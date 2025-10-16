Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Visszatér a túlkoros osztag? Channing Tatum eloszlatta a kételyeket a Jump Street 3 felől

Channing Tatum
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 17:15
21 Jump StreetJonah Hill
Nem túl jó hírek érkeztek a Jump Street 3 kapcsán. Channing Tatum szerint talán soha nem jön el és ennek csak egy oka van.

Bár arról írhatnánk, hogy a mostanság sorra rossz filmekben szereplő Channing Tatum és Jonah Hill visszatérnek a túlkoros osztag szerepében, de erre még várnunk kell... és még akkor se biztos, hogy eljön.

Channing Tatum és Jonah Hill
Jonah Hill és Channing Tatum szórakoztató figurák voltak a Jump Street filmekben (Fotó: Columbia Pictures)

Nem biztos, hogy valaha megkapjuk Channing Tatum sikerfilmjének a folytatását

A 21 Jump Street és a folytatása egy igazi közönségkedvenc projekt volt Jonah Hill és Channing Tatum főszereplésével. Ezekben a sztorikban a színészek ügyetlen rendőröket játszanak, akik középiskolában és egyetemben olvadnak be a közösségbe, hogy feltárják a legsötétebb drogügyeket, természetesen megannyi káoszt okozva a folyamat közben. Egyszerre volt humorosabb hangvételű akciófilm és a régi buddy cop filmeknek egy sajátos paródiája.

A közönség nem várt sokat tőle, de pozitívan csalódtak, mert sokkal szellemesebb és eredetibb lett, mint az eredeti nyolcvanas évekbeli TV műsor — amely Johnny Depp egy korai dobása volt, hasonló koncepcióra építve.

A 2014-es folytatás, a 22 Jump Street óta csend övezi a filmsorozatot. A főszereplőt, Channing Tatumot azóta is gyakran zaklatják azzal kapcsolatban, hogy mikor jön a folytatás. Legutóbb a Variety-nek beszélt a lehetetlen projekt kapcsán, melyről elmondta, hogy a legjobb forgatókönyv, amit rá és Johan Hillre írtak:

Többet kérdeznek engem a Jump Street 3-ról, mint bármilyen más filmről amit ezen a bolygón alkottam. Nem hiszem, hogy valaha megvalósul. A problémák felül vannak. A producerek díjazása drágább lenne, mint a film maga — ha nem drágább. Egyszerűen túl nehéz.

Állítólag a projekt megvalósításához sikerült némi kompromisszumban megegyezni, ami Channing Tatum, Jonah Hill, Phil Lord és Chris Miller produceri díjazását illeti. Csak egy producert nem sikerült meggyőzni:

Neal H. Moritz produceri díjazása túl magas és őszintén, ez a projekt kárára megy.

Pontos számokat a színész nem említett. A korábbi filmek alacsony költségvetésük mellett komoly pénzügyi nyereséggel zártak. Az első film, a 21 Jump Street kb. 42 millió dolláros költségvetésből készült, és világszerte több mint 200 millió dollárt hozott. A folytatás, a 22 Jump Street még nagyobb bevételt termelt, több mint 190 millió dollárt szerzett világszerte, 50 millió dolláros költségvetéssel.

Channing Tatum legközelebb a Roofman — A besurranó című filmben lesz látható, melyet itthon október 30-án mutatnak be.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu