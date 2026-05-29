Nicolas Cage 15 év után ismét szuperhősnek állt: Így vált hosszú hajú Supermanből a legmenőbb Pókemberré

Nicolas Cage az a színész, kinek neve hallatán szinte minden embernek más és más film jut eszébe. Az igen széles körön mozgó sztár Hollywood palettájának közel összes árnyalatán megmutatta kvalitásait. Megjárta a B-filmek világának legmélyebb bugyrait, de volt ő már az Oscar-pódiumról vigyorogva, aranyszoborral a kezében integető ünnepelt filmcsillag is. Ezúttal A Pók: Noir című sorozatával kedveskedett rajongóinak, mellyel nemcsak az egyik legfelkapottabb színész lett a jelenlegi streamingkínálatban, de azt is megmutatta, 60 felett is lehet az emberből menő szuperhős. A képregényfilmes siker pedig azért lehet különösen édes Nicolas Cage számára, mert rettenetesen hosszú és rögös út vezetett idáig.
A ’90-es évek végén járva már több mint tíz éve nem látott a világ Superman-filmet. Ezen a Warner azzal a Tim Burtonnel akart változtatni, aki korábban a DC másik aranytojást tojó tyúkjával, azaz Batmannel már kétszer is bizonyította, nyugodtan rábízhatnak egy ilyen óriási feladatot. Szokásához híven Burtonnek betonbiztos elképzelése volt arról, milyennek is szeretné a maga Superman-moziját, melynek főszerepére Nicolas Cage-et nézte ki.
A gyártási folyamat már erősen előrehaladott állapotban volt, Cage-nek már megvolt a jelmeze is, a projekt megkapta a Superman Lives címet, ám mégis eljött a fekete nap. A Warnernek ugyanis 1998-ban alaposan át kellett szerveznie a kiadásait, miután a pár hónappal korábban debütált, 100 millió dollárból készült Támad a Mars! éppen csak nem lett veszteséges. Persze, ez lehet, csak alibi kifogás volt, hiszen állítólag a stúdió és a rendezőlegenda között egyre csak növekedett a feszültség a szkriptet és a karaktereket illetően, de a lényeg az, hogy mindössze pár héttel a forgatás kezdete előtt a kukában landolt a film.
A sors fintora, hogy Nicolas Cage végül 25 évvel később mégis eljátszhatta nagyvásznon Supermant a Flash – A Villám című rettenetben, ám a végeredménnyel nemcsak ő, de a közönség sem volt elégedett.
Mielőtt még a Robert Downey Jr-féle A Vasemberrel berobbant volna a Marvel-moziverzum, egészen másképp festett a képregényfilmes világ, bőven akadtak igazi furcsaságok. Ezek egyike volt a 2007-ben megjelent A szellemlovas, melyre a tősgyökeres szuperhősfilm-fanok egyébként még biztosan tisztán emlékeznek. A Nicolas Cage a főszereplésével bemutatott máig igen megosztó darabnak számít a fanatikusok körében, és ezt részben pont Cage túlzottan teátrális alakításának vagy a botrányosan gyengére megírt dialógusoknak köszönheti. A vegyes fogadtatás ellenére A szellemlovas 2011-ben kapott egy folytatást, mely egy bugyuta balkáni bunkóságnak tűnt, és ez nem is véletlen, hiszen szinte fillérekből készült Romániában. Nem csoda, hogy szinte senki sem emlékszik rá, talán maga a hivatalosan is nevet változtató Nic Cage is inkább elfelejtené.
A hamarosan Ryan Gosling által felélesztett égő koponyás igazságosztó két epizódja között egyébként Nicolas Cage még belekóstolt egy kicsit a független képregény világába is, és egy fontosabb mellékszerepet elvállalt a Ha/ver című 2010-es alkotásban, melyet olyat nevek fémjeleztek még, mint Aaron Taylor-Johnson, vagy a Stanley Tuccival állandóan összetévesztett Mark Strong.
A 2018-as év egyik legnagyobb dobása volt a Pókember: Irány a Pókverzum! A filmet nemcsak a lehengerlő látványvilága és a hálószövők szórakoztató sztorija tette emlékezetessé, hanem azok a remekül megírt karakterek is, akik közül kiemelkedett a Nicolas Cage által megszólaltatott Spider-Noir.
A múlt századból származó fekete-fehér figurát annyira megkedvelte a közönség, hogy a Sony úgy döntött, saját sorozatot kap, ráadásul Cage-nek ezúttal már nemcsak a hangjával kellett színészkednie, hiszen A Pók: Noir lett az első élőszereplős Pókember-sorozat a Nicholas Hammond-féle 1981-ben véget ért széria óta. Így pedig az egykori Szellemlovasnak tizenöt év után ismét megadatott, hogy hús-vér valójában játszhasson el egy álarcos jótevőt.
A nyolc epizódból álló A Pók: Noir 1. évada a héten debütált az Amazon Prime Video kínálatában, és a rajongók imádják minden másodpercét, külön kiemelve Cage játékát, aki bebizonyította: öreg Pókember, de nem vén Pókember!
