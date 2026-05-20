Scherer Péter halálával már biztos! Átok ül a Szuperbojzon: sorra veszítjük el a film sztárjait

Az egész országot egy emberként rázta meg tegnap a hír, hogy elhunyt Scherer Péter. A magyar filmgyártás elmúlt jó pár évtizedének megkerülhetetlen alakja számos kiváló alkotásban tette le a névjegyét, de mindemellett Scherer Péter ereje abban is rejlett, hogy még a rossz filmekben is emlékezeteset tudott alakítani. Persze mindent azért még ő sem tudott megmenteni, így azt a Szuperbojzt sem, melynek már majdnem a komplett szereplőgárdájától idő előtt kellett búcsúznunk.

Bajor Imrétől kellett először elköszönnünk

Sajnos azért is különösen fájó, hogy a Szuperbojzra nem lehet semmi jót sem mondani, mi több, sokak szerint ez a valaha készült legrosszabb magyar film, mert ez volt a legendás kacagtató, Bajor Imre utolsó filmszerepe. A főszereplőt, Johnny G-t azaz a kiöregedett rocksztárt alakító kiváló színész-komikus mindössze 57 évesen hunyt el még 2014-ben, maga után hatalmas döbbenetet, és még annál is nagyobb űrt hagyva.

Gesztesi Károly 2020-ban csatlakozott az égi társulathoz

Bajor Imre halála is sokkoló volt, de Gesztesi Károly elvesztését sem igazán sikerült azóta se felfognunk. Shrek utánozhatatlan magyar hangja még 2020 januárjában lett rosszul autójában, és a mentősök hiába küzdöttek az életéért közel egy órán át, már mind hiába volt. A Szuperbojzban Bajor Imre zenekarának egyik tagját alakító Gesztesi egyébként egy másik elátkozottnak vélt magyar filmben, a Kútfejek című vígjátékban is szerepelt, méghozzá ezen lista egy másik szereplőjével vállvetve.

Haumann Pétert két évre rá vesztettük el

Az Indul a bakterház sztárja talán abból a szempontból kilóg a sorból, hogy társaival ellentétben tőle nem kellett tragikusan idejekorán elköszönnie a közönségnek. A Szuperbojzban a másik főszereplő, Kolovratnik Zoltán édesapját alakító Haumann Péter 81 évesen hunyt el még 2022-ben hosszú betegség után.

Kálloy Molnár Péter elvesztése is mindenkit sokkolt

A Szuperbojz égi bandája 2025-ben sajnálatos módon újabb taggal bővült. Az egész országot sokkolta Kálloy Molnár Péter halálhíre. A honi szinkronvilág legendája is komoly betegséggel, hasnyálmirigyrákkal küzdött, mely utolsó hónapjaira már annyira súlyos lett, hogy több munkát, így Jack Black HBO Maxon jelenleg nagyot hasító vígjátékát sem tudta már elvállalni, tavaly decemberben pedig örökre lehunytak a színpadi fények. Gesztesi Károly mellett egyébként a mindössze 55 esztendősen elhunyt Kálloy volt az, aki szintén szerepelt a másik átok ülte filmben.