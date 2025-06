Fiona magyar hangja, Für Anikó a Shrek 5-ről: „Gesztesi Károly megismételhetetlen!”

A héten vette kezdetét a MOZ.GO filmfesztivál, melynek zsűrielnöki pozícióját nem más tölti be, mint a Jászai Mari-díjas színésznő, Für Anikó. Az érdemes művész a fesztivál nyitóünnepségén adott interjút lapunknak, melyben elmesélte, nem ez az első alkalom, hogy zsűriszékben foglalhat helyet, hiszen tavaly már az eSzínház fesztiválján is hasonló feladatkörben találta magát. Az általa megtekintett alkotásokról érthető módon nem akart sokat elárulni, így azt sem tudtuk meg, mely műfaj vagy téma áll igazán közel a szívéhez, de a közkedvelt színművész azt elmondta, milyen fontos számára a fiatal filmesek támogatása. A beszélgetés során felmerült egy, a filmrajongókat ugyancsak foglalkoztató kérdés: Mi lesz a Shrek-filmek szinkronjának sorsa Gesztesi Károly nélkül?

Für Anikó kölcsönözte a hangját a Shrek-filmek Fionájának (Fotó: Bánkúti Sándor)

Gesztesi Károly nélkül létezhet Shrek?

Für Anikó színházi, tévé- és filmszerepei mellett szinkronmunkáiról is igen ismert. Olyan világsztároknak kölcsönözte különleges orgánumát már számtalanszor, mint Sandra Bullock, Uma Thurman vagy Cameron Diaz. Utóbbit a Shrek-filmsorozatban négy alkalommal is szinkronizálta, a franchise jövő évben megjelenő, ötödik része kapcsán pedig már felmerült a fanatikusokban, hogy ki fog a címszereplő ogrét eddig megszólaltató Gesztesi Károly helyébe lépni. A legendás színész már több mint öt éve nincs köztünk, és még mindig óriási talány, hogy ki fog a helyébe lépni. A készülő filmhez idén korábban már megjelent egy rövid előzetes is, ám magyar változat még mindig nem készült belőle. A Bors arra volt kíváncsi, hogy Shrek filmbéli partnerét, Fionát megszólaltató Für Anikó mit gondol arról a megoldásról, mely még Hollywoodban is csak gyerekcipőben jár, hogy egy elhunyt színészt, jelen esetben Gesztesi Károlyt mesterséges intelligencia segítségével szólaltassanak meg ismét, a technika segítségével pótolva őt.

Szerintem már maga a felvetés is félelmetes, azt is mondhatnám, beteg dolog, mert igazából senki sem pótolható. Mindenki egyedi és megismételhetetlen, és [Gesztesi] Karcsi is ilyen volt. Lehet jól csinálni ezt a feladatot, de ahogyan ő tette, azt megismételni lehetetlen, utánozni pedig nem érdemes. Valami újat, valami mást, valami eredetit kell kitalálni.

– fejtette ki határozottan véleményét a témáról a Shrek-filmek Fionája.