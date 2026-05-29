Nicolas Cage 15 év után ismét szuperhősnek állt: Így vált hosszú hajú Supermanből a legmenőbb Pókemberré

Nicolas Cage az a színész, kinek neve hallatán szinte minden embernek más és más film jut eszébe. Az igen széles körön mozgó sztár Hollywood palettájának közel összes árnyalatán megmutatta kvalitásait. Megjárta a B-filmek világának legmélyebb bugyrait, de volt ő már az Oscar-pódiumról vigyorogva, aranyszoborral a kezében integető ünnepelt filmcsillag is. Ezúttal A Pók: Noir című sorozatával kedveskedett rajongóinak, mellyel nemcsak az egyik legfelkapottabb színész lett a jelenlegi streamingkínálatban, de azt is megmutatta, 60 felett is lehet az emberből menő szuperhős. A képregényfilmes siker pedig azért lehet különösen édes Nicolas Cage számára, mert rettenetesen hosszú és rögös út vezetett idáig.

Tim Burton Supermant faragott volna belőle

A ’90-es évek végén járva már több mint tíz éve nem látott a világ Superman-filmet. Ezen a Warner azzal a Tim Burtonnel akart változtatni, aki korábban a DC másik aranytojást tojó tyúkjával, azaz Batmannel már kétszer is bizonyította, nyugodtan rábízhatnak egy ilyen óriási feladatot. Szokásához híven Burtonnek betonbiztos elképzelése volt arról, milyennek is szeretné a maga Superman-moziját, melynek főszerepére Nicolas Cage-et nézte ki.

A gyártási folyamat már erősen előrehaladott állapotban volt, Cage-nek már megvolt a jelmeze is, a projekt megkapta a Superman Lives címet, ám mégis eljött a fekete nap. A Warnernek ugyanis 1998-ban alaposan át kellett szerveznie a kiadásait, miután a pár hónappal korábban debütált, 100 millió dollárból készült Támad a Mars! éppen csak nem lett veszteséges. Persze, ez lehet, csak alibi kifogás volt, hiszen állítólag a stúdió és a rendezőlegenda között egyre csak növekedett a feszültség a szkriptet és a karaktereket illetően, de a lényeg az, hogy mindössze pár héttel a forgatás kezdete előtt a kukában landolt a film.

A sors fintora, hogy Nicolas Cage végül 25 évvel később mégis eljátszhatta nagyvásznon Supermant a Flash – A Villám című rettenetben, ám a végeredménnyel nemcsak ő, de a közönség sem volt elégedett.