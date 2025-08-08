Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Dave Bautista ''The Last Showgirl'' Premiere - 2024 Toronto International Film Festival

Dave Bautista le akarja fejezni Henry Cavillt! Ez óriási lesz...

Dave Bautista
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 11:55
Henry CavillHegylakóRussell Crowe
Új hírek a Hegylakó reboot kapcsán! Dave Bautista csatlakozik a rostához, a Queen zenéi is felcsendülnek majd.

A 2016 óta tervezgetett, tologatott Hegylakó reboot mozgásban van. A mozikban elbukott, de a VHS érában hatalmas cult classic címet a John Wick filmek rendezője, Chad Stahelski gondolja újra, Henry Cavill (Connor MacLeod) és Russell Crowe (Ramirez) főszereplésével. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy a több százéves gyakorlattal rendelkező kardforgatóknak egy megfelelő ellenfél is szükségeltetik itt jön képbe a közkedvelt Dave Bautista.

Dave Bautista
A Hegylakó Dave Bautista ellen, már 2016 óta ez volt tervben (Fotó: Etienne Laurent)

Dave Bautista lesz Henry Cavill ellenfele

A The Hollywood Reporter értesítése szerint az Amazon MGM már régóta tárgyal az egykori pankrátorral, Dave Bautistával a szereplése kapcsán, és a jelek szerint hamarosan sikerül közös nevezőre jutni. A reboot projektben nem lesz könnyű dolga, mert az eredeti film nem csak Christopher Lambert és Sean Connery miatt volt népszerű, de a Kurgant játszó Clancy Brown kifejezetten szórakoztató szerepe miatt is. Ugyanakkor Bautista Marvel filmek révén szerzett rajongói szinte biztos, hogy követni fogják a Galaxis őrzőiből ismert Drax-t életre keltő színész újabb kalandját.

Az 1988-as filmben Clancy Brown hozta a pszichopata barbár szerepét (Fotó: 20th Century Fox)

A legfőbb karakterek tehát már ismeretesek, a casting a többi szereplőért tovább folytatódik. A forgatások előreláthatólag szeptemberben kezdődnek az Egyesült Királyságban és Kínában. Chad Stahelski elmondta, hogy a Hegylakó viszonylatában ikonikussá vált Queen dalok is felcsendülnek, némi csavarral. Ahogy ő fogalmazott: „Valószínűleg máshogy, mint ahogy elképzelnéd, de hardcore lesz” reméljük, hogy ez valami jót jelent.

A film még nem rendelkezik hivatalos megjelenési dátummal, a moziba kerülés jelenlegi állás szerint 2027 és 2028 körül várható.

2021 - The Witcher - TV Set
Henry Cavill Vajákban (The Witcher) nyújtott alakítását újból hasznosíthatja (Fotó: Netflix)

Henry Cavill várhatóan ismét nem lesz Bond

Az utóbbi hetekben ment a találgatás, hogy ki lehet esélyes a legújabb James Bond szerepére és a találgatások közt több helyen Henry Cavill is megjelent, hiszen 2006 óta próbálkozik beülni az Aston Martinba, meg egyébként is... csak rá kell nézni. Azóta a híres vaják beszámolt arról, hogy minden fókusza a Hegylakó projektre irányul, így okkal feltételezhetjük, hogy Henry Cavill ezúttal sem kapja meg James Bond legendás szerepét. 

 

