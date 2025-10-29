Visszatértek! Újra együtt az Egy rém rendes család

Lassan 30 éve, egész pontosan 1997. június 9. óta már, hogy az Egy rém rendes családhoz nem készült új epizód. Arról a sorozatról beszélünk, ami a magyarok közt is kifejezetten népszerű volt azonosulható karaktereivel, tabudöntögető témáival, melyekhez napjainkban óvatosabban nyúlnak a filmkészítők, avagy sehogy sem. Talán pont ez az elfojtott, organikus alakulásának folyását kupakjával elzáró világi trend indokolhatta, hogy a csapat szembeszállva a megváltozott közízléssel ismét visszatérjen egy utolsó utáni közös bulira.

Az Egy rém rendes család 11 évadot élt meg, de 38 éve imádjuk (Fotó: Fox Network / Courtesy of Fox Network)

Sokan hiányolták már az Egy rém rendes családot

A sorozat nehezen hasonlítható bármely sitcomhoz a piacon, teljesen más volt mint mondjuk a Cheers vagy a Seinfeld, amihez sokan hasonlították. Az, hogy a történet közepében egy család van, csak egy alapot ad arra, hogy fricskát vessenek az aktuális politikai trendekre, közhangulatra, úgy nevetve a világon, hogy a világ visszanevet rá. A körítése bár több helyen alpári volt, de őszinte és autentikus, valamint olyan szinten bátor, amennyire a nevettetők manapság már nem nagyon mernek megindulni. A sorozatnak mindenesetre már régóta vége, Ed O'Neill pedig (érthetően) Sofia Vergarára cserélte feleségét a Modern családban.

A közkedvelt családot legközelebb a los angeles-i Wiltern színházban láthatja a közönség 2026. január 28-án. Az exkluzív eseményre sikerült beszervezni az Egy rém rendes család szereposztását: Ed O’Neill (Al Bundy), Katey Sagal (Peggy Bundy), Christina Applegate (Kelly Bundy) és David Faustino (Bud Bundy). A nosztalgikus előadáson várhatóan felelevenítik a 11 évadot, 259 epizódot megélt sorozat hangulatát.

A hivatalos bejelentő szerint a nézők számára eddig soha be nem mutatott történeteket hallhatnak, betekinthetnek a kulisszák mögé és sok nevetéssel élhetik újra az ikonikus pillanatokat. Arról, hogy videóanyag készül-e a színházi előadásról egyelőre nincs információ, emiatt a legbiztosabban csak az láthatja, aki már most lefoglalja a jegyet Los Angelesbe.

A szórakoztatáson kívül nemesebb célja is van a találkozónak. Minden eladott jegy után két dollár a Race to Erase MS nevet viselő kampányhoz kerül, mely a szklerózis multiplex gyógyítására irányul. Az adományozás apropóját éppen a Kellyt játszó színésznő, Christina Applegate betegsége adhatta, akiről 2021-ben derült ki, hogy autoimmun betegségben szenved. Erre hivatkozva a színésznő 2023-ban hivatalosan is kihátrált a szereplésből, melyet ezúttal megtör a rendhagyó nosztalgia kedvéért.