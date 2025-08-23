Emlékszel még a Szuperbojzra? Íme a film, amitől Bajor Imre megváltását vártuk, de csak fájdalmat hozott

Az ezredfordulótól kezdve a hazai filmgyártást egyfajta remake-hullám ragadta el, élén Kabay Barna és Gyöngyössy Bence párosával, akinek a nevéhez olyan klasszikusok feltámasztása fűződik, mint a Hippolyt, a lakáj, a Meseautó, az Egy szoknya, egy nadrág vagy az Egy bolond százat csinál. A kezdeti lendület azonban idővel alábbhagyott, ám az évtized végén még megpróbálkoztak egy másik Kabos Gyula-vígjáték, A kölcsönért kastély újraforgatásával, azonban a projekt már a kezdeti stádiumban irányt váltott, és inkább valami újat, valami frisset próbáltak megalkotni a készítők. Ez lett a Bajor Imre főszereplésével bemutatott Szuperbojz, mely maximum csak a címében szuper, megjelenését követően ugyanics csúnyán elhasalt a kritikusok és a rajongók szemében egyaránt.

A Bajor Imre halála előtti utolsó mozit, a Szuperbojzt a legrosszabb magyar filmek között szokták emlegetni (Fotó: YouTube)

Túl falatnyi történet

Az eredetileg egy újabb Kabos-remake-nek szánt alkotás sztorija egy magyar származású amerikai rocksztár hazatéréséről szól, akit az egzisztenciális kríziséből lánya, az idehaza méltatlanul keveset emlegetett Kerekes Vica által alakított, Judit azzal próbálja kirázni, hogy újra színpadra akarja állítani, méghozzá régi cimborái társaságában. Ehhez talál is egy szélhámost, aki menedzsernek adja ki magát, és akibe a lány még a tenyérnyi történet közepette bele is szeret. Nem árulunk el nagy titkot, ha elmondjuk, a film bármiféle komolyabb bonyodalom nélkül, happy enddel zárul.

Kerekes Vicát hazai alkotásokban ritkán látni, a Szuperbojz ezek közül pedig messze a legrosszabb (Fotó: YouTube)

Bajor Imre és a legendák sem menthették meg

A Szuperbojz bukástörténetét akár egyetemen is lehetne tanítani. Az alapanyag ugyanis több volt mint ígéretes, az eredeti forgatókönyv, valamint a fiatal arcokkal és hamisítatlan színészlegendákkal teletűzdelt szereplőgárda megadta az alapot ahhoz, hogy egy kiváló, keserédes poénokkal megfűszerezett komédia kerekedjen ki belőle. Bajor Imre (kinek egyébként halála előtt ez volt az utolsó filmszerepe) szerepeltetésével pedig akár egy Mickey Rourke-ot vagy John Travoltát megszégyenítő karrierfeltámasztásnak is szemtanúi lehettünk volna, de a főszereplőtől nem láttunk mást csak értelmezhetetlen, bizarr képsorokat. A jelentek bármiféle logikát nélkülözve, csak úgy jönnek-mennek egymás után, mintha dramaturgot nem is látott volna a projekt, és az igen karcsú, 82 perces játékidőt, ahogy azt kell, fölösleges montázsokkal igyekeztek kitölteni a készítők. A Szuperbojzt még az olyan hatalmas nevek, mint Mucsi Zoltán, Haumann Péter, Molnár Piroska vagy a megismételhetetlen Gesztesi Károly sem tudta megmenteni a totális csődtől, hiszen minden bizonnyal ők is csak azt kérdezgethették maguktól, hogyan kerülhettek ebbe a rémálomba?