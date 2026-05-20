Scherer Péter a színpadon.

Filmes kvíz Scherer Péter emlékére: tudod, melyik felejthetetlen karakterek szinkronhangja volt a magyar színész?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 14:10
A színművésztől egy különleges filmes kvízzel búcsúzunk. Vajon te tudod, hány emlékezetes karakternek kölcsönözte a hangját Scherer Péter? Idézd fel velünk legismertebb szinkronszerepeit!
Május 19-én, 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari-díjas színész, a magyar színházi és filmes világ utánozhatatlan alakja. Most egy nosztalgikus filmes kvízzel tisztelgünk emléke előtt. Vajon te tudod, hány híres karakternek kölcsönözte magyar hangját?

  • Scherer Péter a magyar színházi és filmes világ tehetséges szereplője volt.
  • Számos magyar alkotásban nyújtott felejthetetlen alakítást.
  • Szinkronhangja volt megannyi híres film, animációs film és sorozat szereplőjének.
  • Emlékkvízünk segítségével felidézheted legismertebb szinkronszerepeit.

Május 19-én, 64 éves korában elhunyt Scherer Péter. A hírt a Nézőművészeti Kft. jelentette be. A színész emlékére virrasztást is szerveztek. Távozásával a magyar színházi és filmes élet egy rendkívül sokoldalú és szerethető művészt veszített el.

Scherer Péter Ajkán született 1961-ben, középiskolai éveit Szombathelyen töltötte, később pedig a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építészmérnöki diplomát. Bár eredetileg egészen más pályára készült, a színház világa teljesen magával ragadta, így vált végül az ország egyik legismertebb színészévé.

Scherer Péter filmjei

Nevéhez számtalan emlékezetes szerep kötődik. Sok néző a Válótársakból vagy az Apatigrisből ismerhette, de olyan filmekben is láthattuk, mint a Kontroll, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. Nagy hiba lenne nem megemlíteni a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten című filmet, amelyben maradandót alkotott Mucsi Zoltán oldalán az érzékeny Pepe szerepében. A humor mindig fontos részét képezte pályájának, ugyanakkor a drámai szerepeiben is maradandót alkotott. Színészként, rendezőként, tanárként és dramaturgként is dolgozott. Színházi bemutatóinak száma meghaladta a hetvenet.

Scherer Péter hangját rengeteg filmben és sorozatban hallhattuk viszont, sok ismert karakternek kölcsönözte a magyar hangját. Te tudod, mely szereplőket szólaltatta meg?

Most egy különleges emlékkvízzel búcsúzunk a Jászai Mari-díjas művésztől. Teszteld magad, és idézd fel Scherer Péter legemlékezetesebb szinkronszerepeit filmes kvízünkkel!

Kinek a magyar hangja volt Scherer Péter a Másnaposok háromrészes filmsorozatában?

