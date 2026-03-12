Ryan Gosling megmenti a világot: ilyen lett A Hail Mary-küldetés

Hamarosan mozikba kerül Phil Lord és Christopher Miller rendezése, A Hail Mary-küldetés. Az Andy Weir regénye alapján készült sci-fi főszerepében Ryan Goslingot láthatjuk, aki az emberiség utolsó mentsváraként próbálja megmenteni a bolygót a pusztulástól.
A Mentőexpedíció írója, Andy Weir bestseller regénye alapján készült A Hail Mary-küldetés, melyben Ryan Gosling alakítja Ryland Grace, egy természettudomány-tanár és egyben bukott mikrobiológus szerepét. Grace még nem is sejti, mi vár rá, amikor megkeresik őt a kormány emberei, és közlik vele a sokkoló hírt: csak ő tudja megmenteni a Földet. A Nap haldoklik, Goslingot pedig kilövik az űrbe, hogy oldja meg a problémát. Eközben megismerkedik egy űrlénnyel, akit Rockynak nevez el és lassacskán megtanul kommunikálni vele, így kiderül, hogy Rocky is azért van itt, amiért a középiskolai tanár; az ő bolygója is haldoklik, a megoldást pedig csak együtt találhatják meg a problémára.
Ha a mozirajongók még bizonytalanok lennének, itt egy újabb izgalmas ok, amiért mindenképpen érdemes lesz megnézni Ryan Gosling sci-fijét. A Hail Mary-küldetés rendezője, Christopher Miller árulta el, hogy a forgatáson egyáltalán nem használtak se zöld, se kék hátteret, ami egészen figyelemre méltó, tekintve, hogy egy 156 perces sci-firől beszélünk. Az egész belső díszletet megépítették, sőt, a külső díszlet egy részét is. Minden „élőben” forgott, azt a hatást keltve, mintha az űrlény, Rocky végig ott lett volna a forgatáson.
Így lett valódi és természetes hatása az egésznek. Greg Fraser operatőr és csapata pedig úgy világították be a díszletet, olyan vizuális trükktechnikákat alkalmaztak, amivel biztosították a kamera szabad mozgását, így bármikor meg tudták találni a megfelelő beállítást és pillanatot, nem csak találgattak, hogy merre bukkanhat fel Rocky, ha esetleg utómunkával adnák hozzá a jelenetekhez. Ettől tűnik az egész olyan eredetinek és valóságosnak.
Valóban, a film látványvilága lenyűgöző, de közben teljesen hitelesnek tűnik. Nincs olyan érzésünk közben, hogy az alkotók bármit elhitethetnek velünk, csak azért, mert nekünk fogalmunk sincs, milyen lehet egy űrhajó. Se vége se hossza az űrhajók fedélzetén játszódó sci-fiknek, ez a téma a filmtörténet kezdete óta foglalkoztatja a filmkészítőket. Ahogy teltek az évek és fejlődött a technológia, egyre izgalmasabb megoldásokkal jelenítették meg a világűrt és a legkacifántosabb űrhajókat. Miller és csapata is új szemszögből közelítették meg a témát, bár felfedezhetőek finom utalások korábbi, hasonló műfajú filmekre, de kétségtelen, hogy az egész film alatt érezhető volt, hogy megépített díszlettel van dolgunk és nem megúszós CGI-jal.
Ryan Gosling színészi játékában nem találunk kivetnivalót, a Hail Mary-küldetés egy újabb darabja a filmográfiájának, amivel ismét bebizonyítja, hogy már igen messzire került korábbi, romantikus vígjátékos múltjától.
A Hail Mary-küldetés március 19-től látható a magyar mozikban.
