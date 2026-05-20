A Szentlélek eljövetele pünösdkor

Ezt nagyon kevesen tudják a pünkösdről: egy több ezer éves hagyomány titkai

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 14:15
Ismerd meg az európai vallástörténet egyik legszínesebb, mégis sokak számára rejtélyes ünnepét, amely a tavasz lezárását és a nyár kezdetét jelzi a naptárban. Az alábbiakban bemutatjuk, miért számít kulcsfontosságúnak a keresztény hagyományban a pünkösd, és milyen ősi rítusok kapcsolódnak hozzá.
A pünkösd ünneplése az évszázadok során mély teológiai tartalommal és gazdag kulturális hagyományokkal telt meg Európa-szerte. Ez az időszak a tavaszi megújulás és a spirituális születés pillanata, amely közelebb hozza egymáshoz a szakrálist és a mindennapit.

Pünkösd ábrázolása a XIV. századból Duccio di Buoninsegna festményén, amelyen jól láthatók Szűz Mária és az apostolok feje feletti lángnyelvek, amelyek a Szentlelket jelképezik. 
  • Az ünnep elnevezése a görög ötvenedik szóból ered, ugyanis pontosan 50 nappal húsvét után ünnepeljük a keresztény egyház születését és a Szentlélek eljövetelét.
  • Bár ma keresztény hagyományként él a köztudatban, gyökerei az ószövetségi zsidó aratási ünnepig és a sínai szövetségkötés emléknapjáig nyúlnak vissza.
  • A pünkösdi népszokások a keresztény rítusok mellett az olyan ősi tavaszköszöntő, termékenységi tradíciókat is őrzik, mint a pünkösdi királyválasztás vagy a zöldág-járás.

Mit jelent a pünkösd, és mit ünnepelünk pünkösdkor?

A pünkösd elnevezés a görög pentekoszté szóból ered, amely szó szerinti fordításban az ötvenediket jelenti. Ez az elnevezés közvetlenül utal az ünnep naptári helyére, hiszen a húsvét utáni ötvenedik napon üljük meg. A keresztény teológia és liturgiatörténet szerint ez a nap a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetelét, az apostolokra való kiáradását, valamint az új törvény és a keresztény egyház születésnapját ünnepli ilyenkor a világ.

Egy 1472-es jeruzsálemi térkép, amely a pünkösd helyszínét, az Ubi apostoli acceperunt spiritum sanctum-ot (amikor az apostolokat elárasztotta a Szentlélek) jelöli a Cenákulumban.
Az újszövetségi Szentírás részletesen dokumentálja az eseményt az Apostolok Cselekedeteiben. Eszerint a tanítványok és Jézus anyja, Mária együtt imádkoztak egy Jeruzsálem falain kívül található házban – a hagyomány szerint ott, ahol Jézus az utolsó vacsorát költötte el tanítványaival –, amikor az égből heves szélvészhez hasonló zúgás támadt. Ezt követően szétoszló lángnyelvek jelentek meg, amelyek leereszkedtek a jelenlévőkre. A Szentlélek által eltöltött apostolok különböző nyelveken kezdtek el beszélni, így a városba sereglett, sokféle nemzetiségű zarándok mind a saját anyanyelvén hallotta a tanítást. Péter apostol pünkösdi beszéde után a bibliai beszámoló szerint mintegy háromezer ember keresztelkedett meg, megalapítva az első hívő közösséget.

A Cenákulum, vagyis az utolsó vacsora és a pünkösdi események terme Jeruzsálemben. 
Milyen ószövetségi gyökerei vannak az ünnepnek?

Bár ma szinte kizárólag keresztény ünnepként gondolunk rá, a pünkösd történelmi előzményei a zsidó vallási hagyományokban gyökereznek. Eredetileg ez egyike volt a három kötelező zarándokünnepnek (Savuót), amelyen Izrael fiainak meg kellett jelenniük Jahve színe előtt. Kezdetben mezőgazdasági jellegű, vidám aratási ünnepként tartották számon, ahol hálát adtak a búzatermésért, és bemutatták az első termést a szentélyben.

