Emlékszel még a Szuperbojzra? Íme a film, amitől Bajor Imre megváltását vártuk, de csak fájdalmat hozott

Az ezredfordulótól kezdve a hazai filmgyártást egyfajta remake-hullám ragadta el, élén Kabay Barna és Gyöngyössy Bence párosával, akinek a nevéhez olyan klasszikusok feltámasztása fűződik, mint a Hippolyt, a lakáj, a Meseautó, az Egy szoknya, egy nadrág vagy az Egy bolond százat csinál. A kezdeti lendület azonban idővel alábbhagyott, ám az évtized végén még megpróbálkoztak egy másik Kabos Gyula-vígjáték, A kölcsönért kastély újraforgatásával, azonban a projekt már a kezdeti stádiumban irányt váltott, és inkább valami újat, valami frisset próbáltak megalkotni a készítők. Ez lett a Bajor Imre főszereplésével bemutatott Szuperbojz, mely maximum csak a címében szuper, megjelenését követően ugyanics csúnyán elhasalt a kritikusok és a rajongók szemében egyaránt.
Az eredetileg egy újabb Kabos-remake-nek szánt alkotás sztorija egy magyar származású amerikai rocksztár hazatéréséről szól, akit az egzisztenciális kríziséből lánya, az idehaza méltatlanul keveset emlegetett Kerekes Vica által alakított, Judit azzal próbálja kirázni, hogy újra színpadra akarja állítani, méghozzá régi cimborái társaságában. Ehhez talál is egy szélhámost, aki menedzsernek adja ki magát, és akibe a lány még a tenyérnyi történet közepette bele is szeret. Nem árulunk el nagy titkot, ha elmondjuk, a film bármiféle komolyabb bonyodalom nélkül, happy enddel zárul.
A Szuperbojz bukástörténetét akár egyetemen is lehetne tanítani. Az alapanyag ugyanis több volt mint ígéretes, az eredeti forgatókönyv, valamint a fiatal arcokkal és hamisítatlan színészlegendákkal teletűzdelt szereplőgárda megadta az alapot ahhoz, hogy egy kiváló, keserédes poénokkal megfűszerezett komédia kerekedjen ki belőle. Bajor Imre (kinek egyébként halála előtt ez volt az utolsó filmszerepe) szerepeltetésével pedig akár egy Mickey Rourke-ot vagy John Travoltát megszégyenítő karrierfeltámasztásnak is szemtanúi lehettünk volna, de a főszereplőtől nem láttunk mást csak értelmezhetetlen, bizarr képsorokat. A jelentek bármiféle logikát nélkülözve, csak úgy jönnek-mennek egymás után, mintha dramaturgot nem is látott volna a projekt, és az igen karcsú, 82 perces játékidőt, ahogy azt kell, fölösleges montázsokkal igyekeztek kitölteni a készítők. A Szuperbojzt még az olyan hatalmas nevek, mint Mucsi Zoltán, Haumann Péter, Molnár Piroska vagy a megismételhetetlen Gesztesi Károly sem tudta megmenteni a totális csődtől, hiszen minden bizonnyal ők is csak azt kérdezgethették maguktól, hogyan kerülhettek ebbe a rémálomba?
A forgatás közben teljesen széteső szkriptet egyébként Litkai Gergely jegyezte, aki még 2009 őszén adott egy interjút az Origónak, melyben kifejti, hogy az általa papírra vetett művet gyakorlatilag megcsonkítva és meggyalázva vitték vászonra. Az ismert humorista szinte rá sem ismert saját írására, mikor először (és minden bizonnyal, utoljára) látta a Szuperbojzt, hiszen a forgatókönyv több elemét, például a komplett nyitószekvenciát kihagyták, de számos más jelenetet is átírtak vagy kihúztak az alapműből:
A történet eleje, a Németországban játszódó rész, hiányzik. Pedig ez lett volna az a jelenet, ahol bemutatjuk Johnnyt, azaz Bajor Imrét, és azt, milyen körülmények között éli az életét, mint lecsúszott, kiöregedett rocker és milyen a viszonya a lányával. Egész jeleneteket, vagy jelenetek részeit hagytak ki azzal, hogy hopp, ma már erre nincs idő, vagy ez biztos sokba kerülne és aztán már soha nem is forgatták le őket.
– kezdte Litkai.
Jelenetek eleje-vége, és a további jelenetekre való utalás van kihagyva, ebből következik az, hogy el sem lehet igazodni igazán a filmen. Nincsen valós játékideje. Inkább olyan, mintha csak a film kusza vázlatát vitték volna vászonra. Követhetetlen.
– mondta a lapnak Litkai, aki azt is hozzátette, a rendező és társai foggal-körömmel ragaszkodtak ahhoz, hogy oda nem illő dolgokkal mindenképp megcélozzák a fiatalabb közönséget is, ezért lett az egyik főszereplő, Misi, BMX-esekkel vonuló kerékpármániás, hiszen akkortájt ez az elfoglaltság menőnek számított.
A Szuperbojz hiába lett olyan film, melyet látva még Ed Wood is mind a tíz ujját megnyalná, ahogy azt várni lehetett, óriási bukás lett. Bevétele éppen csak megütötte a 3 millió forintot, a mozik gyakorlatilag üres termeknek tartottak vetítéseket, mielőtt gyorsan levették volna a műsorukról. A szkriptíró, Litkai szégyenében inkább el sem ment a premierre, de a szereplőkben is annyira rossz emlékként él, hogy nem is beszélnek róla szívesen. A Szuperbojz a magyar filmgyártás a Kis Vukot vagy a Rékasi Károlyt mai napig kiborító Álom.netet is kitermelő, egyik legsötétebb időszakában jött a világra, és annyira szörnyű lett, hogy még a feledés homálya sem képes befogadni azóta sem.
