Mint két tojás? Stanley Tuccit ezzel a színésszel keverik össze rendszeresen 

Vannak színészek, akik hiába meghatározó figurái Hollywoodnak évtizedek óta, mégis újra és újra képesek meglepni a közönséget. Ilyen Stanley Tucci is, aki több mint harminc éve tűnik fel a legkülönfélébb mozikban. A színész ráadásul idén is egy igazi közönségkedvenc produkcióval tért vissza a filmszínház műsorfüzetébe, hiszen kerek húsz év után elkészült Az ördög Pradát visel 2, amelyben ismét láthatjuk a rajongók egyik nagy kedvencét. Ennek ellenére még mindig akadnak olyanok, akik sokadik pillantásra sem ismerik fel őt… Sőt, Stanley Tuccit rendszeresen összekeverik egy másik világsztárral.
Mr. Tucci kétségtelenül egyike azoknak a legismertebb és legkarakteresebb hollywoodi színészeknek, akiknek a házában aligha található fésű, ám mint most kiderült, ez sem mindig elég ahhoz, hogy mindenki azonnal beazonosítsa. A színész egy friss interjúban mesélt arról, hogy rengetegszer összekeverik a Sherlock Holmes és a Kingsman-filmek sztárjával, Mark Stronggal.
A magyar konyha megszállottjának számító Stanley Tucci szerint annyira gyakoriak ezek a félreértések, hogy mára már szinte teljesen megszokta őket, és inkább humorral próbálja kezelni a helyzetet. Éppen ezért mára már simán megköszöni, ha valaki Strong filmográfiájának egy darabjáért gratulál neki. A legszebb az egészben pedig az, hogy ez vice versa működik, hiszen az angol színész is gyakorta fogadja a dicséreteket, szép szavakat akár Az ördög Pradát visel-ért is. De olyan is megesett már, hogy Mark Strong magát Stanley Tuccinak kiadva firkantott alá valamit, mert a fanatikus hölgy nem akarta elhinni, hogy nem ő az.
Találkoztunk már egyébként, és be kellett vallanom neki [Tuccinak], hogy egyszer valaki megkért, írjak alá egy posztert, mert azt hitte, hogy ő vagyok. És egyszerűen nem fogadta el, hogy nem ő vagyok, úgyhogy végül az ő nevében írtam alá
– mesélte nevetve még korábban a BBC-nek a tar színész.
Azonban nehogy bárki is azt higgye, Stanley Tucci és Mark Strong az egyetlen ilyen páros a kaliforniai filmgyár területén. Galériánkban összegyűjtöttük azokat a sztárokat, akiket gyakorta összetévesztenek a rajongók doppelgängereikkel:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.