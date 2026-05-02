18 éves film, ami megmentette Robert Downey Jr. életét: Ezeket biztosan nem tudtad a Vasemberről

A 2000-es évek közepére Robert Downey Jr. már sokkal inkább botrányai, no meg persze kisiklott karrierje miatt volt beszédtéma, mintsem hogy filmszerepei jóvoltából kerüljön reflektorfénybe. A fordulatot a 2008-ban megjelent a Vasember hozta el, amely nemcsak visszaemelte őt a kaliforniai álomgyár élvonalába, hanem egyenesen világsztárt faragott belőle. Bár a film a képregénymozi zsánerének is új lendületet adott, valódi, vasat megszégyenítő súlya mégiscsak abban rejlik, hogy egy leírt, megvetett, Hollywoodban feketelistára került színész számára kínált második esélyt, hogy aztán egy ritkán látott, vagy inkább egyenesen példátlannak számító sikersztori kerekedjen ki belőle. Most, hogy a film nagykorúvá vált, összegyűjtöttünk róla néhány olyan érdekességet, amelyeket talán még a legnagyobb rajongók sem tudnak róla.

Talán senki sem számított erre akkor, de a Vasember végül a Robert Downey Jr.-filmek talán legemlékezetesebb darabja lett (Fotó: Photo Credit: Zade Rosenthal)

Tom Cruise és A múmia sztárja sem lett Tony Stark

A multimilliárdos filantróp bonyolult karaktere sokakat vonzott már jóval Robert Downey Jr. felbukkanása előtt is. Sőt, a Marvel (vagy a jogokat éppen aktuálisan birtokló stúdió) már jó ideje szeretett volna egy Vasember-filmet. A ‘90-es években például még kifejezetten Tom Cruise-ra kezdtek el írni egy forgatókönyvet, holott Nicolas Cage is kampányolt a szerepért. Az ötlet végül kudarcba fulladt, ámde a 2000-es évek elején ismét feltámadt: ekkor a nemsokára új résszel jelentkező A múmia-filmek bátor harcosát alakító Oded Fehr bújt majdnem az ikonikus jelmezbe, ám végül ebből sem lett semmi.

Robert Downey Jr., a tökéletes választás

Egy alternatív univerzumban talán Cruise vagy Fehr alakítják Tony Starkot, nekünk viszont Robert Downey Jr. jutott, és valószínűleg mi jártunk a legjobban. Ez pedig nem másnak köszönhető, mint a filmet dirigáló Jon Favreau-nak, aki végig hitt RDJ-ben, és maga ragaszkodott hozzá, hogy a Hollywoodban kikukázott rosszfiúból lesz a legkiválóbb szuperhős:

Robert életének legjobb és legrosszabb pillanatai egyaránt a nyilvánosság előtt zajlottak. Meg kellett találnia a belső egyensúlyt, hogy olyan akadályokat győzzön le, amelyek messze túlmutattak a karrierjén. Pontosan ilyen Tony Stark is. Robert olyan mélységet hoz a karakterbe, ami túlmutat azon, hogy egy képregényhősnek gondjai vannak a középiskolában, vagy nem tud felszedni egy lányt

– mondta barátjáról és kollégájáról Favreau.