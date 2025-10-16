Visszatér a túlkoros osztag? Channing Tatum eloszlatta a kételyeket a Jump Street 3 felől

Bár arról írhatnánk, hogy a mostanság sorra rossz filmekben szereplő Channing Tatum és Jonah Hill visszatérnek a túlkoros osztag szerepében, de erre még várnunk kell... és még akkor se biztos, hogy eljön.

Jonah Hill és Channing Tatum szórakoztató figurák voltak a Jump Street filmekben (Fotó: Columbia Pictures)

Nem biztos, hogy valaha megkapjuk Channing Tatum sikerfilmjének a folytatását

A 21 Jump Street és a folytatása egy igazi közönségkedvenc projekt volt Jonah Hill és Channing Tatum főszereplésével. Ezekben a sztorikban a színészek ügyetlen rendőröket játszanak, akik középiskolában és egyetemben olvadnak be a közösségbe, hogy feltárják a legsötétebb drogügyeket, természetesen megannyi káoszt okozva a folyamat közben. Egyszerre volt humorosabb hangvételű akciófilm és a régi buddy cop filmeknek egy sajátos paródiája.

A közönség nem várt sokat tőle, de pozitívan csalódtak, mert sokkal szellemesebb és eredetibb lett, mint az eredeti nyolcvanas évekbeli TV műsor — amely Johnny Depp egy korai dobása volt, hasonló koncepcióra építve.

A 2014-es folytatás, a 22 Jump Street óta csend övezi a filmsorozatot. A főszereplőt, Channing Tatumot azóta is gyakran zaklatják azzal kapcsolatban, hogy mikor jön a folytatás. Legutóbb a Variety-nek beszélt a lehetetlen projekt kapcsán, melyről elmondta, hogy a legjobb forgatókönyv, amit rá és Johan Hillre írtak:

Többet kérdeznek engem a Jump Street 3-ról, mint bármilyen más filmről amit ezen a bolygón alkottam. Nem hiszem, hogy valaha megvalósul. A problémák felül vannak. A producerek díjazása drágább lenne, mint a film maga — ha nem drágább. Egyszerűen túl nehéz.

Állítólag a projekt megvalósításához sikerült némi kompromisszumban megegyezni, ami Channing Tatum, Jonah Hill, Phil Lord és Chris Miller produceri díjazását illeti. Csak egy producert nem sikerült meggyőzni:

Neal H. Moritz produceri díjazása túl magas és őszintén, ez a projekt kárára megy.

Pontos számokat a színész nem említett. A korábbi filmek alacsony költségvetésük mellett komoly pénzügyi nyereséggel zártak. Az első film, a 21 Jump Street kb. 42 millió dolláros költségvetésből készült, és világszerte több mint 200 millió dollárt hozott. A folytatás, a 22 Jump Street még nagyobb bevételt termelt, több mint 190 millió dollárt szerzett világszerte, 50 millió dolláros költségvetéssel.