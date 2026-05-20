Ezt nagyon kevesen tudják a pünkösdről: egy több ezer éves hagyomány titkai

A pünkösd ünneplése az évszázadok során mély teológiai tartalommal és gazdag kulturális hagyományokkal telt meg Európa-szerte. Ez az időszak a tavaszi megújulás és a spirituális születés pillanata, amely közelebb hozza egymáshoz a szakrálist és a mindennapit.

Pünkösd ábrázolása a XIV. századból Duccio di Buoninsegna festményén, amelyen jól láthatók Szűz Mária és az apostolok feje feletti lángnyelvek, amelyek a Szentlelket jelképezik.

Az ünnep elnevezése a görög ötvenedik szóból ered, ugyanis pontosan 50 nappal húsvét után ünnepeljük a keresztény egyház születését és a Szentlélek eljövetelét.

Bár ma keresztény hagyományként él a köztudatban, gyökerei az ószövetségi zsidó aratási ünnepig és a sínai szövetségkötés emléknapjáig nyúlnak vissza.

A pünkösdi népszokások a keresztény rítusok mellett az olyan ősi tavaszköszöntő, termékenységi tradíciókat is őrzik, mint a pünkösdi királyválasztás vagy a zöldág-járás.

Mit jelent a pünkösd, és mit ünnepelünk pünkösdkor?

A pünkösd elnevezés a görög pentekoszté szóból ered, amely szó szerinti fordításban az ötvenediket jelenti. Ez az elnevezés közvetlenül utal az ünnep naptári helyére, hiszen a húsvét utáni ötvenedik napon üljük meg. A keresztény teológia és liturgiatörténet szerint ez a nap a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetelét, az apostolokra való kiáradását, valamint az új törvény és a keresztény egyház születésnapját ünnepli ilyenkor a világ.

Egy 1472-es jeruzsálemi térkép, amely a pünkösd helyszínét, az Ubi apostoli acceperunt spiritum sanctum-ot (amikor az apostolokat elárasztotta a Szentlélek) jelöli a Cenákulumban.

Az újszövetségi Szentírás részletesen dokumentálja az eseményt az Apostolok Cselekedeteiben. Eszerint a tanítványok és Jézus anyja, Mária együtt imádkoztak egy Jeruzsálem falain kívül található házban – a hagyomány szerint ott, ahol Jézus az utolsó vacsorát költötte el tanítványaival –, amikor az égből heves szélvészhez hasonló zúgás támadt. Ezt követően szétoszló lángnyelvek jelentek meg, amelyek leereszkedtek a jelenlévőkre. A Szentlélek által eltöltött apostolok különböző nyelveken kezdtek el beszélni, így a városba sereglett, sokféle nemzetiségű zarándok mind a saját anyanyelvén hallotta a tanítást. Péter apostol pünkösdi beszéde után a bibliai beszámoló szerint mintegy háromezer ember keresztelkedett meg, megalapítva az első hívő közösséget.