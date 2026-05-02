18 éves film, ami megmentette Robert Downey Jr. életét: Ezeket biztosan nem tudtad a Vasemberről

A 2000-es évek közepére Robert Downey Jr. már sokkal inkább botrányai, no meg persze kisiklott karrierje miatt volt beszédtéma, mintsem hogy filmszerepei jóvoltából kerüljön reflektorfénybe. A fordulatot a 2008-ban megjelent a Vasember hozta el, amely nemcsak visszaemelte őt a kaliforniai álomgyár élvonalába, hanem egyenesen világsztárt faragott belőle. Bár a film a képregénymozi zsánerének is új lendületet adott, valódi, vasat megszégyenítő súlya mégiscsak abban rejlik, hogy egy leírt, megvetett, Hollywoodban feketelistára került színész számára kínált második esélyt, hogy aztán egy ritkán látott, vagy inkább egyenesen példátlannak számító sikersztori kerekedjen ki belőle. Most, hogy a film nagykorúvá vált, összegyűjtöttünk róla néhány olyan érdekességet, amelyeket talán még a legnagyobb rajongók sem tudnak róla.
A multimilliárdos filantróp bonyolult karaktere sokakat vonzott már jóval Robert Downey Jr. felbukkanása előtt is. Sőt, a Marvel (vagy a jogokat éppen aktuálisan birtokló stúdió) már jó ideje szeretett volna egy Vasember-filmet. A ‘90-es években például még kifejezetten Tom Cruise-ra kezdtek el írni egy forgatókönyvet, holott Nicolas Cage is kampányolt a szerepért. Az ötlet végül kudarcba fulladt, ámde a 2000-es évek elején ismét feltámadt: ekkor a nemsokára új résszel jelentkező A múmia-filmek bátor harcosát alakító Oded Fehr bújt majdnem az ikonikus jelmezbe, ám végül ebből sem lett semmi.
Egy alternatív univerzumban talán Cruise vagy Fehr alakítják Tony Starkot, nekünk viszont Robert Downey Jr. jutott, és valószínűleg mi jártunk a legjobban. Ez pedig nem másnak köszönhető, mint a filmet dirigáló Jon Favreau-nak, aki végig hitt RDJ-ben, és maga ragaszkodott hozzá, hogy a Hollywoodban kikukázott rosszfiúból lesz a legkiválóbb szuperhős:
Robert életének legjobb és legrosszabb pillanatai egyaránt a nyilvánosság előtt zajlottak. Meg kellett találnia a belső egyensúlyt, hogy olyan akadályokat győzzön le, amelyek messze túlmutattak a karrierjén. Pontosan ilyen Tony Stark is. Robert olyan mélységet hoz a karakterbe, ami túlmutat azon, hogy egy képregényhősnek gondjai vannak a középiskolában, vagy nem tud felszedni egy lányt
– mondta barátjáról és kollégájáról Favreau.
Persze, attól még, hogy a rendező teljes mellszélességgel kiállt főhőse mellett, ez nem jelenti azt, hogy Robert Downey Jr.-ral könnyű lett volna dolgozni. A balhés figura ugyanis rendszeresen új szövegeket talált ki a jelenetekhez, előszeretettel improvizált. Gwyneth Paltrow-nak emiatt pedig sokszor már az agyára ment eszement kollégája. A nemrégiben még Timothée Chalamet-vel enyelgő színésznő ugyanis szinte sosem tudta előre, mit fog mondani Downey, ezért embert próbáló volt számára reagálni a jelenetekben.
Robert Downey Jr. nyomós okkal engedte szabadjára a fantáziáját, hiszen a forgatást kész szövegkönyv nélkül kezdték el. Ennek az volt az oka, hogy az alkotók inkább a történetre és a látványos akciójelenetekre fektették a hangsúlyt az előmunkálatok során, és úgy számoltak, hogy a duma részét majd a színészek megoldják. Downey-nak több se kellett, a film elején hallható Jericho-monológot például ott a helyszínen találta ki.
Azért a kész forgatókönyv hiánya nem mindenkinek a torkán csúszott le olyan könnyen. Jeff Bridges például eleinte igen nehezen fogadta a próbák hiányát, mert ő szeret úgy odaállni a kamera elé, hogy szóról szóra tudja a szövegét. Végül aztán megnyugodott, és saját elmondása szerint úgy fogta fel az egészet, mintha csak egy 200 millió dolláros vizsgafilmben szerepelne.
Jeff Bridgesszel kapcsolatban, aki Obadiah Stane-t alakította A Vasemberben, nem ez az egyetlen érdekesség. Tudniillik a színész például saját maga döntött úgy, hogy teljesen kopasz lesz a szerep kedvéért. Az egykori nagy Lebowski nem kért a kopaszsapkából vagy a maszkosok mesterkedéséből sem, inkább maga ragadt ollót és borotvát, hiszen már amúgy is régóta ki akart próbálni egy megújult külsőt.
Ha pedig már masszív átalakulásokat emlegetünk abból a rendezőnek John Favreau-nak is kijárt. A direktor ugyanis nemcsak a kamera mögött hanem előtte is munkálkodott, hiszen az övé lett például Happy Hogan szerepe, aminek a kedvéért nem kevesebb mint 30 kilótól szabadult meg.
A Marvel-filmek kihagyhatatlan eleme a stáblista utáni jelenetek. A Vasember legutolsó képkocái pedig igen fontosak, hiszen anno ezzel harangozták be minden idők talán leglegendásabb szuperhőscsapatának, a hamarosan kockázatos kalanddal jelentkező Bosszúállóknak az eljövetelét. Azonban ez a brigád eleinte egészen másként festett volna, ahogy azt az alternatív befejezés is sugallja, melyben Samuel L. Jackson Nick Furyja többek között a Tobey Maguire-féle Pókembert és a Hugh Jackman vezette X-Ment is megemlíti. A dolgok aztán végül mégis más irányt vettek, melynek hátterében minden bizonnyal a bonyolult jogi buktatók álltak.
