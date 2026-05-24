Mint két tojás? Stanley Tuccit ezzel a színésszel keverik össze rendszeresen 

Az Ördög Pradát visel
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 13:45
Mark Strong és Stanley Tucci
A kedvenc színészünket száz közül is felismernénk, nem igaz? Nos, van, amikor nem, vagy csak éppen majdnem. Valami ilyesmi történik Stanley Tuccival is, akit állandóan összetévesztenek egyik kollégájával, de őt ez nem zavarja.
Vannak színészek, akik hiába meghatározó figurái Hollywoodnak évtizedek óta, mégis újra és újra képesek meglepni a közönséget. Ilyen Stanley Tucci is, aki több mint harminc éve tűnik fel a legkülönfélébb mozikban. A színész ráadásul idén is egy igazi közönségkedvenc produkcióval tért vissza a filmszínház műsorfüzetébe, hiszen kerek húsz év után elkészült Az ördög Pradát visel 2, amelyben ismét láthatjuk a rajongók egyik nagy kedvencét. Ennek ellenére még mindig akadnak olyanok, akik sokadik pillantásra sem ismerik fel őt… Sőt, Stanley Tuccit rendszeresen összekeverik egy másik világsztárral.

Mark Strong és Stanley Tucci
Reméljük, Mark Strong (balra) nem fog a Stanley Tucci-filmek egyikében sem szerepelni, mert ember legyen a talpán, aki meg tudja őket különböztetni (Fotó: NORTHFOTO)

Stanley Tucci? Mark Strong? Stanley Strong? Mark Tucci?

Mr. Tucci kétségtelenül egyike azoknak a legismertebb és legkarakteresebb hollywoodi színészeknek, akiknek a házában aligha található fésű, ám mint most kiderült, ez sem mindig elég ahhoz, hogy mindenki azonnal beazonosítsa. A színész egy friss interjúban mesélt arról, hogy rengetegszer összekeverik a Sherlock Holmes és a Kingsman-filmek sztárjával, Mark Stronggal.

A magyar konyha megszállottjának számító Stanley Tucci szerint annyira gyakoriak ezek a félreértések, hogy mára már szinte teljesen megszokta őket, és inkább humorral próbálja kezelni a helyzetet. Éppen ezért mára már simán megköszöni, ha valaki Strong filmográfiájának egy darabjáért gratulál neki. A legszebb az egészben pedig az, hogy ez vice versa működik, hiszen az angol színész is gyakorta fogadja a dicséreteket, szép szavakat akár Az ördög Pradát visel-ért is. De olyan is megesett már, hogy Mark Strong magát Stanley Tuccinak kiadva firkantott alá valamit, mert a fanatikus hölgy nem akarta elhinni, hogy nem ő az.

Találkoztunk már egyébként, és be kellett vallanom neki [Tuccinak], hogy egyszer valaki megkért, írjak alá egy posztert, mert azt hitte, hogy ő vagyok. És egyszerűen nem fogadta el, hogy nem ő vagyok, úgyhogy végül az ő nevében írtam alá

– mesélte nevetve még korábban a BBC-nek a tar színész.

Azonban nehogy bárki is azt higgye, Stanley Tucci és Mark Strong az egyetlen ilyen páros a kaliforniai filmgyár területén. Galériánkban összegyűjtöttük azokat a sztárokat, akiket gyakorta összetévesztenek a rajongók doppelgängereikkel:

 

Galéria: Te meg tudod őket különböztetni? 8 hollywoodi sztárpár, akik kísértetiesen hasonlítanak egymásra
Keira Knightley (balra) és Natalie Portman “egybeolvadásának” története még 1999-ből ered, mikor előbbi hölgy az utóbbi karakterének dublőrét alakította a Star Wars első részében 

 

 

