Dave Bautista le akarja fejezni Henry Cavillt! Ez óriási lesz...

A 2016 óta tervezgetett, tologatott Hegylakó reboot mozgásban van. A mozikban elbukott, de a VHS érában hatalmas cult classic címet a John Wick filmek rendezője, Chad Stahelski gondolja újra, Henry Cavill (Connor MacLeod) és Russell Crowe (Ramirez) főszereplésével. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy a több százéves gyakorlattal rendelkező kardforgatóknak egy megfelelő ellenfél is szükségeltetik – itt jön képbe a közkedvelt Dave Bautista.
A The Hollywood Reporter értesítése szerint az Amazon MGM már régóta tárgyal az egykori pankrátorral, Dave Bautistával a szereplése kapcsán, és a jelek szerint hamarosan sikerül közös nevezőre jutni. A reboot projektben nem lesz könnyű dolga, mert az eredeti film nem csak Christopher Lambert és Sean Connery miatt volt népszerű, de a Kurgant játszó Clancy Brown kifejezetten szórakoztató szerepe miatt is. Ugyanakkor Bautista Marvel filmek révén szerzett rajongói szinte biztos, hogy követni fogják a Galaxis őrzőiből ismert Drax-t életre keltő színész újabb kalandját.
A legfőbb karakterek tehát már ismeretesek, a casting a többi szereplőért tovább folytatódik. A forgatások előreláthatólag szeptemberben kezdődnek az Egyesült Királyságban és Kínában. Chad Stahelski elmondta, hogy a Hegylakó viszonylatában ikonikussá vált Queen dalok is felcsendülnek, némi csavarral. Ahogy ő fogalmazott: „Valószínűleg máshogy, mint ahogy elképzelnéd, de hardcore lesz” – reméljük, hogy ez valami jót jelent.
A film még nem rendelkezik hivatalos megjelenési dátummal, a moziba kerülés jelenlegi állás szerint 2027 és 2028 körül várható.
Henry Cavill várhatóan ismét nem lesz Bond
Az utóbbi hetekben ment a találgatás, hogy ki lehet esélyes a legújabb James Bond szerepére és a találgatások közt több helyen Henry Cavill is megjelent, hiszen 2006 óta próbálkozik beülni az Aston Martinba, meg egyébként is... csak rá kell nézni. Azóta a híres vaják beszámolt arról, hogy minden fókusza a Hegylakó projektre irányul, így okkal feltételezhetjük, hogy Henry Cavill ezúttal sem kapja meg James Bond legendás szerepét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.