Visszatértek! Újra együtt az Egy rém rendes család

Egy rém rendes család
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 13:35
Lassan harminc éve, hogy külön váltak útjaik. Most újra láthatjuk az Egy rém rendes családot!

Lassan 30 éve, egész pontosan 1997. június 9. óta már, hogy az Egy rém rendes családhoz nem készült új epizód. Arról a sorozatról beszélünk, ami a magyarok közt is kifejezetten népszerű volt azonosulható karaktereivel, tabudöntögető témáival, melyekhez napjainkban óvatosabban nyúlnak a filmkészítők, avagy sehogy sem. Talán pont ez az elfojtott, organikus alakulásának folyását kupakjával elzáró világi trend indokolhatta, hogy a csapat szembeszállva a megváltozott közízléssel ismét visszatérjen egy utolsó utáni közös bulira.

az Egy rém rendes család szereplői
Az Egy rém rendes család 11 évadot élt meg, de 38 éve imádjuk (Fotó: Fox Network / Courtesy of Fox Network)

Sokan hiányolták már az Egy rém rendes családot

A sorozat nehezen hasonlítható bármely sitcomhoz a piacon, teljesen más volt mint mondjuk a Cheers vagy a Seinfeld, amihez sokan hasonlították. Az, hogy a történet közepében egy család van, csak egy alapot ad arra, hogy fricskát vessenek az aktuális politikai trendekre, közhangulatra, úgy nevetve a világon, hogy a világ visszanevet rá. A körítése bár több helyen alpári volt, de őszinte és autentikus, valamint olyan szinten bátor, amennyire a nevettetők manapság már nem nagyon mernek megindulni. A sorozatnak mindenesetre már régóta vége, Ed O'Neill pedig (érthetően) Sofia Vergarára cserélte feleségét a Modern családban.

A közkedvelt családot legközelebb a los angeles-i Wiltern színházban láthatja a közönség 2026. január 28-án. Az exkluzív eseményre sikerült beszervezni az Egy rém rendes család szereposztását: Ed O’Neill (Al Bundy), Katey Sagal (Peggy Bundy), Christina Applegate (Kelly Bundy) és David Faustino (Bud Bundy). A nosztalgikus előadáson várhatóan felelevenítik a 11 évadot, 259 epizódot megélt sorozat hangulatát. 

A hivatalos bejelentő szerint a nézők számára eddig soha be nem mutatott történeteket hallhatnak, betekinthetnek a kulisszák mögé és sok nevetéssel élhetik újra az ikonikus pillanatokat. Arról, hogy videóanyag készül-e a színházi előadásról egyelőre nincs információ, emiatt a legbiztosabban csak az láthatja, aki már most lefoglalja a jegyet Los Angelesbe.

A szórakoztatáson kívül nemesebb célja is van a találkozónak. Minden eladott jegy után két dollár a Race to Erase MS nevet viselő kampányhoz kerül, mely a szklerózis multiplex gyógyítására irányul. Az adományozás apropóját éppen a Kellyt játszó színésznő, Christina Applegate betegsége adhatta, akiről 2021-ben derült ki, hogy autoimmun betegségben szenved. Erre hivatkozva a színésznő 2023-ban hivatalosan is kihátrált a szereplésből, melyet ezúttal megtör a rendhagyó nosztalgia kedvéért.

Korábban egyébként volt olyan megmozdulás, amely visszahozta volna a köztudatba a sorozatot. A Sony ugyanis készült volna egy animált visszatéréssel 2022-ben — az eredeti felállást újra szerepeltetve — de erről azóta nincs hír, hogy hogyan áll a tervezőasztalon.

 

