabb pontjairól ír, melyek meghatározták művészi identitását, kezdve az első nagy ugrással a függetlenség felé.

Életemnek ezen a pontján úgy éreztem, hogy minden megváltozik. Kinőttem a gyerekkoromból egy olyan helyre, ahol magamnak hozhattam meg a döntéseimet és a legmélyebb traumáimat, amiket felhalmoztam, csak úgy elengedtem. Az Egy rém rendes család fénykora volt ez. Éppen arra készültem, hogy jelentkezek arra a szerepre, amit nekem szántak – ez volt a Kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót se! Már anyámtól is elköltöztem, minden új és izgalmas volt.

Christina Applegate kifejtette, hogy egy elég különös párkapcsolatban volt akkor, aki ebben az időben a színésznő anyjának panaszkodott, amiért nem figyelt rá – mire az édesanyja elküldte őt melegebb éghajlatra. Azonban nem ez volt a színésznő aggálya, egyszerűen tartott attól, miként fogják megítélni őt azután, hogy elfogadja ezt a szerepet.

Úgy voltam vele, mint az Egy rém rendes családdal – először nem akartam elfogadni a Kipurcant a bébicsőszt…, mert stúdió film volt. Független filmeket szerettem volna csinálni, nem akartam kiárusítani magam. Azt gondoltam, hogy ez egy hatásvadász film, de akkoriban minden az volt. Végül hatalmas bukás lett, ami miatt nem kaptam szerepeket évekig, mert konkrétan a cím felett az én nevem virított.

A színésznő kifejtette az életrajzában, hogy ettől függetlenül büszke erre a filmalkotásra, mely saját kultusznak örvend és nem mellékesen művészi függetlenségének első sarokköve. Később a Christina Applegate-filmeket egyebek közt olyan alkotások bővítették, mint az Édes kis semmiség, a Rossz anyák és A híres Ron Burgundy legendája.