Ryan Gosling megmenti a világot: ilyen lett A Hail Mary-küldetés

Hamarosan mozikba kerül Phil Lord és Christopher Miller rendezése, A Hail Mary-küldetés. Az Andy Weir regénye alapján készült sci-fi főszerepében Ryan Goslingot láthatjuk, aki az emberiség utolsó mentsváraként próbálja megmenteni a bolygót a pusztulástól.

Dr. Grace középiskolai tanárból A Hail Mary-küldetés vezetőjévé lép elő (Fotó: Amazon MGM Studios)

A Hail Mary-küldetés: Ryan Gosling megmenti a világot

A Mentőexpedíció írója, Andy Weir bestseller regénye alapján készült A Hail Mary-küldetés, melyben Ryan Gosling alakítja Ryland Grace, egy természettudomány-tanár és egyben bukott mikrobiológus szerepét. Grace még nem is sejti, mi vár rá, amikor megkeresik őt a kormány emberei, és közlik vele a sokkoló hírt: csak ő tudja megmenteni a Földet. A Nap haldoklik, Goslingot pedig kilövik az űrbe, hogy oldja meg a problémát. Eközben megismerkedik egy űrlénnyel, akit Rockynak nevez el és lassacskán megtanul kommunikálni vele, így kiderül, hogy Rocky is azért van itt, amiért a középiskolai tanár; az ő bolygója is haldoklik, a megoldást pedig csak együtt találhatják meg a problémára.

A Ryan Golsing-filmek legújabb darabja: a világsztár által alakított Dr. Grace nem egészen önszántából kerül az űrhajóra, de ez az egyetlen megoldás (Fotó: Amazon MGM Studios)

A Hail Mary-küldetés: technikai bravúrok

Ha a mozirajongók még bizonytalanok lennének, itt egy újabb izgalmas ok, amiért mindenképpen érdemes lesz megnézni Ryan Gosling sci-fijét. A Hail Mary-küldetés rendezője, Christopher Miller árulta el, hogy a forgatáson egyáltalán nem használtak se zöld, se kék hátteret, ami egészen figyelemre méltó, tekintve, hogy egy 156 perces sci-firől beszélünk. Az egész belső díszletet megépítették, sőt, a külső díszlet egy részét is. Minden „élőben” forgott, azt a hatást keltve, mintha az űrlény, Rocky végig ott lett volna a forgatáson.

Így lett valódi és természetes hatása az egésznek. Greg Fraser operatőr és csapata pedig úgy világították be a díszletet, olyan vizuális trükktechnikákat alkalmaztak, amivel biztosították a kamera szabad mozgását, így bármikor meg tudták találni a megfelelő beállítást és pillanatot, nem csak találgattak, hogy merre bukkanhat fel Rocky, ha esetleg utómunkával adnák hozzá a jelenetekhez. Ettől tűnik az egész olyan eredetinek és valóságosnak.