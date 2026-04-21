"Kemény csaj vagyok" – Christina Applegate megmenekült! Kiengedték a kórházból az Egy rém rendes család bombázóját

Christina Applegate múlt héten kórházba került, rajongói azóta elárasztották a közösségi felületeit aggódó üzenetekkel és kommentekkel. A színésznő mostanra jobban van és reagált az állapotát taglaló kérdésekre.

Christina Applegate betegsége ellenére is derűlátó (Fotó: Hfpa)

Christina Applegate: ,,Én egy kemény csaj vagyok”

Az 54 éves színésznőt 2021-ben diagnosztizálták sclerosis muliplexszel, ami egy központi idegrendszert támadó, krónikus autoimmun betegség. Szigorú életmóddal és kezelésekkel megfékezhető a beteg állapotának romlása, de végleges gyógymód még továbbra sem áll rendelkezésre. Christina Applegate derekasan helytállt az elmúlt években, voltak jobb és rosszabb időszakai, de emelt fővel viseli betegségét. Most sajnos pont egy rosszabb időszak következett az Egy rém rendes család sztárjának életében, múlt héten kórházba szállították, rajongói pedig azonnal biztosították őt együttérzésükről és támogatásukról.

Applegate a kórházi látogatása óta először szólalt meg és egy Instagram posztban köszönte meg a kedves szavakat.

“Köszönöm a túlcsorduló szeretetet és jókívánságokat. Az egészségügyi problémák számomra már állandósultak, de kemény csaj vagyok, minden nappal egyre erősebb vagyok és jobban érzem magam. Most egy kis szünetet tartok és az egészségemre fókuszálok, de senki ne aggódjon, rövidesen visszatérek, mert bőven van még mondanivalóm.”

Ugyan időnként szüksége van a botra, de Christina Applegate keményen küzd (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A színésznő nemrég jelentette meg You With the Sad Eyes címen memoárját, melyből az is kiderül, hogy a végleges SM diagnózis előtt már hét évvel érzékelte az első apróbb tüneteket, a lábrángást és a zsibbadást. Christina Applegate betegsége ellenére sem vonult vissza, a Halott vagy című sorozat főszerepében 2019 és 2022 között láthatták a nézők, az IMDB információi szerint pedig egy közelgő tévéfilmben is szerepelhet a jövőben.

A Halott vagy sorozat forgatása környékén kapta meg a diagnózist (Fotó: Cbs Television)

Christina Applegate kitálalt

A memoár megjelenése után többször olvashattunk róla, mert a könyvben fény derült olyan történetekre, melyeket a színésznő eddig nem igazán tárt a nyilvánosság elé. Többek között őszintén mesélt az Egy rém rendes család forgatása körüli időszakról, az általa alakított Kelly Bundy karakteréről, különösen, ami emlékezetes ruhatárát illeti. Az is kiderült, milyen méltatlanul kevés fizetést ajánlott neki a stúdió a Will Ferrell-lel közös, A híres Ron Burgundy legendája című film női főszerepéért, amit végül csak azért vállalt el, mert Ferrell és Adam McKay rendező összedobták neki a saját gázsijukból a megfelelő összeget.