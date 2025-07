„Senki nem merte megzavarni” – Kitálaltak Russell Crowe magyar kollégái! Így viselkedett Budapesten a világsztár

„Rami Malek is benne volt a jelenetben, amiben én is feltűnök. Közös élmény szempontjából ő az egyedüli a híresebb színészek közül, akivel még a bemutatkozásig sem jutottam el. Ő egy nagyon magának való fickó. Egyedül az asszisztense volt, akivel el tudtam beszélgetni, ajánlottam is neki egy előadást a Nemzeti Színházból. Ha minden igaz, el is ment rá! Legalább ennyit sikerült elérnem náluk” – zárta beszámolóját a magyar színész.