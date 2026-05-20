Filmes kvíz Scherer Péter emlékére: tudod, melyik felejthetetlen karakterek szinkronhangja volt a magyar színész?

Május 19-én, 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari-díjas színész, a magyar színházi és filmes világ utánozhatatlan alakja. Most egy nosztalgikus filmes kvízzel tisztelgünk emléke előtt. Vajon te tudod, hány híres karakternek kölcsönözte magyar hangját?

Május 19-én, 64 éves korában elhunyt Scherer Péter. A hírt a Nézőművészeti Kft. jelentette be. A színész emlékére virrasztást is szerveztek. Távozásával a magyar színházi és filmes élet egy rendkívül sokoldalú és szerethető művészt veszített el.

Scherer Péter Ajkán született 1961-ben, középiskolai éveit Szombathelyen töltötte, később pedig a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építészmérnöki diplomát. Bár eredetileg egészen más pályára készült, a színház világa teljesen magával ragadta, így vált végül az ország egyik legismertebb színészévé.

Scherer Péter filmjei

Nevéhez számtalan emlékezetes szerep kötődik. Sok néző a Válótársakból vagy az Apatigrisből ismerhette, de olyan filmekben is láthattuk, mint a Kontroll, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. Nagy hiba lenne nem megemlíteni a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten című filmet, amelyben maradandót alkotott Mucsi Zoltán oldalán az érzékeny Pepe szerepében. A humor mindig fontos részét képezte pályájának, ugyanakkor a drámai szerepeiben is maradandót alkotott. Színészként, rendezőként, tanárként és dramaturgként is dolgozott. Színházi bemutatóinak száma meghaladta a hetvenet.

Scherer Péter hangját rengeteg filmben és sorozatban hallhattuk viszont, sok ismert karakternek kölcsönözte a magyar hangját. Te tudod, mely szereplőket szólaltatta meg?

Most egy különleges emlékkvízzel búcsúzunk a Jászai Mari-díjas művésztől. Teszteld magad, és idézd fel Scherer Péter legemlékezetesebb szinkronszerepeit filmes kvízünkkel!