Jézus korára ez az ünnep történelmi és szövetségi tartalommal telt meg, a Sínai-hegyen kapott isteni Törvény kihirdetésének emléknapjává vált, amelyet az Egyiptomból való kivonulás utáni ötvenedik napra tettek. A qumráni közösség tagjai – egy ókori zsidó, vélhetően esszénus gyökerű, szigorú vallási szabályok szerint élő aszkéta szekta, amely a Holt-tenger partján vonult vissza a sivatagba, és amelynek tagjai a híres holt-tengeri tekercseket másolták és őrizték meg – szintén a sínai szövetségkötésre emlékeztek ilyenkor. A keresztény hagyomány lényegében ezt az ószövetségi struktúrát formálta át.

A Szentlélek leszállásának kupolája a velencei Szent Márk-bazilikában; az apostolok alatt, az ablakok között különböző nemzetek képviselői láthatók.
Mikor van pünkösd?

A pünkösd úgynevezett mozgó ünnep, ami azt jelenti, hogy nincs fix naptári napja, időpontja teljes mértékben a húsvét dátumától függ. A nyugati keresztény egyházi gyakorlatban a legkorábbi lehetséges időpontja május 10., míg a legkésőbbi június 13. közé eshet.

A korai egyházban a pünkösd kifejezés sokszor az egész ötvennapos ünnepi időszakot jelölte, amelyet úgy ünnepeltek, mint egyetlen véget nem érő vasárnapot. Később fixálódott a zárónap kiemelése. Az ünnep liturgikus jelentőségét mutatja, hogy évszázadokon át saját vigíliával (az ünnepet megelőző esti felkészüléssel) és oktávával (nyolcnapos ünnepi időszakkal) rendelkezett. Bár a modern római katolikus liturgikus naptár az ünnep utáni hétfőt már az évközi időhöz sorolja, a pünkösdhétfő számos európai és tengerentúli országban a mai napig munkaszüneti nap maradt.

A Szentlélek galamb képében leszáll az apostolokra pünkösdkor: egy miniaturával díszített S betűs iniciálé a Sherbrooke-i misekönyvből.
Hogyan alakultak ki a templomi és népi szokások?

A pünkösdi ünnepkörhöz – az egyik legjelentősebb keresztény ünnephez – a liturgia és a népi hagyományok, hiedelmek különleges, látványos szertartásokat kapcsoltak az évszázadok során. A középkori templomokban a Szentlélek eljövetelét kísérő szélzúgást kürtök és harsonák megszólaltatásával igyekeztek utánozni a mise legfontosabb éneke előtt. A tüzes nyelvek megjelenítésére pedig egészen rendkívüli módszereket alkalmaztak: a templom padlásáról égő kócokat, rózsaszirmokat vagy ostyadarabokat hullattak a hívek közé, sőt, nem egyszer élő galambokat eresztettek szabadon a belső térben.

Nézd meg a pünkösdi szertartást a római Panteonban:

A néphagyományban a keresztény tartalom összefonódott az ősibb, tavaszköszöntő és termékenységvarázsló rítusokkal. A zöld ágak, a bodza, a jázmin és a pünkösdi rózsa házakra, kerítésekre tűzése általános szokás volt, részben dekorációként, részben védelemként a villámcsapások ellen. A legismertebb közösségi rítus, a pünkösdi király választása a középkor óta élő hagyomány, ahol a falu legényei ügyességi versenyeken mérhették össze erejüket. A győztes különleges kiváltságokat élvezett: egy hétig vagy akár egy évig ingyen ihatott a kocsmában, és hivatalos volt minden helyi mulatságra.

Az ikonográfiában, azaz a képzőművészeti ábrázolásokban a pünkösd jelenete már a VI. századi szír Rabula-kódexben feltűnt, ahol Mária az apostolok körében, központi helyen látható, amint a Szentlélek galamb vagy lángnyelvek formájában leszáll a közösségre, kijelölve az egyház egyetemes küldetésének kezdetét.

Ismerd meg a pünkösd történetét az alábbi videóból is:

