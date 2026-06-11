„Olyan sokáig készült, hogy egyet ki kellett hagynunk” – Hivatalos! Channing Tatum és Jonah Hill megint együtt bohóckodik

Jonah Hill és Channing Tatum megint inkognitóban nyomoznak. Már hivatalos, jön a 24 Jump Street a régi gárdával, ahogy szeretjük.

Channing Tatum és Jonah Hill ismét a mozikban szerencsétlenkednek (Fotó: Columbia Pictures)

Channing Tatum és Jonah Hill ismét akcióban

A Sony megerősítette, már javában folynak a 24 Jump Street film előkészületi munkálatai. A két kedvenc főszereplőnk mellett Ice Cube is színre lép, aki szintén régi bútordarabnak számít a filmsorozatban. Rodney Rothman rendezi a vígjátéksorozat legújabb darabját, a Jonah Hill és Meghan Malloy által írt forgatókönyvből. Phil Lord és Chris Miller, akik a 21 Jump Street és 22 Jump Street filmeket rendezték, ezúttal a produceri székben foglalnak helyet. Felmerül a kérdés, hogy a 21 és a 22 után miért egyből a 24-re ugrottunk, de Neal H. Moritz producer Instagram posztja, melyben bejelentette a közelgő filmet, megadja a választ.

„Olyan sokáig készült, hogy egyet ki kellett hagynunk.”

Nem kell aggódnunk a 24 Jump Street stábja miatt

Rodney Rothman filmjei közül a 2018-as Pókember: Irány a Pókverzum! Oscar-díjat nyert a legjobb animációs film kategóriában, így magabiztosan állhat neki a feladatnak. Azt ugyan nem gondoljuk, hogy egy 24 Jump Street kaliberű film akár jelölést is kapna a következő Oscar-gálán, de Rothman jelenléte mindenképpen borítékolja, hogy a végeredmény nem hagy kívánni valót maga után.

Chris Miller, aki az első Jump Street filmet rendezte, idén a Ryan Gosling főszereplésével készült Hail Mary-küldetéssel vágtatott be a mozikba és a filmrajongók szívébe. Miller szárnyal a kasszasiker sci-fi óta, így biztosan hasznos tagja lesz a 24 Jump Street filmes csapatának is.

A film cselekményének részleteit egyelőre hét lakat alatt őrzik. Az elsőként készült 21 Jump Street-ben Jonah Hill és Channing Tatum középiskolások közé épülnek be, a következő részben pedig az egyetemi padokat koptatják, így ötletünk sincs, mi lehet a következő lépés a két szedett-vedett rendőr számára.

A Jump Street-filmek az 1987-es, azonos című sorozat alapján készültek, melyben nem más kezdte karrierjét, mint kedvenc Jack Sparrow kapitányunk, Johnny Depp. Ennek emlékére a héten születésnapját ünneplő színész még egy cameo szerepet is bevállalt az első filmben.